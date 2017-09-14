ЛАД написав:- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.
Курс валют 1 Долар США дорівнює 1 319 072,00 Іранський ріал
До протестів було 1 Долар США дорівнює 42 000,00 Іранський ріал
Один Шахед коштує біля 30 000 доларів, відповідно біля 39 572 160 000,00 Іранський ріал. Як думаєте, релігіозні фанатики потягнуть таке?
і до чого тут курс ріала до долара? внаслідок девалу, хай буде не 10 000, а припустимо, 5000 що це змінює? при умові, що з регіону не менше 20% нафти і газу постачалось глобально, якщо місяць блокади, а резерви в ЄС вичерпають за той час. А що робити тим всім державам навколо тої затоки, ні привезти нічого ні вивезти, а ще як критична інфраструктура вийде з ладу?
Недавно почув такий вираз щодо нападу на Іран: "якщо ввязалися в силовий конфлікт з бомжем, то не важливо, набили ви морду бомжу, чи він вам, в будь-якому випадку ви програли"
Не хочу думать о том, чего не знаю. Но, вообще-то, цифры курса сами по себе ничего не значат. Когда в 1996 ввели гривню и убрали при этом 5 нулей (!) и с денег, и с цен, то по сути ничего не изменилось. Иранцам для "возврата к норме" (до протестов) достаточно убрать всего 1 ноль.
P.s. Да, курс купоно-карбованца в 1995 составлял 147 463 за доллар, а гривню ввели по официальному курсу 1,76 (т.е. к моменту введения курс купоно-карбованца составил уже 176.000). И что? И да, в 1993 году инфляция была больше 10 000 % Кстати, интересно в укр. Вики в статье "Гривня" имя "отца гривни" Вадима Гетьмана жаэе не упомянуто.
Точно 1 нуль? Не памятаєте які всі були "багаті" при купоно-карбованцях? В мне досих пір валяється пару мільйонів. Я кажу, головне, що Іран - дуже бідна країна зараз - і одна сім'я має працювати все життя щоб релігійні фанатики запустили один шахед. Цікаво чи іранці це схавають.
1 ноль иранцам надо убрать для того, чтобы вернуться к курсу, который вы привели "до протестів". Получится даже выше. У нас, я написал, убрали при введении грн 5 нулей. И что, вы полагаете, от этого украинцы стали богаче? И ли сегодня беднее из-за того, что курс уже не 1,76, а 44,8?
И не стоит преувеличивать нищету иранцев - по ВВП(ППС) на душу в 2024 по данным ВБ они точно такие же нищие, как мы. Посмотрите, я немного дописал предыдущий пост.
в інтернетах гуляють слухи, що у Ірана були запаси на 80 тис. шахедів, і потенціал по виробництву до 146 000 в рік, звісно тепер це все ділити треба на рази або і на порядок, але все одно - це дуже далеко не нуль.
5 марта (Reuters) - В четверг в Пекине собралась политическая элита Китая, чтобы послушать масштабную дорожную карту экономического и политического будущего страны, представленную президентом Си Цзиньпином на фоне обострения конкуренции в технологическом секторе с Вашингтоном и нарастающей геополитической напряженности. .......Китай стремится к росту своей экономики темпами 4,5-5%, что немного ниже 5%, достигнутых в прошлом году, и открывает возможности для более активных усилий по перебалансировке факторов роста. Пекин также сохранит стабильный уровень стимулирующих мер для оживления экономики, застрявшей на более низкой скорости после пандемии, установив дефицит бюджета в размере 4,0% ВВП, аналогичный прошлогоднему показателю. Высокие технологии движут конкуренцией в США на фоне обострения противостояния. Стремясь к технологическому превосходству в ключевых областях, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, в условиях ожесточенного соперничества с США, Пекин ускоряет усилия по «захвату господствующих высот в научно-техническом развитии». Будучи крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов, Китай также стремится обеспечить себе преимущество в этих важнейших минералах, используемых во всем, от электромобилей до авиационных двигателей и оборонных технологий. .......Производственные мощности по выпуску зерна будут увеличены примерно до 725 миллионов метрических тонн в период с 2026 по 2030 год для достижения долгосрочных целей страны в области продовольственной безопасности , что подчеркивает ее сильную зависимость от импорта ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как соя, причем США являются ее вторым по величине поставщиком. .........Правительство планирует ускорить сокращение углеродоемкости в течение следующих пяти лет, что ознаменует переход от целенаправленного сокращения энергоемкости экономики к непосредственному сокращению углеродоемкости.
