Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 02:54

Основные выводы от Bloomberg AI
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди активизирует взаимодействие с Ираном, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке приводит к серьезной нехватке газа в стране и угрожает экономическому росту.
- Правительство Индии заявило, что обеспечило безопасный транзит двух танкеров, перевозящих сжиженный нефтяной газ, через Ормузский пролив, который был практически закрыт в течение двух недель после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану.
- Индия пытается выстраивать отношения с США, близким стратегическим и экономическим партнером, одновременно активизируя дипломатию с Ираном на фоне обострения боевых действий и распространения паники на энергетические и финансовые рынки.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-15/modi-walks-fine-line-between-iran-and-us-as-war-hits-economy?srnd=homepage-europe
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 02:56

Президент США также предупредил европейских союзников, заявив Financial Times, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если страны-члены не окажут помощь в связи с Ормузским проливом.

«Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом», — сказал Трамп газете.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-15/trump-floats-delaying-xi-summit-if-no-help-for-hormuz-ft-says?srnd=homepage-europe
Тоже интересный подход - начать войну без консультаций, а теперь требовать поддержки.
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 08:30

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ле коли розповідають казки, як переїхав в США чи Німеччину, й в тебе зп хух - то це лише казки.

Дуже сильно залежить від посади. Якщо ти викладач, медик чи військовий, то зарплати справді взлітають суттєво на аналогічній посаді. Якщо ІТ чи моряк, то нічого хорошого переїзд не дає...


моряк це професія, капітан чи матрос-про що мова?
на справді, зарплати дійсно різняться (як мінімум у 2 рази), але...
1) треба володіти англійською на рівні 70% від місцевих
2) треба здати всі тести і екзамени, щоб отримати американські сертифікати
(інакше працювати під прапором США не можливо)
3) треба отримати громадянство-на це іде 5 років(для військових,
тобто треба йти до армії США), або 10-12 для інших

задача посилам для 15%(10%) наших громадян
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 08:53

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А у нас рассказывают о Ермаке, который верит в гадания.

концепція Антихриста канонічна в основних аврамічних релігіях, які мали і мають величезний вплив на становлення, культуру та етику більшості держав світу
а Ваш Єрмак дотрахався до віруваннь часів кам'яного віку

1. Єрмак не мій.
2. Я не знаю, что проповедует Тиль и насколько его лекции каноничны. Понятия не имею. Церковь его, как видите, не поддерживает.

1. Ваш
2. Тиль ничего не проповедует, а размышляет в рамках библейского дискурса о возможной природе Антихриста. То, что его видение временно не совпадает с оф.позицией Ватикана - обычное дело для христианской церкви. Через несколько лет позиция Тиля может стать официальной, а его оппонентов - "еретической". Это нормальная внутрицерковная дискуссия. Расстояние между этими точками зрения в миллион раз меньше между ними и анимистко-фетишистким дикарем наводящим порчу куклами вуду.



Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 11:32

  fox767676 написав:
  flyman написав:флер: "потужно закриваємо кластери євровступу"


менше працюючих галузей - менше кластерів для опрацювання
от азіров з януковичем тупі були, не знали про такий алгоритм

Їжте))
"Україна на 84% виконала Угоду про асоціацію з ЄС: опубліковано звіт за 2025р"
https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/upl ... 2025-r.pdf?
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 11:53

  fler написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:флер: "потужно закриваємо кластери євровступу"


менше працюючих галузей - менше кластерів для опрацювання
от азіров з януковичем тупі були, не знали про такий алгоритм

Їжте))
"Україна на 84% виконала Угоду про асоціацію з ЄС: опубліковано звіт за 2025р"
https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/upl ... 2025-r.pdf?

Угумц:
За результатами 2025 року загальний прогрес виконання угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 12:05

там або шах, або ішак

  _hunter написав:Угумц:
За результатами 2025 року загальний прогрес виконання угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

3% в рік, то до 100% виконання 16 років,
а якщо користуватися правилом Парето, яке про те що 80% роботи виконуються за 20% часу, а решта 20% за 80%, то або шах, або ішак
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  _hunter написав:Угумц:
За результатами 2025 року загальний прогрес виконання угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

3% в рік, то до 100% виконання 16 років,
а якщо користуватися правилом Парето, яке про те що 80% роботи виконуються за 20% часу, а решта 20% за 80%, то або шах, або ішак


Деякі країни хочуть почекати вступу України в ЄС 10-20 років, - Качка

"Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви "відстоялися", щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра", - зазначив віцепремʼєр.
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 12:58

Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 13:06

  ЛАД написав:
Эр-Рияд, 15 марта (Reuters) - Отношения Ирана с государствами Персидского залива потребуют «серьезного пересмотра» в свете американо-израильской войны против Ирана , что позволит ограничить влияние внешних игроков и обеспечить процветание региона, заявил в воскресенье агентству Reuters посол Тегерана в Саудовской Аравии.
На вопрос о том, беспокоит ли его ухудшение отношений из-за войны, посол Алиреза Энаяти ответил: «Это вполне обоснованный вопрос, и ответ на него может быть простым. Мы соседи, и мы не можем обойтись друг без друга; нам потребуется серьезный пересмотр ситуации».
.......С начала войны 28 февраля арабские государства Персидского залива подверглись более чем 2000 ракетным и беспилотным атакам, целью которых были не только американские дипломатические представительства и военные базы, но и важнейшая нефтяная инфраструктура Персидского залива, порты, аэропорты, гостиницы, жилые и офисные здания.
Объединенные Арабские Эмираты, нормализовавшие отношения с заклятым врагом Ирана, Израилем, в 2020 году, больше всего пострадали от нападений. Но все арабские государства Персидского залива ощутили на себе последствия, и все они осудили Иран.
По словам аналитиков и региональных источников, за кулисами также растет недовольство действиями США, которые долгое время выступали гарантом их безопасности, и тем, что они втянули их в войну, которую они не одобряли, но за которую платят высокую цену.
.......В 2023 году Саудовская Аравия и Иран восстановили полноценные дипломатические отношения после многих лет вражды, в ходе которой они поддерживали конкурирующие политические и военные фракции в регионе.
Иран «не несет ответственности» за нападения на нефтяной сектор Саудовской Аравии.
Энаяти опроверг обвинения в адрес Ирана в связи с атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура на восточном побережье, а также с десятками попыток атак беспилотников на нефтяное месторождение Шайба в пустыне недалеко от границы с ОАЭ.
«Иран не несет ответственности за эти нападения, и если бы Иран их совершил, он бы об этом объявил», — сказал он. Он не назвал имя того, кто совершил нападения.

В заявлениях Министерства обороны Саудовской Аравии не возлагается ответственность за отдельные инциденты. Энаяти заявил, что Иран атаковал только цели и интересы США и Израиля.
.......Для разрешения конфликта США и Израиль должны прекратить свои нападения, а страны региона не должны в него вмешиваться, при этом необходимо обеспечить международные гарантии для предотвращения его повторения, сказал он.
«Только тогда мы сможем сосредоточиться на создании процветающего региона», — сказал он.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-wants-serious-review-arab-gulf-ties-denies-role-saudi-oil-attacks-2026-03-15/
Подчёркивание моё.


вони не одобряли? так Трамп не питав їхньої згоди
він навіть Дж Ді Венса не питав і Піта Гексета, а тут якісь люди в банних халатах
