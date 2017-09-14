часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.
Управляти пасажирським - не сугубо чоловіче. Управляти бойовим - кратно важче. Спитайте у ШІ вплив перевантажень (я маю на увазі саме «нормальную перегрузку , то есть по нормали , перпендикуляру движения) на репродуктивну функцію. Ну і вище я згадував про: Мити , заправляти , маскувати , закопувати себе, не митись .. Це в пасажирських (комерційних) лініях все роблять інші. В бойових - «у ніщих слуг нєту».
АндрейМ написав:........ Я не вожу автомобили, а самолётами управляю только на симуляторах. Я уже не раз говорил, что часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.
Чем ещё вы занимаетесь "только на симуляторах"? И очень интересно, где это вы видите "целые экипажи ВС", да ещё и часто? Или ВС это не "вооружёные силы"? И кого вы относите к "экипажам"?
Конечно, соревнования проводятся отдельно. Я, в принципе, fler об этом и написал - она перепутала соревнования и современную войну. В современной войне никто мечами не машет и из боевого лука не стреляет. В высокотехнологичной войне участвовать могут все, поэтому прятаться за "я - же женщина" по крайней мере смешно, если не стыдно для тех, кто в нежелании воевать упрекает других. В принципе, "я - же женщины" могут просто молчать, а не рассуждать о том, в чем они принимать участия не собираются.
fler много и часто путает, но в данном случае путаете вы. Пойдите в армию, и увидите, что до войны роботов ещё очень далеко. "Высокотехнологичные войны" ведут США. До тех пор, пока ограничиваются воздушными и ракетными ударами. Или похищением президента. Как только начинается наземная войнаю, вся "высокотехнологичность" заканчивается. Нормальная наземная война это и сегодня грязь, холод, пот и кровь. И интересные у вас переходы - от равноправия к "женщина, молчать!". Вообще-то, их судьба зависит от военных решений мужчин.
ЛАД написав:Так что "історично війна була "чоловічою" справою" совсем не потому, что "у жінок були "жіночі" справи".
Именно поэтому. У древних людей было четкое распределение обязанностей. До середины прошлого века большинство женщин редко когда были не беременными и/или без малых детей, которые требовали присмотра. Современные женщины ничем этим не обременены.
Вы знаете, мне уже надоело писать о вопиющей безграмотности. Я уже, по-моему, и вам писал, почему изменилось положение женщин в современном мире. Раньше зарплаты мужчины хватало на то, чтобы содержать семью. Но капиталу требовалось всё больше рабочей силы. Увидели большой резерв - неработаюшие женщины. Непорядок! Как это - такая куча народа и не приносит никакой прибыли!? Что нужно для того, чтобы привлечь их на работу? Решение простое - для этого даже не нужно снижать зарплаты мужчинам, достаточно повышать их медленнее, чем растут потребности семьи. Раньше не нужны были ни ТВ, ни авто, ни всякие стиралки и холодильники, потом мобилки и компы. И безусловно, сильно способствовали мировые войны, когда пришлось использовать женский труд из-за элементарной нехватки мужчин вследствие мобилизации. Благодаря всему этому и владельцы "заводов, газет, пароходов" убедились в том, что женщины вполне справляются с работой, и женщинам понравилось иметь свои деньги и меньше зависеть от мужчин. У нас в этом отношении уникальная война. Благодаря тому, что мы воюем на деньги "партнёров". Если бы не всё это, то суфражистки могли бороться за эмансипацию ещё очень долго и вряд ли добились бы больших успехов.
А вообще, простите, бросьте страдать хер_нёй. Мне уже надоело. Это был последний более-менее вежливый ответ. Не хотите нарываться на грубость - не обращайтесь ко мне.
ЛАД написав:У него сейчас стоит постоянный дренаж и откачивают жидкость их лёгких. Мать, насколько знаю, поехала не потому, что считает, что что-то не так. Она понимает, что это операция "последнего шанса" и надеется, что всё же можно этого как-то избежать. Хочет поговорить с лечащими врачами.
