  #<1 ... 1710717108171091711017111>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:45

  Xenon написав:
❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:47

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..

но есть нюанс )

Украина готова возобновить работу нефтепровода «Дружба» примерно через полтора месяца при условии отсутствия атак со стороны рф, — говорится в письме Зеленского главе Еврокомиссии.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:49

  Letusrock написав:Жив був Іран, в якому відбиті на голову релігійні фанатики готувались 40 років до війни проти ворожого заходу та євреїв, будувати нескінченні тунелі та підземелля повні ракет.
і протягом 2-х тижнів майже сотню з цих "завжди готових" топ-керівників повбивали в рамках невеличкої мирної операції

А в іншому місці жила-була Україна яка 30 років дерибанила і розпродувала зброю а перед самим нападом замість автоматів чистила шампури для травневих шашликів. Але що ми маємо - за 4 роки повномаштабної вся еліта з обох боків жива-здорова, центри прийняття рішень - найбезпечніші місця під час ракетних ударів, штурмові батальони "Монако" та "Рубльовка" проводять товариські матчі на пляжах Італії/Франції, а вся екзистенційщина зводиться до массового знищення пересічних з обох сторін. Напевно де скоріше буде блекаут (Харків чи Белгород) того і обявлять переможцем війни

Для повноти картини:
Жила собі РФ і такий собі путін, якому стало скучно і він почав війну. Він і далі відпочиває в Геленджику в палаці, а прості люди гинуть на фронті.
Також жили собі США і Трамп, там хоч люди не помирають, але вони оплачують цю "спецоперацію" а це десятки мільярдів доларів їх податків.

Висновок єдиний: Політики грають в ігри(у війни), прості люди страждають і вмирають.
Між іншим раніше було трохи не так. Довго писати як.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:54

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..

но есть нюанс )

Украина готова возобновить работу нефтепровода «Дружба» примерно через полтора месяца при условии отсутствия атак со стороны рф, — говорится в письме Зеленского главе Еврокомиссии.

нюанс можно игнорировать: раньше он потужно заявлял "данизашо!" :lol:
Когда там стадия "принятие"?..
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:57

да шож такое ))


Урал был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь находится в зоне непосредственной угрозы, - заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — сказал он.



ведь жмли раньше без этих ваших фашистских интернетов и хорошо жили! Мороженое было вкусное, и колбаса!

Власти Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета «в целях безопасности»

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможных отключениях мобильного интернета «в целях безопасности» и рекомендовали пользоваться бесплатными точками Wi-Fi «SPB_FREE». Сообщение опубликовано на сайте местного комитета по информатизации и связи

Такие предупреждения поступали и раньше, но с утра 17 марта в сервисе мониторинга сбоев Downdetector было зафиксировано более 5 800 жалоб от местных жителей. Пользователи писали о неработающих сайтах «белого списка» в том числе, например, национальном мессенджере Max.

Больше всего жалоб поступает на сервис электронного дневника, игру War Thunder, мессенджер Telegram (который и так работает с большими задержками),

В Москве с вечера 5 марта ограничен мобильный интернет, в ЦАО он не работает совсем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все отключения и ограничения связи происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством» и связаны с обеспечением безопасности.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:05

  Hotab написав:
  Shaman написав:..............
й який же очевидний випадок?.. як й ти за кордон виїхав, той самий?.. :lol:

Змастив шпаринку (с)

А чем, по-вашему, шаман лучше?
Тем, что произносит "правильные" слова?
И переводит стрелку на других?
Из Харькова сбежал куда подальше.
В жизни Родине ни часу своей драгоценной жизни не отдал. Всю жизнь занимался только собственной карьерой.
Чем он лучше хантера, летусрока и др., на которых вы нападаете?
Бандерлог чесно каже - він воює "до шухеру", а якщо шухер - то ви його лише й бачили, втече в Румунію - це його цитата. чи потрібен вам такий побратим, вирішуйте самі...
Бандерлог "воює "до шухеру" уже почти 4 года, шаман - ни дня. И при этом хватает наглости рассказывать "до шухеру" и задавать вопрос, "чи потрібен вам такий побратим". Интересно, где будет он при "шухере"?
Уже и не sashaqbl начал наезжать.
Как в том старом анекдоте: "Все в дерьме, а я весь в белом!"

Так за что вы его поддерживаете? За слова?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 бер, 2026 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:09

  Slon_Nosov написав:
  serg1974 написав:Бетон а какой у вас ущерб, если без фиксации травм? Не дали дойти до укрытия, бережно доставили до тцк и там отпустили ? Ведь так выходит



Як людина яка теж була в тцк, та бачила як невизначені люди без посад, звань та імен поводяться з тими кого ловлять скажу. Це велика моральна травма на все життя, утримання, приниження, побиття та неможливість отримати пояснень чи правової допомоги.
Це не чим не відрізняється від викраденням злодіями. Це те саме що питати жінку яку згвалтували "а какой у вас ущерб, если без фиксации травм", можливо ще задоволення отримувала....

serg1974, бажаю вам особисто пройти подібний квест та потім розповісти про враження.

дивно що відпустили, едине що могло допомогти звідки вийти це гроші... або зв'язки.
або бачив як вигнали зовсім хворого так як хвилувались що він у них протягне ноги...


