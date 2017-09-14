RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:39

АндрейМ

часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.


Управляти пасажирським - не сугубо чоловіче.
Управляти бойовим - кратно важче. Спитайте у ШІ вплив перевантажень (я маю на увазі саме «нормальную перегрузку , то есть по нормали , перпендикуляру движения) на репродуктивну функцію. Ну і вище я згадував про:
Мити , заправляти , маскувати , закопувати себе, не митись ..
Це в пасажирських (комерційних) лініях все роблять інші. В бойових - «у ніщих слуг нєту».
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 00:38

Тутешні брехуни, втікачі та ухилянти вже знають про оголошений Іраном джихад?

Спершу ніж відповісти - рекомендую загуглити :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 01:27

  АндрейМ написав:........
Я не вожу автомобили, а самолётами управляю только на симуляторах. Я уже не раз говорил, что часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.
Чем ещё вы занимаетесь "только на симуляторах"? :mrgreen:
И очень интересно, где это вы видите "целые экипажи ВС", да ещё и часто? Или ВС это не "вооружёные силы"?
И кого вы относите к "экипажам"?

Конечно, соревнования проводятся отдельно. Я, в принципе, fler об этом и написал - она перепутала соревнования и современную войну. В современной войне никто мечами не машет и из боевого лука не стреляет. В высокотехнологичной войне участвовать могут все, поэтому прятаться за "я - же женщина" по крайней мере смешно, если не стыдно для тех, кто в нежелании воевать упрекает других. В принципе, "я - же женщины" могут просто молчать, а не рассуждать о том, в чем они принимать участия не собираются.
fler много и часто путает, но в данном случае путаете вы. Пойдите в армию, и увидите, что до войны роботов ещё очень далеко.
"Высокотехнологичные войны" ведут США.
До тех пор, пока ограничиваются воздушными и ракетными ударами. Или похищением президента.
Как только начинается наземная войнаю, вся "высокотехнологичность" заканчивается. Нормальная наземная война это и сегодня грязь, холод, пот и кровь. И интересные у вас переходы - от равноправия к "женщина, молчать!". Вообще-то, их судьба зависит от военных решений мужчин.

  ЛАД написав:Так что "історично війна була "чоловічою" справою" совсем не потому, что "у жінок були "жіночі" справи".

Именно поэтому. У древних людей было четкое распределение обязанностей. До середины прошлого века большинство женщин редко когда были не беременными и/или без малых детей, которые требовали присмотра. Современные женщины ничем этим не обременены.
Вы знаете, мне уже надоело писать о вопиющей безграмотности.
Я уже, по-моему, и вам писал, почему изменилось положение женщин в современном мире.
Раньше зарплаты мужчины хватало на то, чтобы содержать семью.
Но капиталу требовалось всё больше рабочей силы. Увидели большой резерв - неработаюшие женщины. Непорядок! Как это - такая куча народа и не приносит никакой прибыли!?
Что нужно для того, чтобы привлечь их на работу?
Решение простое - для этого даже не нужно снижать зарплаты мужчинам, достаточно повышать их медленнее, чем растут потребности семьи. Раньше не нужны были ни ТВ, ни авто, ни всякие стиралки и холодильники, потом мобилки и компы.
И безусловно, сильно способствовали мировые войны, когда пришлось использовать женский труд из-за элементарной нехватки мужчин вследствие мобилизации. Благодаря всему этому и владельцы "заводов, газет, пароходов" убедились в том, что женщины вполне справляются с работой, и женщинам понравилось иметь свои деньги и меньше зависеть от мужчин. У нас в этом отношении уникальная война. Благодаря тому, что мы воюем на деньги "партнёров".
Если бы не всё это, то суфражистки могли бороться за эмансипацию ещё очень долго и вряд ли добились бы больших успехов.

А вообще, простите, бросьте страдать хер_нёй. Мне уже надоело. Это был последний более-менее вежливый ответ. Не хотите нарываться на грубость - не обращайтесь ко мне.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 бер, 2026 02:09, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 01:41

  TUR написав:
  ЛАД написав:У него сейчас стоит постоянный дренаж и откачивают жидкость их лёгких.
Мать, насколько знаю, поехала не потому, что считает, что что-то не так.
Она понимает, что это операция "последнего шанса" и надеется, что всё же можно этого как-то избежать. Хочет поговорить с лечащими врачами.

Поговорил с знакомым врачом - там скорее всего гнойный плеврит (осложнение после пневмонии) и планируется торакопластика (частичное удаление ребер) для уменьшения объема грудной клетки. Нужна консультация грамотного торакального хирурга.

Не знаю насчёт гнойного плеврита, но идея именно такая, как вы написали.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:08

  Hotab написав:АндрейМ

часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.


