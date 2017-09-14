RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17111171121711317114
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 06:56

  ЛАД написав:Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.

Ты всё прекрасно понимал, но задвигал нереальный финский вариант ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13605
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 07:25

  killer_of_liars написав:
  serg1974 написав:Бетон а какой у вас ущерб, если без фиксации травм? Не дали дойти до укрытия, бережно доставили до тцк и там отпустили ? Ведь так выходит

якщо ще й без відеофіксацій зовсім - то взагалі виглядає як наклеп та вигадка :roll:

але якщо є докази - ето другоє, строки давності по викраденню людини 10 років,

напевно тому Бетона і відпустили бо сильно засвітились,
а як відпустили - то і складу злочина немає, типу просто перевірили військово-облікові документи :mrgreen
:

Так, засвітились
Мені потрібний був такий привід. Самі напросились.
Попереду роки цікавих подій з гарною компенсацією
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 17.12.22
Подякував: 223 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 08:51

Офіцер ЗСУ Сергій Місюра, «Капітан Прайс» заявив, що у прикордонників руки просяться скинути дрон на ухилянтів. Мова йшла про випадок, коли чоловіки намагалися переплисти Дністер на матраці, щоб потрапити до Молдови.
На його думку, по одному Мавіку на чоловіка і питання вирішено.
Letusrock
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:17

Зато не буряты...
Помнится fler от встречного вопроса про обе Кореи - отморозилась :D
_hunter
 
Повідомлень: 11702
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:20

Эх, вот если бы где-то хотя бы год назад хоть кто-то мог предположить, что от затягивания происходящего "партнеры" могут и "устать"...
"У мене дуже погані передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки - більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі, постійно відкладаються. А причина одна - війна в Ірані", - сказав президент України в інтерв'ю BBC.
_hunter
 
Повідомлень: 11702
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:29

тілька вчора тут писали про "помри сьогодні а я завтра"
активно обговорюють слова Арахамії з внутрішнього чату «Слуг народу» про те, що переговорний трек зривається і попереду довга війна — мовляв, потрібен новий договір.
Я про це говорю постійно. Я ніколи не оперую інсайдерською інформацією — лише логічними міркуваннями.
Я вже неодноразово пояснював, що Україна не погодиться віддати агресору території, а агресор не погодиться відмовитися від цієї вимоги.
Для України гарантією безпеки є війська НАТО, для Росії — зміна політичного режиму в Україні на нейтральний або проросійський. Ці лінії не перетинаються.
Шалена бусифікація — це маркер того, що відбувається, який говорить про те, що зверху спущені чіткі вказівки щодо необхідності форсованої мобілізації.
У цій логіці на нас чекає ще більше закручування гайок і посилення силового апарату.
Зниження західної допомоги, інфляція, зростання цін і мобілізація призведуть до того, що система стане ще жорсткішою.
Недалекий той час, коли замість виловлювання людей на вулицях за ними приходитимуть додому і стукатимуть у кожні двері — як у 1930-ті роки, коли люди засинали одягненими.
Наша країна житиме за старим табірним принципом: «помри ти сьогодні, а я завтра».
Депутати голосуватимуть за все, аби тільки їх не відвели «потренуватися» в спортзал або на фронт.

Тільки от наші еліти під новим договором вважають : більше красти, більше поліції та прикордонників, більше пропаганди і більше терору проти цього "бракованого" народу
Letusrock
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17111171121711317114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15745)
18.03.2026 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.