Поговорил с знакомым врачом - там скорее всего гнойный плеврит (осложнение после пневмонии) и планируется торакопластика (частичное удаление ребер) для уменьшения объема грудной клетки. Нужна консультация грамотного торакального хирурга.
Не знаю насчёт гнойного плеврита, но идея именно такая, как вы написали.
Мне как раз на днях попадалась статья о стюардессах. Не сохранял за ненадобностью, искать не буду, но вот что пишет ИИ:
Беременность у стюардесс сопряжена с рисками из-за влияния радиации, озона, перепадов давления, смены часовых поясов и нагрузок. Это может привести к трудностям с зачатием (бесплодию), нарушению менструального цикла и повышенному риску выкидышей, особенно в первом триместре. При подтверждении беременности стюардессы обычно переводятся на наземную работу.
Это даже без всяких перегрузок. За достоверность, правда, не ручаюсь.
КАМИШЛИ, Сирия, 8 марта (Reuters) - Курдские жители северо-восточной Сирии предостерегли иранских курдов от сотрудничества с США в борьбе против иранского правительства, сославшись на собственный опыт в Сирии за последние месяцы как на доказательство того, что их иранские коллеги будут «брошены». .....«Если завтра между ними (США) и иранцами будет достигнуто соглашение, они вас уничтожат. Не повторяйте наших ошибок», — заявил он агентству Reuters. .....Однако в январе новая сирийская армия под командованием президента Ахмеда аш-Шараа захватила большую часть контролируемых курдами районов в ходе масштабного наступления. Сирийские курды призвали США вмешаться в их защиту и почувствовали себя преданными , когда Вашингтон вместо этого призвал их объединиться с силами Шараа. ......«Мы, курды, в частности, здесь, в Сирии, получили негативный опыт общения с американцами в Сирии и их отказом поддержать курдские движения сопротивления». Источник среди иранских курдов сообщил, что курдские лидеры действительно обеспокоены тем, что их могут «предать», как это произошло с курдскими группировками на севере Сирии.
ЛАД написав:И очень интересно, где это вы видите "целые экипажи ВС", да ещё и часто? Или ВС это не "вооружёные силы"?
ВС - воздушное судно.
ЛАД написав:И интересные у вас переходы - от равноправия к "женщина, молчать!".
Равноправие подразумевает равные обязанности или разделение этих обязанностей. Нельзя с одной стороны пользоваться равноправием, а с другой избегать любой ответственности за страну. Поэтому все "я же женщины" должны определиться кто они - придатки мужчин или полноценные граждане. Если первое, то, да, такие веками молчали. Повторюсь, что нельзя быть тут гражданами, а тут - "женщинами".
ЛАД написав:Нормальная наземная война это и сегодня грязь, холод, пот и кровь.
И эти "грязь, холод, пот и кровь" очень нравятся всем мужчинам? Они прям созданы для этого?
ЛАД написав:Вы знаете, мне уже надоело писать о вопиющей безграмотности. Я уже, по-моему, и вам писал, почему изменилось положение женщин в современном мире. Раньше зарплаты мужчины хватало на то, чтобы содержать семью.
Меня Ваше мнение в данном вопросе не интересует, поскольку оно ошибочно. Положение женщин в цивилизованных странах изменила контрацепция. Вот, как только женщины перестали быть инкубаторами, как только они поняли, что дети, кухня и какой-то мужик на этой кухне - не данность, а выбор, вот, тогда они и стали свободными. В странах, где о контрацепции не знают, где прерывание беременности незаконно, место женщины там же, где были европейки сто лет назад, и мужчины в тех странах никого не содержат.
ЛАД написав:А вообще, простите, бросьте страдать хер_нёй. Мне уже надоело. Это был последний более-менее вежливый ответ. Не хотите нарываться на грубость - не обращайтесь ко мне.
Вторая стм. Кто Вы такой? Надоело ему... Мне все равно, что Вам надоело, как и до Вашей грубости мне нет дела. Грубите. Я Вам не мешаю и не запрещаю. Вы первый мне написали, процитировав то, что я написал флер.
