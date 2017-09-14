Додано: Чет 12 бер, 2026 09:21

ЛАД написав: Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно.

Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево.

Будеш здивований - але саме на ЦІЙ тезі і ЗГОРАЄ система соціалізму.....1 Ідея хорошаКерівники розумні, власність вся у населення, скільки запускати і скільки залишати на прокорм в принципі не дуже то вже й критично- бочим більше проїдять - тим краще живуть сьогоднічим більше запустять в розвиток - тим легше жити завтра...Ніби все ідеально..2 Але виявилось АЛЕа - населення ЗАВЖДИ хоче краще на вчора, і не гірше ніж інші... - тому керівництво було змушене ЗАКРИТИ кордони , щоб з очей населення зник фактор порівняння, і всі стали жити бідноб - отримавши ресурс , керівництво отримало можливість швидкого розвитку..... - але запустило ресурси згідно діючої ідеології в боротьбу проти всього світу і періодично коли ресурсів не вистарчало , взагалі просто ЗНИЩУВАЛО людей які володіли необхідними ресурсами (Голодомор чи Гулаг)3 Після війни , коли як мінімум 10 млн населення СРСР побувало за кордоном ( у вигляді солдат чи полоненних чи працівників) керівництву совка щось потрібно було робити... і замість того щоб різко переорієнтуватись на випуск товарів народного споживання... воно пішло шляхом випуску зброї...Для чиновника , один великий завод набагато простіше керований ніж тисяча маленьких кооперативів... тому всі ходили в чоботах і френчах а-ля сталін...ВисновокТак як тільки тяга до власного добробуту є стимулюючим фактором збільшення ефективності праці , а ця тяга на індивідуальному рівні обмежувалась рішеннями керівництва Держави де між найменшим і середнім доходом був коефіцієнт 2 (60 мінімум, 120 добре) , то когорта підприємців, яка навіть з проблемами для себе (ефективність праці в 7 разів ивща, споживання на рівні найнятого з ефективністю в 7 разів нижча) - не могла зявитись..Що й привело совок до розпаду, бо вкладання в Будівництво це НАДІЙНИЙ але найменшефективний спосіб розвитку..Тому й вийшлоПісля розвалу совка населення СРСР ледве не краще ніж населення Європи було забезпечене ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ( або житлом яке було передане у власність) , але при цьому були повністю відсутні технології/інструменти/капітали..ППСНавіть мій розвиток почався з зворотнього (до того який проводив кпрс) процесу..Я ПРОДАВ житло і перевів кошти отримані від продажу в активний стан