Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:45
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:47
но есть нюанс )
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:49
Для повноти картини:
Жила собі РФ і такий собі путін, якому стало скучно і він почав війну. Він і далі відпочиває в Геленджику в палаці, а прості люди гинуть на фронті.
Також жили собі США і Трамп, там хоч люди не помирають, але вони оплачують цю "спецоперацію" а це десятки мільярдів доларів їх податків.
Висновок єдиний: Політики грають в ігри(у війни), прості люди страждають і вмирають.
Між іншим раніше було трохи не так. Довго писати як.
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:54
нюанс можно игнорировать: раньше он потужно заявлял "данизашо!"
Когда там стадия "принятие"?..
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:57
да шож такое ))
ведь жмли раньше без этих ваших фашистских интернетов и хорошо жили! Мороженое было вкусное, и колбаса!
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:05
А чем, по-вашему, шаман лучше?
Тем, что произносит "правильные" слова?
И переводит стрелку на других?
Из Харькова сбежал куда подальше.
В жизни Родине ни часу своей драгоценной жизни не отдал. Всю жизнь занимался только собственной карьерой.
Чем он лучше хантера, летусрока и др., на которых вы нападаете?
Бандерлог "воює "до шухеру" уже почти 4 года, шаман - ни дня. И при этом хватает наглости рассказывать "до шухеру" и задавать вопрос, "чи потрібен вам такий побратим". Интересно, где будет он при "шухере"?
Уже и не sashaqbl начал наезжать.
Как в том старом анекдоте: "Все в дерьме, а я весь в белом!"
Так за что вы его поддерживаете? За слова?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 бер, 2026 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:09
Мной подразумевался ущерб о котором можно пытаться общаться например в суде. При чем тут лично пройти. Лично прошёл ( не про себя ), никуда не заявил, подтверждения не предоставил — сам дурак, что называется. Можно еще раз проходить.
Без фиксации — разве что лично искать и «благодарить».
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо взяти всього дві країни і їх трошки поділити то
Китай - 1 млрд в глибокій задниці ( не дотягують до рівня 1950 року колгоспів в Україні) і 400 млн більш/менш нормально (можна порівнювати з нами)
Росія - 20 млн в столицях(москва. ленінград , трошки новосибірск) -нормально
120 млн - були здивовані наявністю унітазів у селі...
То як - ти й далі будеш стверджувати що в автократіях добре живуть?
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:30
Сенатор США: Трамп втратив контроль над війною
не так, він нарцис з деменцією (наближається до ідіота)
Сенатор США: Трамп втратив контроль над війною
Сенатор-демократ Кріс Мерфі
Американський сенатор зробив розгорнутий аналіз ситуації у Перській затоці. На його думку, Трамп сильно прорахувався, коли розпочав війну в Ірані і зараз у нього немає гарного виходу з неї.
У США зростає і стає дедалі більш гострою критика дій президента Дональда Трампа в Ірані.
"Тепер абсолютно очевидно, що Трамп втратив контроль над цією війною. Він сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь. Регіон занурився в хаос", – написав він у соцмережі Х.
На думку Мерфі, Трамп помилявся, коли вважав, що Іран не закриє Ормузьку протоку. Тепер же ціни на нафту стрімко зростають, зазначив сенатор.
"Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно. Першими злетіли ціни на бензин, але за ними підуть ціни на продукти харчування. На даний момент у Трампа немає плану щодо відкриття протоки. І, можливо, такого плану й не існує", – підкреслив політик.
За словами Мерфі, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити. На це є низка причин: засобів занадто багато, вони занадто розкидані й добре заховані.
Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.
"По-перше, для цього знадобиться весь наш флот. Щодня супроводу потребують 100 танкерів. По-друге, якщо ми не зможемо знищити міни та дрони, наші кораблі теж опиняться в небезпеці", – пояснив демократ.
Хоча США і можуть знищити ракети Ірану, у питанні з дронами це недосяжно. А сучасна війна – це війна дронів, підкреслив сенатор. У розпорядженні Ірану безліч таких засобів, тому він може завдавати ударів по нафтових об'єктах у регіоні "нескінченно довго":
"І вони це роблять. Два дні тому вони підірвали найважливіший нафтовий склад в Омані. Якби Трамп приділяв хоч якусь увагу війні в Україні, він би помітив, як змінився характер ведення бойових дій. Але він цього не зробив. І він припустився грубої помилки".
Ще одна проблема, за словами політика, полягає в тому, що у країн Перської затоки закінчуються перехоплювачі, здатні зупинити іранські ракети та дрони. Відповідно, незабаром вразливими стануть і інші нафтові об'єкти.
Мерфі стверджує, що на Близькому Сході може розгорітися ширша регіональна війна, якщо Ізраїль почне масштабне наземне вторгнення в Лівані. До того ж активізуватися можуть єменські хусити. Є ризики й для Сирії, де знову може спалахнути конфлікт.
"У Трампа немає кінцевої мети. Іран та його проксі можуть створювати хаос нескінченно. То що ж буде далі? Наземне вторгнення? Це буде Армагеддон. Тисячі загиблих американців. Оголосити фальшиву перемогу? Тоді нові іранські яструби, що стоять при владі, просто відновлять те, що ми зруйнували", – пояснив сенатор від Коннектикуту.
Він наголосив, що всі ці наслідки були цілком передбачувані. Саме тому попередні президенти США "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну", вважає Кріс Мерфі:
"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край", - вважає Мерфі. На його думку, це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі.
Нагадаємо, у суботу Трамп несподівано попросив допомоги у низки країн. Він хоче, щоб Китай, Франція, Японія та інші країни направити кораблі в Ормузьку протоку, щоб розблокувати її.
Ще минулого тижня Трамп обіцяв надати поцінне страхування ризиків для суден, які здійснюють перевезення Ормузькою протокою. Проте США так і не запропонували військові ескорти, а плани страхування зіткнулися з суворою реальністю. [/quote]
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:34
Ти вириваєш речення з контексту. Якщо виривати окремі фрази то зміст спотворюється. Ти спотворив зміст мого посту.
