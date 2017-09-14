RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:28

  барабашов написав:«Фуфлынгами» по Арзамас-16 ночью ипанём?
Или по памятнику шлёпнутым комиссарами Романовым в Свердловске???

А Вам бы все с памятниками воевать...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9372
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21750 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:35

  Сибарит написав:
  барабашов написав:«Фуфлынгами» по Арзамас-16 ночью ипанём?
Или по памятнику шлёпнутым комиссарами Романовым в Свердловске???

А Вам бы все с памятниками воевать...

Просто воєнна кафедра по космічним військам. Розмах серйозний..
Він хотів навіть замість бєлкі і стрєлкі полетіти, але вага як у 50 бєлок і 4 терешкових разом взятих .
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 10 бер, 2026 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18103
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:36

  Сибарит написав:
  барабашов написав:«Фуфлынгами» по Арзамас-16 ночью ипанём?
Или по памятнику шлёпнутым комиссарами Романовым в Свердловске???

А Вам бы все с памятниками воевать...

Да
Так хочется притопить крейсера Аврору и снова на месте храма Лужка-спасителя откопать древнесавецкий бассейн(прям во время Пасхи естественно)!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5705
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:41

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:49

  BIGor написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Не дорівнює, є купа прикладів, те ж СРСР, чи наприклад ВВП на душу населення РФ трохи менше ВВП на душу населення Польщі. Але живуть росіяни в рази гірше.

За МКАДом - где, как известно - "жизни нет". ВВП это как средняя ЗП: для прикидок "на глаз" вполне подходит, для чего-то серьезнее - нужно особенности распределения понимать.
_hunter
 
Повідомлень: 11665
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:51

  fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все"
Зараз цими конвертами ракети хай посбивають
В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939

Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.

Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:52

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.


еще глубже , во времена третьей республики, второго рейха и династии Ци не мог копнуть ?
Кажется очевидно что речь шла о странах с одинаковой общественно-экономической формацией , а не джамахирии и либеральный капитализм.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:05

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все"
Зараз цими конвертами ракети хай посбивають
В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939

Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.

Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.


На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 бер, 2026 23:16, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:13

кабрірованим

  барабашов написав:«Фуфлынгами» по Арзамас-16 ночью ипанём?
Или по памятнику шлёпнутым комиссарами Романовым в Свердловске???

хіба що кабрірующим нетойвосним
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42534
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:27

Гімн філіпін

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18103
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
