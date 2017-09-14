ХЕБРОН, Кентукки, 11 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что «мы победили» в войне с Ираном, но Соединенные Штаты останутся в борьбе, чтобы завершить начатое. «Никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили», — заявил Трамп на митинге в стиле предвыборной кампании в Хеброне, штат Кентукки. «В первый же час все было кончено». Он заявил, что Соединенные Штаты сбили 58 иранских военно-морских кораблей. ....«Мы же не хотим уезжать раньше времени, правда?» — сказал Трамп. «Мы должны закончить начатое». Он заявил, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран». По-видимому, он дал понять, что США пока продолжат борьбу. «Мы не хотим возвращаться туда каждые два года», — сказал он.
ВАШИНГТОН, 11 марта (Reuters) - По словам источника, знакомого с ситуацией, официальные лица администрации президента Дональда Трампа на брифинге в Конгрессе на этой неделе оценили первые шесть дней войны с Ираном в сумму, по меньшей мере, в 11,3 миллиарда долларов, ... . Эта цифра, представленная на закрытом брифинге для сенаторов во вторник, не включала в себя полную стоимость войны, но была предоставлена законодателям в связи с их настойчивыми просьбами о предоставлении дополнительной информации о конфликте. Несколько помощников конгрессменов заявили, что ожидают скорого обращения Белого дома в Конгресс с просьбой о выделении дополнительных средств на войну. Некоторые чиновники заявили, что запрос может составить 50 миллиардов долларов, в то время как другие считают эту оценку заниженной. .....Представители администрации также сообщили законодателям, что за первые два дня ударов было использовано боеприпасов на сумму 5,6 миллиарда долларов.
ВАШИНГТОН, 11 марта (Reuters) - Удар по иранской школе для девочек, в результате которого погибли десятки детей, возможно, стал следствием использования США устаревших данных о целях, сообщили в среду агентству Reuters два источника, знакомые с ситуацией, предоставив новые подробности о том, что можно отнести к числу самых ужасных случаев жертв среди гражданского населения за последние десятилетия конфликтов с участием США. ........Один из источников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что, по всей видимости, должностные лица, ответственные за разработку пакетов целевого планирования, использовали устаревшие разведывательные данные. Второй источник подтвердил, что, судя по всему, были использованы устаревшие разведывательные данные. В ответ на запрос о комментарии Пентагон заявил, что «инцидент находится под следствием».
Прохожий написав:........ тю так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"
так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема.
Похоже, что школу разбомбили всё же США. Но на мой взгляд, это не имеет принципиального значения. Воюют с Ираном США и Израиль, так что вина совместная. А там пусть разбираются между собой. Понятно, что никто специально не целился в школу для девочек. Либо ошибка в разведданных, либо ошибка пилотов, либо неточность обстрела. Во время большой войны такие ошибки неизбежны. Это не прошлый год, когда бомбили небольшое количество хорошо известных ядерных целей. При таком масштабе будет ешё много пострадавших гражданских. И виновата в этом сама война. Но если Израиль ещё можно понять - Иран давний враг, субсидировавший и ХАМАС, и Хезболлу, которые постоянно и уже много лет обстреливали Израиль и убивали его граждан, то США Иран точно не угрожал. И США должны были проявить выдержку и вести переговоры, а не начинать неожиданно войну. И размещение школы для девочек в здании, когда-то принадлежавшим КСИР это не "довбні або свідомо", а вполне нормальное использование хорошего свободного здания. Встречал сообщение, что эта школа была там размещена уже, вроде, 7 лет назад. Тогда никто не рассчитывал на такую войну. Это примерно так же, как упрекать Украину (Харьков), что подземные школы строят только сейчас, а не 10 лет тому.
Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?
Не знаю, насколько он нормальный, но понятно, что думает он, в первую очередь об интересах Америки, а не Израиля или Украины. Другое дело, что эта война - его крупная ошибка. Видимо, его слишком вдохновил успех в Венесуэле и он переоценил силы и возможности США. Посмотрим, чем закончится. Но он, как и Путин, может в любой момент провозгласить победу и закончить войну. В итоге пострадают только ближневосточные страны.
Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру
Не думаю, что нам выгодна эта война. Во-первых, на её фоне Украина отошла на второй план. Там нефть и деньги. Очень большие деньги. А Украина... Так, мелочи. Во-вторых, мы можем получить меньше оружия. Тех же Патриотов, например.
щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників
О таких поставках в Израиль пока не слышал. Речь была об арабских странах.
