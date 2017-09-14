Краткое содержание

- Китай будет способствовать формированию «позитивного отношения» к браку и семье.

- Обещания усилить поддержку лиц старше 60 лет, особенно в сельской местности.

- Обещает «качественное развитие серебряной экономики»

ПЕКИН, 5 марта (Reuters) - Китай заявил в четверг, что в течение следующих пяти лет построит «общество, благоприятное для деторождения», пообещав решить проблемы, связанные с занятостью, образованием, медицинским обслуживанием, здоровьем и доходами, согласно официальному правительственному отчету.

Власти улучшат качество услуг для населения и будут активно реагировать на проблему старения, в том числе «способствуя высококачественной и полной занятости, совершенствуя систему распределения доходов и улучшая систему социального обеспечения».

.......По оценкам Reuters, планирование численности населения стало ключевой частью экономической стратегии страны , и в этом году Пекину предстоит понести потенциальные затраты в размере около 180 миллиардов юаней (25,8 миллиардов долларов) на стимулирование рождаемости.

К основным статьям расходов относятся национальная субсидия на содержание детей , которая была впервые введена в прошлом году, а также обязательство, согласно которому женщины на протяжении всей беременности не будут нести никаких дополнительных расходов в 2026 году, при этом все медицинские расходы, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), будут полностью возмещаться за счет национального фонда медицинского страхования.

Власти продолжат внедрение системы субсидирования услуг по уходу за детьми и расширят демонстрационные и пилотные проекты по предоставлению субсидируемых услуг по уходу за детьми, говорится в пятилетнем плане Китая, который также был опубликован в четверг и в котором изложены цели экономического роста.

........Власти также уточнят политику в отношении бесплатного дошкольного образования и увеличат количество мест в обычных старших классах средней школы, при этом государственные расходы на образование должны превышать 4% ВВП, говорится в отчете.

........К 2035 году число китайцев старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств .

В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчины должны работать до 63 лет, а не до 60, а женщины — до 58, а не до 55.