Как стало известно Guardian, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл присутствовал на заключительных переговорах между США и Ираном и посчитал, что предложение Тегерана по его ядерной программе достаточно значимо, чтобы предотвратить спешку с началом войны.



По словам источников, Пауэлл считал, что в конце февраля в Женеве был достигнут прогресс, и что предложенная Ираном сделка была «неожиданной».



Через два дня после окончания переговоров и после того, как была согласована дата очередного раунда технических переговоров в Вене, США и Израиль начали атаку на Иран.

.......Впоследствии британские официальные лица пояснили, что их впечатлила готовность Ирана к тому, чтобы сделка носила постоянный характер и, в отличие от ядерного соглашения 2015 года, не предусматривала бы крайних сроков или положений об истечении срока действия, прекращающих ограничения на его программу.



Иран также согласился смешать 440 кг высокообогащенного урана с другими энергоносителями под контролем МАГАТЭ на территории Ирана. Было достигнуто соглашение о том, что в будущем запасы высокообогащенного урана создаваться не будут.



На заключительном заседании переговоров Иран согласился на трех-пятилетнюю паузу в обогащении урана внутри страны, однако США на дневном заседании, после консультаций с Трампом, потребовали десятилетнюю паузу.



На практике у Ирана не было средств для внутреннего обогащения урана из-за бомбардировки его заводов по обогащению урана в 2025 году.



Иран также предложил то, что посредники назвали экономическим пиром: США получили возможность участвовать в будущей гражданской ядерной программе.