И мне нравятся рассуждения и сравнения Ирана с Украиной. Почему Ирану надо воевать и не сдаваться, а Украине надо идти на уступки. Вроде же, все признают, что в Иране "людожерський режим", которому плевать и на страну, и на людей. У нас, вроде, нет "людожерського режиму" и не плевать на людей и их судьбы. Или это не существенно?
P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?
Райт заявил, что этот сброс является частью более масштабной программы по выпуску 400 миллионов баррелей нефти, согласованной ранее в тот же день Международным энергетическим агентством, в состав которого входят 32 страны.
Но пока что рынки эти сообщения не очень успокоили - сейчас брент 98,15, а WTI - 92,70. Соответственно, евро упал до 1,1550.
Средние розничные цены на бензин в США подскочили почти на 60 центов с момента решения Трампа присоединиться к Израилю в нападении на Иран 28 февраля и в среду составили 3,58 доллара за галлон. Рост на 20% всего за 11 дней сопоставим с резким скачком цен на бензин, наблюдавшимся в это же время четыре года назад после вторжения России в Украину, что свидетельствует о необычайно быстром росте.
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН/ХЬЮСТОН, 11 марта (Reuters) - Иранская нефть продолжает поступать через Ормузский пролив практически в обычном режиме, несмотря на то, что связанные с Тегераном атаки на суда в этом узком водном пути резко сократили экспорт из других стран Персидского залива, как показал анализ данных отслеживания танкеров, проведенный агентством Reuters. Согласно анализу компании TankerTrackers.com, специализирующейся на отслеживании так называемого теневого флота — сети судов, используемых для транспортировки нефти и газа из стран, находящихся под западными санкциями, — Иран экспортировал около 13,7 миллионов баррелей сырой нефти с момента начала атак Израиля и США на страну 28 февраля. Сервис отслеживания судов Kpler оценил экспорт иранской нефти за первые 11 дней марта еще выше, примерно в 16,5 миллионов баррелей.
ЛАД написав:Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
Я відповідав вже не раз От тільки ти так і не зміг зрозуміти..... Для того щоб ЕФЕКТИВНО працювати -ПОТРІБНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ... Якщо в совку, всі капвкладення які залишились ПІСЛЯ совка і могли давати прибуток це ЖИТЛО або ПРИМІЩЕННЯ То в Польщі це були крім капіталістичних знань у приватників, ще й розуміння необхідності збільшення капіталізацій місць праці.. І навіть те що ти спробував би заявити про те що клубніка в Польщі і в нас росте однаково-це буде брехнею Бо в Україні полуниця вважалась успішною якщо давала 5-10 тонн з гектара А в Польщі - 15-30 тонн з гектара.. Для іфізика важко зрозуміти різницю А для людини яка працює в полі -ясно що легше збирати один і той самий врожай на території в 2-3 рази меншій бо це потребує в 1,5-2 рази менше праці....
Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.
1 Тому що ти і твої лідери гроші, які повинні були бути виділенними на ягіднозбиральні комбайни витратили на штамповку танків і експорт комунізму в Африку і на Кубу.... Тому комбайнів В НАС нема 2 Тепер про комбайни в Польщі Так як ти і твої лідери ЗМУШУВАЛИ Польщу приймати участь в будівництві коммунізму в Африці і на Кубі з Латинською Америкою - в Поляків також не вистарчило капіталів щоб купити ягіднозбиральтні комбайни... але вистарчило капіталів змінити підходи до вирощування полуниці і тому у НИХ вирощувати полуницю стало ВИГІДНІШЕ ніж у НАС. А так як ти борцун за соціальні права, то згідно з твоїми переконаннями все відбулось так як ти й хотів- ПРАЦІВНИК працює там де вигідніше(збирає полуницю) і при цьому переорієнтувався з педераційних заводів по збору ракет якими педераційники бють по Україні. 3 Мій приклад з таксі ПОВИНЕН був тобі показати Що навіть коли розподіл коштів йде таким чином що ВЛАСНИК бізнесу отримує 7 до 1 в працівників бізнесу - то навіть такий ДИКИЙ з твого уявлення перекос - це перекос який краще відповідає ПОТРЕБАМ працівників ніж власника.
ЛАД написав:Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно. Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево. И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму..... 1 Ідея хороша Керівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бо чим більше проїдять - тим краще живуть сьогодні чим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра... Ніби все ідеально.. 2 Але виявилось АЛЕ а - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідно б - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг) 3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї... Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...
Висновок Так як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись.. Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку.. Тому й вийшло Після розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..
ППС Навіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу.. Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан