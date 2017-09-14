США больше не являются демократией. Один из самых авторитетных мировых источников информации о состоянии демократических стран теперь прямо заявляет об этом. Институт «Разновидности демократии» (V-Dem) при Гётеборгском университете в своем ежегодном отчете приходит к тревожному выводу , что США движутся к автократии быстрее, чем Венгрия и Турция.
«Наши данные по США охватывают период с 1789 года. Сейчас мы наблюдаем самый серьезный откат от демократических принципов за всю историю страны», — говорит Стаффан Линдберг, основатель института. ........ Согласно докладу, уровень развития демократии в США сейчас находится на самом низком уровне с 1965 года, когда законы о гражданских правах впервые ввели фактическое всеобщее избирательное право . Весь достигнутый с тех пор прогресс сведен на нет.
Во всем мире уровень демократии упал до самого низкого уровня с середины 70-х годов. «В мире никогда прежде не наблюдалось такого количества стран, одновременно осуществляющих автократические преобразования», — говорит Линдберг.
Я над цим багато думав і дійшов висновку що прогрес(технологічний) який зараз відбувається сприяє авторитарним режимам. Грубо говорячи - можна поставити усюди камери і за всіма слідкувати. Зараз(на відміну від тисячолітньої історії людства) знести автократа фактично нереально. Якусь змову проти автократа організувати(очевидно незамітно) - майже нереально. Плюс - тепер автократи довго живуть і довго не вмирають. Далі - автократія не означає бідне життя людей в країні. Якщо раніше ринкова економіка не дуже підходила автократам бо створювала вільних людей, то зараз пофіг. Китай, РФ, ОАЕ, СА - прекрасно живуть при ринковій економіці а "вільних людей" прекрасно контролюють(дякуючи тех. прогресу). А ринкова економіка - дає високі стандарти життя. І все, демократія, як така, і не потрібна.
Жив був Іран, в якому відбиті на голову релігійні фанатики готувались 40 років до війни проти ворожого заходу та євреїв, будувати нескінченні тунелі та підземелля повні ракет. і протягом 2-х тижнів майже сотню з цих "завжди готових" топ-керівників повбивали в рамках невеличкої мирної операції
А в іншому місці жила-була Україна яка 30 років дерибанила і розпродувала зброю а перед самим нападом замість автоматів чистила шампури для травневих шашликів. Але що ми маємо - за 4 роки повномаштабної вся еліта з обох боків жива-здорова, центри прийняття рішень - найбезпечніші місця під час ракетних ударів, штурмові батальони "Монако" та "Рубльовка" проводять товариські матчі на пляжах Італії/Франції, а вся екзистенційщина зводиться до массового знищення пересічних з обох сторін. Напевно де скоріше буде блекаут (Харків чи Белгород) того і обявлять переможцем війни