Мной подразумевался ущерб о котором можно пытаться общаться например в суде. При чем тут лично пройти. Лично прошёл ( не про себя ), никуда не заявил, подтверждения не предоставил — сам дурак, что называется. Можно еще раз проходить.
Без фиксации — разве что лично искать и «благодарить».
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Китай, РФ, ОАЕ, СА - прекрасно живуть при ринковій економіці
Якщо взяти всього дві країни і їх трошки поділити то
Китай - 1 млрд в глибокій задниці ( не дотягують до рівня 1950 року колгоспів в Україні) і 400 млн більш/менш нормально (можна порівнювати з нами)
Росія - 20 млн в столицях(москва. ленінград , трошки новосибірск) -нормально
120 млн - були здивовані наявністю унітазів у селі...

То як - ти й далі будеш стверджувати що в автократіях добре живуть?
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:30

Сенатор США: Трамп втратив контроль над війною

  ЛАД написав:Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Президент великой страны с психологией садиста-насильника.


не так, він нарцис з деменцією (наближається до ідіота)

[quote
Сенатор США: Трамп втратив контроль над війною

Сенатор-демократ Кріс Мерфі
Американський сенатор зробив розгорнутий аналіз ситуації у Перській затоці. На його думку, Трамп сильно прорахувався, коли розпочав війну в Ірані і зараз у нього немає гарного виходу з неї.
У США зростає і стає дедалі більш гострою критика дій президента Дональда Трампа в Ірані.

"Тепер абсолютно очевидно, що Трамп втратив контроль над цією війною. Він сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь. Регіон занурився в хаос", – написав він у соцмережі Х.

На думку Мерфі, Трамп помилявся, коли вважав, що Іран не закриє Ормузьку протоку. Тепер же ціни на нафту стрімко зростають, зазначив сенатор.

"Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно. Першими злетіли ціни на бензин, але за ними підуть ціни на продукти харчування. На даний момент у Трампа немає плану щодо відкриття протоки. І, можливо, такого плану й не існує", – підкреслив політик.

За словами Мерфі, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити. На це є низка причин: засобів занадто багато, вони занадто розкидані й добре заховані.

Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.

"По-перше, для цього знадобиться весь наш флот. Щодня супроводу потребують 100 танкерів. По-друге, якщо ми не зможемо знищити міни та дрони, наші кораблі теж опиняться в небезпеці", – пояснив демократ.

Хоча США і можуть знищити ракети Ірану, у питанні з дронами це недосяжно. А сучасна війна – це війна дронів, підкреслив сенатор. У розпорядженні Ірану безліч таких засобів, тому він може завдавати ударів по нафтових об'єктах у регіоні "нескінченно довго":

"І вони це роблять. Два дні тому вони підірвали найважливіший нафтовий склад в Омані. Якби Трамп приділяв хоч якусь увагу війні в Україні, він би помітив, як змінився характер ведення бойових дій. Але він цього не зробив. І він припустився грубої помилки".

Ще одна проблема, за словами політика, полягає в тому, що у країн Перської затоки закінчуються перехоплювачі, здатні зупинити іранські ракети та дрони. Відповідно, незабаром вразливими стануть і інші нафтові об'єкти.

Мерфі стверджує, що на Близькому Сході може розгорітися ширша регіональна війна, якщо Ізраїль почне масштабне наземне вторгнення в Лівані. До того ж активізуватися можуть єменські хусити. Є ризики й для Сирії, де знову може спалахнути конфлікт.

"У Трампа немає кінцевої мети. Іран та його проксі можуть створювати хаос нескінченно. То що ж буде далі? Наземне вторгнення? Це буде Армагеддон. Тисячі загиблих американців. Оголосити фальшиву перемогу? Тоді нові іранські яструби, що стоять при владі, просто відновлять те, що ми зруйнували", – пояснив сенатор від Коннектикуту.

Він наголосив, що всі ці наслідки були цілком передбачувані. Саме тому попередні президенти США "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну", вважає Кріс Мерфі:

"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край", - вважає Мерфі. На його думку, це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі.

Нагадаємо, у суботу Трамп несподівано попросив допомоги у низки країн. Він хоче, щоб Китай, Франція, Японія та інші країни направити кораблі в Ормузьку протоку, щоб розблокувати її.

Ще минулого тижня Трамп обіцяв надати поцінне страхування ризиків для суден, які здійснюють перевезення Ормузькою протокою. Проте США так і не запропонували військові ескорти, а плани страхування зіткнулися з суворою реальністю. [/quote]
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:34

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Китай, РФ, ОАЕ, СА - прекрасно живуть при ринковій економіці
Якщо взяти всього дві країни і їх трошки поділити то
Китай - 1 млрд в глибокій задниці ( не дотягують до рівня 1950 року колгоспів в Україні) і 400 млн більш/менш нормально (можна порівнювати з нами)
Росія - 20 млн в столицях(москва. ленінград , трошки новосибірск) -нормально
120 млн - були здивовані наявністю унітазів у селі...

То як - ти й далі будеш стверджувати що в автократіях добре живуть?

Ти вириваєш речення з контексту. Якщо виривати окремі фрази то зміст спотворюється. Ти спотворив зміст мого посту.
