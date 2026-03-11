RSS
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:44

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА

Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..

На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.

Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28113
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:44

  ЛАД написав:Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
Простий приклад знову ж з таксі
Їздить 7 авто , які разом наїзжають за рік 300 000 км... Тому власнику автопарку потрібно ЩОРОКУ купувати одне нове авто (бо авто яке пройшло 300 000 треба викинути)
Так от
Таксист
надаює послуг на 65 000 грн/місяць
- 10 000 виплачують у вигляді податків
- 15 000 виплачує у вигляді заправки і різних там косметичних процедур
- 20 000 виплачують у вигляді оренди авто
- 20 000 залишають собі..

Але при цьому вони бачать що власник таксопарка тільки за оренду авто взяв
7 *20 000 = 140 000.....
І вони наслухавшись таких як ти починають організовуватись для бунту проти клятих капіталістів...
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
Працюю в 2 рази більше(ефективніше) а залишити в стільки ж більше не можу...
Адже 7 машин по 800 000 = 5 600 000 млн грн , і просто 12% річних( бо ще якихось 6-8 це інфляція, тому сьогоднішніх 18 річних по депо дають 12 очищених від інфляції) дає більшу суму при цьому безпроблемно і не працюючи
От і виходить
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
