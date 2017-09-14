RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17052170531705417055
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:20

FYI stm: елькремній

FYI stm: отвєтка краснова елькремнію за герані на базах заліва
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:31

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.

А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7490
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:35

  Shaman написав:ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?

Это где такой бред написан? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 11674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:47

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.

А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?

Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17052170531705417055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 236882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 442131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1167628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.