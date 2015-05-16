RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 18:56

  Water написав:Прийшов рахунок за електрику лютий, електрика подорожчала на 2 гривні у порівнянні з січнем:
Ринкова ціна 16.43 грн.

Далі написано таке:
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -12.11 грн.

Не зрозумів жодного слова.

12.11 це часом не ціна за користування підвісом кабелю на 1 стовп який знаходиться за межами ділянки? Приватний будинок?
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 18:59

  stm написав:

  stm написав:
  Water написав:Прийшов рахунок за електрику лютий, електрика подорожчала на 2 гривні у порівнянні з січнем:
Ринкова ціна 16.43 грн.

Далі написано таке:
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -12.11 грн.

Не зрозумів жодного слова.

12.11 це часом не ціна за користування підвісом кабелю на 1 стовп який знаходиться за межами ділянки? Приватний будинок?

То мінус, тобто, 16.43-12.11
За стовб ви вгадали, але за нього я нічого не плачу, все було сплачено сразу і без питань, як в принципі і з кордоном.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:13

Сергій Куюн - директор Консалтингової групи А-95

Увага на оптові ціни

Сьогодні ціни на нафту і на дизель впали на 20%! «А коли ж у нас впадуть?», – питання почали надходити ще з вечора.
Якась короткувата в нас пам'ять. Адже лише вчора ціни на ті ж 20% піднялись. Тобто по факту ми просто повернулись на рівень позавчора. Коли ціни на дизпальне на Лондонській біржі з початку війни в Ірані зросли на понад 30% – з $750-800 до $1000-1100/т. Це $300 або 13 грн/л в перерахунку на гривні.
Між тим, з початку війни і до сьогодні ціна на дизпальне на АЗС зросла на 9,7 грн/л, бензин – на 6 грн/л. В Польщі дизель злетів на понад 20 грн/л (1,7 злотих/л), в Німеччині – на 23 (0,43 євро/л). Німці також почали висушувати польські НПЗ та АЗС через різницю в цінах і нестачу.

Що далі?
Дуже цікава була сьогодні розмова. Телефонував знайомий, в якого є дві станції на периферії.

«Оптова ціна сьогодні 80-82 грн/л, а великі мережі продають дизпальне по 74-76 грн/л. Що нам робити, чи не буде проблем з Антимонопольним комітетом, якщо ми купимо оптом і будемо продавати по 85? Поки стоїмо на паузі, не торгуємо», – каже він. При цьому відмічає, що клієнти вже починають питати, чому не торгуємо, люди готові купувати.

Ця ситуація, по-перше, демонструє механізм ціноутворення для великої кількості українських станцій. Вони не імпортують, а купують дрібним гуртом – бензовозними партіями. Зазвичай це вигідно, бо оптових постачальників багато, часто продають навіть з відтермінуванням платежу. Але не сьогодні.
Тобто світові ціни це звісно добре, але Лондон далеко, а пульс ринку б’ється тут і зараз. До речі, гуртові ціни сьогодні відреагували на зниження – зранку було 78 грн/л. Кажуть, буде ще менше. Отже, слідкуємо за цим індикатором.
По-друге, реакція бізнесу. Будь-який натяк на проблеми з боку регуляторів змушує згортатися. І в цьому сьогодні головна задача уряду – забезпечити максимально сприятливі умови для збільшення постачань.

Чому був провал у постачаннях навесні 2022-го? Бо діяло державне регулювання цін і, як сьогодні, закупівельні і оптові ціни були елементарно вище за встановлені роздрібні. Відповідно не везли або везли мало, щоб продавати гуртом або по талонах (див. мал.). Ринок наповнився пальним за 3 тижні після скасування держрегулювання.
Знижувати податки на пальне уряд наразі не готовий, головним чином через зобов’язання перед нашими фінансовими донорами. І тому найкраще, що він дійсно може зробити – це всіляко сприяти додатковим постачанням. Проблем тут додає безпрецедентна волатильність, коли ціни кожен день стрибають на 20%. Це величезний ризик для постачальників, тому деякі вже вирішили цей шторм перечекати на березі. Крім того, закордонні постачальники вимагають платити не по формульним контрактам з ціною на день відвантаження, а за фіксованою ціною по передоплаті. Це автоматично звужує кількість імпортерів, бо не всі мають такі гроші і не всі хочуть так ризикувати під час «шторму».

Говорять, Свириденко вже розблокувала імпорт від деяких особливо переляканих постачальників. Дефіциту на ринку не відчувається, а оптові ціни знижуються. Але все швидко змінюється. Не виключено, що завтра, а може і сьогодні ціна знов полетить вгору. Вчора вони впали від однієї заяви Трампа.
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:15

Ціни на електроенергію юридичні за квт*год з пдв
2025 грудень-10,50
2026 січень -12,50
2026 лютий - 13,70
2026березень-13,70
2026 квітень-15,16
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:18

  budivelnik написав:Ціни на електроенергію юридичні за квт*год з пдв
2025 грудень-10,50
2026 січень -12,50
2026 лютий - 13,70
2026березень-13,70
2026 квітень-15,16

це ж без ПДВ? вже в березні має бути дешевше. й ці великі прайскепи наразі діють до 31 березня. а в квітні подивимось...
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:50

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  budivelnik написав:Ціни на електроенергію юридичні за квт*год з пдв
2025 грудень-10,50
2026 січень -12,50
2026 лютий - 13,70
2026березень-13,70
2026 квітень-15,16
це ж без ПДВ? вже в березні має бути дешевше. й ці великі прайскепи наразі діють до 31 березня. а в квітні подивимось...
Це з ПДВ, може тому що в мене споживання до 10 000 квт*год/місяць
