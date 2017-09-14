|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 10:24
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state.
Не треба вкотре старанно змішувати з вашим пропагандонським лайном. Тут розуміють, що це різні речі.
Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).
Флер, вы написали не про "ознаки проксі країни"
, а чётко сказали: "ми - проксі країна"
.
А причины это уже другой вопрос. И отказ от ЯО не единственная и даже не основная.
Аккуратнее надо с высказыванием мыслей, особенно, когда своих нет.
А те, что есть...
Как там, трансформатор во дворе вашего дома успешно работает?
А Израиль очень долго жил и воевал, не будучи "основным союзником США вне НАТО", которым он стал только в 1987 при Рейгане. Напомню, что Израмль был образован в 1948 и практически сразу ему пришлось воевать - 40 лет до получения такого статуса.
А по сути, мы не Хезболла, которая воюет за интересы Ирана и не существовала бы без иранских денег. Мы жили вполне самостоятельно и воюем за свои интересы и своё существование. А то, что мы воюем за "ресурси, фінансування та зброю спонсора" - просто, к счастью, их интересы в настоящее время совпали с нашими.
Додано: Сер 11 бер, 2026 10:46
І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:02
fox767676 написав:
На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.
А монголи були прям соборні-соборні.
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:16
andrijk777 написав: fox767676 написав:
На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.
А монголи були прям соборні-соборні.
як вважаєш
якщо вони як сніговий ком спочатку інкорпорували всі монгольскі племена, потім всі тюркські, та ще й з китайськими інженерами та середньоазійськими чиновниками
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:21
fox767676 написав:
Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією?
будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями
Ну це дуже гнила відмазка.
В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює. Тоді коли воно працює? Ніколи.
Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:34
andrijk777 написав:
В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює.
Нічого не різний
парламентсько-президентські демократії з ринковою економікою
члени пасе,вто, мвф і т.і.
ті ж самі стандартизовані МВФ методики підрахунку ВВП
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:41
andrijk777 написав:
Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?
може й так
індекс джинні
можливо там був менший прошарок верхнього, та вищесереднього класу, але і менше бідних, люмпенів, неосвічених. Які у підсумку спаплюжили життя навіть вище-середнім як в Україні.
Якщо тіньовий ввп йде на маєтки на luxury , а не тіньовий на освіту, оборону, соціальні видатки, то перші вау-враження від країни з дорогими авто на вулицях та будинками з медіа-фасадами будуть оманливі
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:45
fox767676 написав: andrijk777 написав:
В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює.
Нічого не різний
парламентсько-президентські демократії з ринковою економікою
члени пасе,вто, мвф і т.і.
ті ж самі стандартизовані МВФ методики підрахунку ВВП
Це продовження гнилої розмови.
Ви вважаєте однаковий, я вважаю різний(умовно). Замість того щоб обговорювати рівень життя, ми обговорюємо "суспільно-політичний лад".
Зміст цієї розмови - нульовий. Кожен собі щось вважає.
Краще відповідьте на питання про Україну і Білорусь.
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:54
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?
може й так
Ні не так. Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
fox767676 написав:
індекс джинні
можливо там був менший прошарок верхнього, та вищесереднього класу, але і менше бідних, люмпенів, неосвічених. Які у підсумку спаплюжили життя навіть вище-середнім як в Україні.
Якщо тіньовий ввп йде на маєтки на luxury , а не тіньовий на освіту, оборону, соціальні видатки, то перші вау-враження від країни з дорогими авто на вулицях та будинками з медіа-фасадами будуть оманливі
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:56
flyman написав:
І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством
Великий человек.
Заставил экономить чиновников даже на туалетной бумаге.
Непостижимый уровень для укро чинуш