Управляти пасажирським - не сугубо чоловіче.
Управляти бойовим - кратно важче. Спитайте у ШІ вплив перевантажень (я маю на увазі саме «нормальную перегрузку , то есть по нормали , перпендикуляру движения) на репродуктивну функцію. Ну і вище я згадував про:
Мити , заправляти , маскувати , закопувати себе, не митись ..
Це в пасажирських (комерційних) лініях все роблять інші. В бойових - «у ніщих слуг нєту».
Мне как раз на днях попадалась статья о стюардессах. Не сохранял за ненадобностью, искать не буду, но вот что пишет ИИ:
Беременность у стюардесс сопряжена с рисками из-за влияния радиации, озона, перепадов давления, смены часовых поясов и нагрузок. Это может привести к трудностям с зачатием (бесплодию), нарушению менструального цикла и повышенному риску выкидышей, особенно в первом триместре. При подтверждении беременности стюардессы обычно переводятся на наземную работу.
Это даже без всяких перегрузок. За достоверность, правда, не ручаюсь.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:16

КАМИШЛИ, Сирия, 8 марта (Reuters) - Курдские жители северо-восточной Сирии предостерегли иранских курдов от сотрудничества с США в борьбе против иранского правительства, сославшись на собственный опыт в Сирии за последние месяцы как на доказательство того, что их иранские коллеги будут «брошены».
.....«Если завтра между ними (США) и иранцами будет достигнуто соглашение, они вас уничтожат. Не повторяйте наших ошибок», — заявил он агентству Reuters.
.....Однако в январе новая сирийская армия под командованием президента Ахмеда аш-Шараа захватила большую часть контролируемых курдами районов в ходе масштабного наступления. Сирийские курды призвали США вмешаться в их защиту и почувствовали себя преданными , когда Вашингтон вместо этого призвал их объединиться с силами Шараа.
......«Мы, курды, в частности, здесь, в Сирии, получили негативный опыт общения с американцами в Сирии и их отказом поддержать курдские движения сопротивления».
Источник среди иранских курдов сообщил, что курдские лидеры действительно обеспокоены тем, что их могут «предать», как это произошло с курдскими группировками на севере Сирии.
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-kurds-caution-irans-kurds-against-aligning-with-us-against-tehran-2026-03-08/
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:43

  ЛАД написав:И очень интересно, где это вы видите "целые экипажи ВС", да ещё и часто? Или ВС это не "вооружёные силы"?

ВС - воздушное судно.

  ЛАД написав:И интересные у вас переходы - от равноправия к "женщина, молчать!".

Равноправие подразумевает равные обязанности или разделение этих обязанностей. Нельзя с одной стороны пользоваться равноправием, а с другой избегать любой ответственности за страну. Поэтому все "я же женщины" должны определиться кто они - придатки мужчин или полноценные граждане. Если первое, то, да, такие веками молчали. Повторюсь, что нельзя быть тут гражданами, а тут - "женщинами".

  ЛАД написав:Нормальная наземная война это и сегодня грязь, холод, пот и кровь.


И эти "грязь, холод, пот и кровь" очень нравятся всем мужчинам? Они прям созданы для этого?

  ЛАД написав:Вы знаете, мне уже надоело писать о вопиющей безграмотности.
Я уже, по-моему, и вам писал, почему изменилось положение женщин в современном мире.
Раньше зарплаты мужчины хватало на то, чтобы содержать семью.

Меня Ваше мнение в данном вопросе не интересует, поскольку оно ошибочно. Положение женщин в цивилизованных странах изменила контрацепция. Вот, как только женщины перестали быть инкубаторами, как только они поняли, что дети, кухня и какой-то мужик на этой кухне - не данность, а выбор, вот, тогда они и стали свободными. В странах, где о контрацепции не знают, где прерывание беременности незаконно, место женщины там же, где были европейки сто лет назад, и мужчины в тех странах никого не содержат.

  ЛАД написав:А вообще, простите, бросьте страдать хер_нёй. Мне уже надоело. Это был последний более-менее вежливый ответ. Не хотите нарываться на грубость - не обращайтесь ко мне.

Вторая стм. :roll: Кто Вы такой? Надоело ему... Мне все равно, что Вам надоело, как и до Вашей грубости мне нет дела. Грубите. Я Вам не мешаю и не запрещаю. Вы первый мне написали, процитировав то, что я написал флер.

  ЛАД написав:Мне как раз на днях попадалась статья о стюардессах. Не сохранял за ненадобностью, искать не буду, но вот что пишет ИИ:
Беременность у стюардесс сопряжена с рисками из-за влияния радиации, озона, перепадов давления, смены часовых поясов и нагрузок. Это может привести к трудностям с зачатием (бесплодию), нарушению менструального цикла и повышенному риску выкидышей, особенно в первом триместре. При подтверждении беременности стюардессы обычно переводятся на наземную работу.
Это даже без всяких перегрузок. За достоверность, правда, не ручаюсь.

