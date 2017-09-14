Додано: Пон 09 бер, 2026 22:14

ЛАД написав: ...

2. Вы как-то писали о моей "зашоренности". Да по сравнению с вами, я от этого абсолютно свободен. Так получается, что я полжизни прожил при советском социализме (не говорю о сталинских временах) и уже почти столько же при украинском капитализме. Так что могу сравнивать.

И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там.

Но писать об этом не буду.

Кроме лишнего срача это ничего не вызовет.

Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше.

Не жил в "развитом" капитализме (ни в Германии, ни в Швеции, ни в США). Туризм не в счёт. Возможно, там иначе.



3. Ещё о "зашоренности".

У вас (и не только) заложены пропагандой только две мысли: Союз - зло, "Раша" - абсолютное зло, США - "сияющий град на холме". Любые сомнения в этих "истинах" недопустимы.

Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется.

тексту багато, але якщо прибрати спроби накинути лайно на мене - то майже нічого не залишиться. видно лише скільки лайна в тобі."Но ваши ограниченные мозги, напрочь забитые дешёвой пропагандой, даже этого не способны понять.""Но от моего образования остались требования к точности, объективности и критичности. У вас всё это отсутствует напрочь."ви ж розумієте, що все просто навпаки. й це видно, коли ми переходимо до цифр. на цьому ви й щезаєте - коли цифри замість лозунгівколи ви порівнюєте соціалізм та капіталізм, то пишете "И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там." а коректно писати й у капіталізма є недоліки, й є певні позитивні моменти при соціализмі - але загалом це не порівняні системи. це наочно демонструють як розвинені капіталістичні країни - США, Західна Європа, Японія, Корея, Австралія, так й соціалістичні - що там залишилось - Куба та КНДР з Венесуелою. срср сконав. й зараз в Китаї та на Раші - такий собі державно-націоналістичний капіталізм.я готовий обговорити недоліки капіталізму - але я намагаюсь відразу визначити, як це поліпшити. а ви лише "клеймите капитализм и буржуазию". якщо цікаво, можемо обговорити. але ви наперед пишете що? правильно - "Но писать об этом не буду. " оце вся ваша дискусія. й висновок "Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше." - хибний. наведіть для прикладу хоч одну країну...якщо я "Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется. " - так наведіть ці факти, які я відкидаю. а то ви багато пишете, але факти не наводите - може їх немає? а свої факти я наводжу.й сучасна Раша - так, не набагато відрізняється від нацистської Німеччині часів 2СВ за політикою та ідеологією. так ядерна зброя потужніша (й то не власна), а загалом потенціал набагато менший. але з Німеччиною для вас все зрозуміло, а от сучасна Раша викликає якусь ностальгію. ще раз ЛАД - сучасна Раша - це не соціалістичний срср, це вже тоді більше реакційний царизм російської імперії - один цар, одна церква, один народ...