Тоді ти був хлопчиком, якого цікавило морозиво та велосіпед )
Тому, зараз ти пишеш лише московитську пропаганду
Може поцікавишься про геноцидні успіхи сербів ... За які їх і бомбили
Banderlog написав:Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай.
Хто за ким стоїть ?
Де мілійони китайців, які захищають братній іранський нарід ? ))
я тоді вже був чоловіком. Пропаганда тут ні до чого. Це ти живеш пропагандою. Хто там кого більше геноцидив в югославії то іше спорне питання, але справа не в за що. А справа що державу розміром з білорусію, практично без пво літаками виносило все нато. З араз завдання кратно вище і рішити його тільки бомбардуванням не вдасться. Там само мільйони китайців де мільйони європейців у війні україни з рф.
Краткое содержание - Китай будет способствовать формированию «позитивного отношения» к браку и семье. - Обещания усилить поддержку лиц старше 60 лет, особенно в сельской местности. - Обещает «качественное развитие серебряной экономики» ПЕКИН, 5 марта (Reuters) - Китай заявил в четверг, что в течение следующих пяти лет построит «общество, благоприятное для деторождения», пообещав решить проблемы, связанные с занятостью, образованием, медицинским обслуживанием, здоровьем и доходами, согласно официальному правительственному отчету. Власти улучшат качество услуг для населения и будут активно реагировать на проблему старения, в том числе «способствуя высококачественной и полной занятости, совершенствуя систему распределения доходов и улучшая систему социального обеспечения». .......По оценкам Reuters, планирование численности населения стало ключевой частью экономической стратегии страны , и в этом году Пекину предстоит понести потенциальные затраты в размере около 180 миллиардов юаней (25,8 миллиардов долларов) на стимулирование рождаемости. К основным статьям расходов относятся национальная субсидия на содержание детей , которая была впервые введена в прошлом году, а также обязательство, согласно которому женщины на протяжении всей беременности не будут нести никаких дополнительных расходов в 2026 году, при этом все медицинские расходы, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), будут полностью возмещаться за счет национального фонда медицинского страхования. Власти продолжат внедрение системы субсидирования услуг по уходу за детьми и расширят демонстрационные и пилотные проекты по предоставлению субсидируемых услуг по уходу за детьми, говорится в пятилетнем плане Китая, который также был опубликован в четверг и в котором изложены цели экономического роста. ........Власти также уточнят политику в отношении бесплатного дошкольного образования и увеличат количество мест в обычных старших классах средней школы, при этом государственные расходы на образование должны превышать 4% ВВП, говорится в отчете. ........К 2035 году число китайцев старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств . В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчины должны работать до 63 лет, а не до 60, а женщины — до 58, а не до 55.
Краткое содержание - Оборонный бюджет Китая вырастет на 7%, что является самым низким показателем с 2021 года. - Китай обещает разработку «передовых боевых возможностей». - Премьер-министр вновь подтвердил цель «воссоединения» с Тайванем. - Пекин уравновешивает экономические цели с оборонными задачами, считает аналитик. ......... «По сути, бюджет Народно-освободительной армии Китая рос довольно стабильными темпами в процентах от ВВП... примерно темпами роста ВВП плюс инфляция», — добавил Чар, специалист по обороне Китая.