Вы помешаны на беременности. Вы спрашивали у этих женщин хотят ли они детей или Вы уже сами за них все решили? Более половины молодых украинок (до 30 лет) детей не имеют и вряд ли будут. Это в мире Ваших фантазий "каждая имеет одного или двоих детей". Я не живу в мире фантазий.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 09 бер, 2026 02:58, всього редагувалось 7 разів.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 02:44

К вопросу о высокоточном оружии и войне "в белых перчатках", не наносящей ущерба гражданским.
Густой черный дым все еще поднимался в небо, сажа покрывала улицы и автомобили, балконы были забиты черной грязью, а токсичный воздух наполнил легкие, когда Тегеран проснулся после ночных авиаударов по нефтяным хранилищам города в воскресенье.

В сообщениях и голосовых записках, отправленных Guardian, люди описывали ситуацию в своих домах и на улицах, некоторые называли ее «апокалиптической». Из-за затененного солнца дезориентированным жителям иранской столицы приходилось включать свет, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте.

В результате обстрелов пострадали четыре нефтебазы и объект логистики нефтепродуктов в Тегеране и его окрестностях.
......В воскресенье утром, когда на город с населением 10 миллионов человек обрушился ливень, власти предупредили о токсичных кислотных дождях, и многие жители проснулись с болью в горле и жжением в глазах.
В беседе с Guardian по голосовой почте Негин (имя изменено), активистка и бывшая политическая заключенная, проживающая в восточной части города, заявила, что ситуация "апокалиптическая".
Она сказала: «Ситуация настолько пугающая, что её трудно описать. Дым окутал весь город. У меня сильная одышка, жжение в глазах и горле, и многие другие чувствуют то же самое. Но людям всё равно приходится выходить на улицу, потому что у них нет выбора. Многие заведения сегодня открылись, но потом снова закрылись, потому что оставаться на улице невозможно».
........Говоря о последствиях продолжающихся американо-израильских ударов для населения, она сказала: «Это уже не просто нарушение прав человека. Это поистине античеловеческое поведение. Если у кого-то есть проблемы с правительством Исламской Республики, это одно дело, но не с нами, народом. Нельзя атаковать системы водоснабжения или нефтеперерабатывающие заводы. Большая часть воды в Тегеране поступает из плотин. Что произойдет, если они загрязнятся? Правительство, по сути, оставило людей на произвол судьбы».

Она сказала: «Цены взлетают до небес. Я купила ингалятор за 850 000 томанов [4,50 фунта стерлингов]. Откуда людям взять эти деньги? Многие в Тегеране — поденные рабочие, которые долгое время были без работы. Еда становится невероятно дорогой, и многие вещи становятся дефицитными».
.........Мехди заявил... «Поверьте, мы сами по себе. Этому режиму наплевать на нас, так почему я должен просить иностранную державу позаботиться о нас? И скажите тем, кто говорит, что мы сами этого хотели. Нет! Мы не просили о смерти наших людей, которых и так убивал режим. И если вам было все равно, когда нас расстреливали, заткнитесь сейчас. Мы [тегеранцы] здесь, чтобы помогать друг другу, даже если это правительство этого не делает».
https://www.theguardian.com/world/2026/mar/08/dark-like-our-future-iranians-describe-scenes-of-catastrophe-after-tehrans-oil-depots-bombed
Стоит учесть, что цитаты противников режима. Представьте, как относятся сторонники или хотя бы безразличные.

Не бывает "высокотехнологичных" войн "безвредных" для населения.
И большой вопрос, не принесёт ли война больше бед населению, чем самый людожерский режим. Тем более, когда не очень известно отношение большинства населения к этому самому режиму.
Так что с войной нужно бороться. И очень желательно до её начала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 бер, 2026 02:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:00

АндрейМ
Андрей, ваша тупость уже надоела.
Врёте и не стесняетесь.
Вам указать адрес? Или сами догадаетесь?
Впредь на ваши посты будут только адреса.
Или не обращайтесь ко мне.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:06

Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , был избран его преемником.

Члены духовенства, ответственного за избрание высшего должностного лица Ирана, объявили о принятом решении в воскресенье, призвав иранцев сплотиться вокруг него и сохранить национальное единство.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, собрание заявило, что Хаменеи был избран в результате, как оно назвало, «решающего голосования».
.....Государственные СМИ сообщили, что руководство иранских вооруженных сил присягнуло ему на верность, а спикер парламента приветствовал это решение и назвал следование за Моджтабой Хаменеи «религиозным и национальным долгом».
https://www.theguardian.com/world/2026/mar/08/ali-khameneis-son-mojtaba-chosen-as-irans-new-supreme-leader
