ЛАД написав:... 2. Вы как-то писали о моей "зашоренности". Да по сравнению с вами, я от этого абсолютно свободен. Так получается, что я полжизни прожил при советском социализме (не говорю о сталинских временах) и уже почти столько же при украинском капитализме. Так что могу сравнивать. И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там. Но писать об этом не буду. Кроме лишнего срача это ничего не вызовет. Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше. Не жил в "развитом" капитализме (ни в Германии, ни в Швеции, ни в США). Туризм не в счёт. Возможно, там иначе.
3. Ещё о "зашоренности". У вас (и не только) заложены пропагандой только две мысли: Союз - зло, "Раша" - абсолютное зло, США - "сияющий град на холме". Любые сомнения в этих "истинах" недопустимы. Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется. ...
тексту багато, але якщо прибрати спроби накинути лайно на мене - то майже нічого не залишиться. видно лише скільки лайна в тобі.
"Но ваши ограниченные мозги, напрочь забитые дешёвой пропагандой, даже этого не способны понять." "Но от моего образования остались требования к точности, объективности и критичности. У вас всё это отсутствует напрочь." ви ж розумієте, що все просто навпаки. й це видно, коли ми переходимо до цифр. на цьому ви й щезаєте - коли цифри замість лозунгів
коли ви порівнюєте соціалізм та капіталізм, то пишете "И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там." а коректно писати й у капіталізма є недоліки, й є певні позитивні моменти при соціализмі - але загалом це не порівняні системи. це наочно демонструють як розвинені капіталістичні країни - США, Західна Європа, Японія, Корея, Австралія, так й соціалістичні - що там залишилось - Куба та КНДР з Венесуелою. срср сконав. й зараз в Китаї та на Раші - такий собі державно-націоналістичний капіталізм.
я готовий обговорити недоліки капіталізму - але я намагаюсь відразу визначити, як це поліпшити. а ви лише "клеймите капитализм и буржуазию". якщо цікаво, можемо обговорити. але ви наперед пишете що? правильно - "Но писать об этом не буду. " оце вся ваша дискусія. й висновок "Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше." - хибний. наведіть для прикладу хоч одну країну...
якщо я "Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется. " - так наведіть ці факти, які я відкидаю. а то ви багато пишете, але факти не наводите - може їх немає? а свої факти я наводжу.
й сучасна Раша - так, не набагато відрізняється від нацистської Німеччині часів 2СВ за політикою та ідеологією. так ядерна зброя потужніша (й то не власна), а загалом потенціал набагато менший. але з Німеччиною для вас все зрозуміло, а от сучасна Раша викликає якусь ностальгію. ще раз ЛАД - сучасна Раша - це не соціалістичний срср, це вже тоді більше реакційний царизм російської імперії - один цар, одна церква, один народ...
Banderlog написав:То шо там Шаман скажеш? ... а коли в європу візьмуть?
Заспокойся, Тигренятко, читай новини - було ж написано, що переговорні кластери вже відкрилися, робота кипить. Від себе додам, що мої колеги, які працюють у переговорних групах, тиждень тому повернулися з ЄС, зараз опрацьовують матеріали в Україні. Отже, поки що проблем нема, процес рухається.
пані флер те що в ваших колег переговорників проблем нема я охоче вірю. Питання просте. Коли ? Ну от так шоб точняк, бо процес кипит вже 12 років. Кластери в неї открились...
Shaman написав: чи спеціально перекручуєте - тут купа ухилянтів вештається, з них й починай. але можеш на мене повиступати за відсутності аргументів.
вони не строять з себе патріотів. Додому я повернусь раніше ніж ви собі думаєте. Но це не значить шо я буду проти демобілізації тих хто вже воює ці роки. Рора б вже людей і поміняти. мобілізовути не по 30 тисяч в місяць а по 100 тоді за півроку можно буде відпустити тих хто воює з 22го
тобто 90% людей, як і не на фронті не мають бути патріотами? якась дуже хибна руська логіка, бо звичайне ІПСО.
так хто не на фронті то ухилянти окрім інвалідів. Це в тебе логіка що хтось має 5й рік без заміни воювати а мільйони патріотів сидять в тилу. Шос тут не так... тобі не здається?
ЛАД написав:Не бывает "высокотехнологичных" войн "безвредных" для населения. И большой вопрос, не принесёт ли война больше бед населению, чем самый людожерский режим. Тем более, когда не очень известно отношение большинства населения к этому самому режиму.
Та ні, апетит приходить під час їжі. Будь який людожерський режим ставатиме дедалі більш людожерським. Тому війна для іранців у даному випадку менше зло.
Я бы не был так уверен. С этим режимом они живут уже 37 лет. Хорошо ли, плохо ли, можно обсуждать, но живут. Как везде, есть недовольные, но режим держится достаточно устойчиво и как-то не видно какой-нибудь силы внутри страны, способной его свергнуть. Обычно людожерські режимы после смерти диктатора тоже заканчивают своё существование. В Иране этого не заметно. В войне наверняка будут погибшие и пока не известно сколько. И любая война, тем более, с превосходящим по силам противником, приносит народу массу страданий. Жители Тегерана вряд ли радуются нефтяным пожарам в городе. Я приводил цитаты с мнениями противников режима, которые хотели бы его краха. Тем не менее, они явно не рады происходящему. И не известно, что будет потом, даже если режим будет уничтожен.
prodigy написав:...... стосовно Фіцо викине- 1)це порушення міжнародного права, 2)прем"єр-міністр Канади Марк Карну Давосі сказав , що міжнародного права давно не існує і ніколи не існувало (а була імітація виконання МП), майже те саме минулого тижня сказав президент Фінляндії
Я когда её читаю, про кипение работы, кластеры, про якусь працю, про її колег, ржу дико