Додано: Вів 17 бер, 2026 15:30

ЛАД написав: Было бы смешно, если бы не было так грустно.

не так, він нарцис з деменцією (наближається до ідіота)[quoteСенатор США: Трамп втратив контроль над війноюАмериканський сенатор зробив розгорнутий аналіз ситуації у Перській затоці. На його думку,У США зростає і стає дедалі більш гострою критика дій президента Дональда Трампа в Ірані."Тепер абсолютно очевидно, що Трамп втратив контроль над цією війною. Він сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь. Регіон занурився в хаос", – написав він у соцмережі Х.На думку Мерфі,Тепер же ціни на нафту стрімко зростають, зазначив сенатор."Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно., – підкреслив політик.За словами Мерфі, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити.Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.– пояснив демократ.Хоча США і можуть знищити ракети Ірану,. А сучасна війна – це війна дронів, підкреслив сенатор. У розпорядженні Ірану безліч таких засобів, тому він може завдавати ударів по нафтових об'єктах у регіоні "нескінченно довго":"І вони це роблять. Два дні тому вони підірвали найважливіший нафтовий склад в Омані.І він припустився грубої помилки".Ще одна проблема, за словами політика, полягає в тому, що у країн Перської затоки закінчуються перехоплювачі, здатні зупинити іранські ракети та дрони. Відповідно, незабаром вразливими стануть і інші нафтові об'єкти.Мерфі стверджує, що на Близькому Сході може розгорітися ширша регіональна війна, якщо Ізраїль почне масштабне наземне вторгнення в Лівані. До того ж активізуватися можуть єменські хусити. Є ризики й для Сирії, де знову може спалахнути конфлікт.Тоді нові іранські яструби, що стоять при владі, просто відновлять те, що ми зруйнували", – пояснив сенатор від Коннектикуту.. Саме тому попередні президенти США "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну", вважає Кріс Мерфі:"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край", - вважає Мерфі. На його думку, це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі.Нагадаємо, у суботуВін хоче, щоб Китай, Франція, Японія та інші країни направити кораблі в Ормузьку протоку, щоб розблокувати її.Ще минулого тижня Трамп обіцяв надати поцінне страхування ризиків для суден, які здійснюють перевезення Ормузькою протокою.[/quote]