Вы помешаны на беременности. Вы спрашивали у этих женщин хотят ли они детей или Вы уже сами за них все решили? Более половины молодых украинок (до 30 лет) детей не имеют и вряд ли будут. Это в мире Ваших фантазий "каждая имеет одного или двоих детей". Я не живу в мире фантазий.
К вопросу о высокоточном оружии и войне "в белых перчатках", не наносящей ущерба гражданским.
Густой черный дым все еще поднимался в небо, сажа покрывала улицы и автомобили, балконы были забиты черной грязью, а токсичный воздух наполнил легкие, когда Тегеран проснулся после ночных авиаударов по нефтяным хранилищам города в воскресенье.
В сообщениях и голосовых записках, отправленных Guardian, люди описывали ситуацию в своих домах и на улицах, некоторые называли ее «апокалиптической». Из-за затененного солнца дезориентированным жителям иранской столицы приходилось включать свет, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте.
В результате обстрелов пострадали четыре нефтебазы и объект логистики нефтепродуктов в Тегеране и его окрестностях. ......В воскресенье утром, когда на город с населением 10 миллионов человек обрушился ливень, власти предупредили о токсичных кислотных дождях, и многие жители проснулись с болью в горле и жжением в глазах. В беседе с Guardian по голосовой почте Негин (имя изменено), активистка и бывшая политическая заключенная, проживающая в восточной части города, заявила, что ситуация "апокалиптическая". Она сказала: «Ситуация настолько пугающая, что её трудно описать. Дым окутал весь город. У меня сильная одышка, жжение в глазах и горле, и многие другие чувствуют то же самое. Но людям всё равно приходится выходить на улицу, потому что у них нет выбора. Многие заведения сегодня открылись, но потом снова закрылись, потому что оставаться на улице невозможно». ........Говоря о последствиях продолжающихся американо-израильских ударов для населения, она сказала: «Это уже не просто нарушение прав человека. Это поистине античеловеческое поведение. Если у кого-то есть проблемы с правительством Исламской Республики, это одно дело, но не с нами, народом. Нельзя атаковать системы водоснабжения или нефтеперерабатывающие заводы. Большая часть воды в Тегеране поступает из плотин. Что произойдет, если они загрязнятся? Правительство, по сути, оставило людей на произвол судьбы».
Она сказала: «Цены взлетают до небес. Я купила ингалятор за 850 000 томанов [4,50 фунта стерлингов]. Откуда людям взять эти деньги? Многие в Тегеране — поденные рабочие, которые долгое время были без работы. Еда становится невероятно дорогой, и многие вещи становятся дефицитными». .........Мехди заявил... «Поверьте, мы сами по себе. Этому режиму наплевать на нас, так почему я должен просить иностранную державу позаботиться о нас? И скажите тем, кто говорит, что мы сами этого хотели. Нет! Мы не просили о смерти наших людей, которых и так убивал режим. И если вам было все равно, когда нас расстреливали, заткнитесь сейчас. Мы [тегеранцы] здесь, чтобы помогать друг другу, даже если это правительство этого не делает».
Не бывает "высокотехнологичных" войн "безвредных" для населения. И большой вопрос, не принесёт ли война больше бед населению, чем самый людожерский режим. Тем более, когда не очень известно отношение большинства населения к этому самому режиму. Так что с войной нужно бороться. И очень желательно до её начала.
Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , был избран его преемником.
Члены духовенства, ответственного за избрание высшего должностного лица Ирана, объявили о принятом решении в воскресенье, призвав иранцев сплотиться вокруг него и сохранить национальное единство.
В заявлении, распространенном государственными СМИ, собрание заявило, что Хаменеи был избран в результате, как оно назвало, «решающего голосования». .....Государственные СМИ сообщили, что руководство иранских вооруженных сил присягнуло ему на верность, а спикер парламента приветствовал это решение и назвал следование за Моджтабой Хаменеи «религиозным и национальным долгом».