Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:23

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:тілька вчора тут писали про "помри сьогодні а я завтра"
активно обговорюють слова Арахамії з внутрішнього чату «Слуг народу» про те, що переговорний трек зривається і попереду довга війна — мовляв, потрібен новий договір.
Я про це говорю постійно. Я ніколи не оперую інсайдерською інформацією — лише логічними міркуваннями.
Я вже неодноразово пояснював, що Україна не погодиться віддати агресору території, а агресор не погодиться відмовитися від цієї вимоги.
Для України гарантією безпеки є війська НАТО, для Росії — зміна політичного режиму в Україні на нейтральний або проросійський. Ці лінії не перетинаються.
.......

Тільки от наші еліти під новим договором вважають : більше красти, більше поліції та прикордонників, більше пропаганди і більше терору проти цього "бракованого" народу
Я не знаю, кто это писал.
И не знаю, какой новый договор нужен.
Любой общественный договор предусматривает защиту страны от внешней агрессии.
......

Речь про вторую половину - "обязанности сторон" вот это все..
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:24

Зеленському довіряють 62% українців: з них – 28% «повністю» довіряють йому, а 34% – «скоріше» довіряють, – опитування КМІС.

https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=repor ... 595&page=1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:30

  ЛАД написав:Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.

Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь.
На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:33

Краткое содержание
- Экспорт сырой нефти возобновился в среду.
- Напряженность нарастает из-за новой электронной системы таможни.
- Правительство Курдистана добивается гарантий безопасной добычи нефти.
БАГДАД, 17 марта (Reuters) - Экспорт сырой нефти с иракских месторождений Киркук в турецкий порт Джейхан возобновился по трубопроводу, сообщила компания North Oil Company после того, как Багдад и региональное правительство Курдистана во вторник договорились о возобновлении поставок.
Правительство Курдистана подтвердило соглашение, заявив в своем заявлении, что обе стороны сформируют совместный комитет для подготовки к возобновлению экспорта нефти и что доходы будут возвращены в федеральную казну.
Компания «Северная нефть» добавила, что экспорт нефти из Киркука возобновится с начальной мощностью в 250 000 баррелей в сутки.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iraqi-government-kurdish-authorities-reach-deal-resume-oil-exports-turkeys-2026-03-17/
Для справки: КРГ - региональное правительство Курдистана (КРГ) — это официальный орган власти Курдского автономного района на севере Ирака со столицей в Эрбиле. КРГ управляет провинциями Эрбиль, Сулеймания, Дохук и Халабджа, имеет собственный парламент, президента и вооруженные силы Пешмерга, обеспечивая широкую автономию от Багдада
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:36

  sashaqbl написав:Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь.
На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.
аргументуйте. Чим гірше в білорусії чи грузії? Про майюутнє якого періоду ми говорим?
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:41

  Banderlog написав:аргументуйте. Чим гірше в білорусії чи грузії? Про майюутнє якого періоду ми говорим?

До війни було гірше. Зараз не гірше. В періоді 30-40 років вони мають дуже високі шанси опинитися на рівні Північної Кореї.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:44

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.

Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь.
На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.
Білорусь вже не буде, залишилася Грузія (при варіанті зміни влади на проросійську). А які ще можуть бути варіанти майбутнього країни? Чекаєте війска нато на ЛБЗ, вступ в Євросоюз на наступний день після закінчення бойових дій і 100500 денг на відновлення?
а, ще є варіант Придністров'я, яке нафіг нікому не здалося ( крім влади придністров'я). Але для цього ще треба повоювати пару років
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:46

  sashaqbl написав:Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь.
На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.

Немає "Вашого "фінського" варіанту". Є варіант яким пішла Фінляндія в 40/44 роках. Шлях поступки території.
Ми пішли іншим шляхом - шлях вічної війни.
Грузія і Білорусь - так вони самі обрали свою владу в свій час на чесних виборах. Ми в свій час також обрали Януковича і Зеленського. Чи може в цьому також путін винуватий?
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:50

  andrijk777 написав:Ми в свій час також обрали Януковича і Зеленського. Чи може в цьому також путін винуватий?

Звісно, що ні. Винні довбойоби які за них глосували.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.

Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь.
На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.
В принципе, да.
Но даже Грузия и Беларусь отличаются. И я сомневаюсь, что, глядя на нас, грузины жалеют о том, что Тбилиси не обстреливают как Киев, Харьков, Запорожье, Херсон...
А майбутнє залежить від нас.
Финны сумели хорошо распорядиться теми возможностями, которые у них были. Сумеем ли мы, не знаю, но это зависит и от нас.
Что может быть более рискованным для страны и общества, чем длительная кровопролитная война, не знаю.
Энергосистема уже разрушена и восстановление потребует больших (очень больших) расходов.
Экономика разрушена.
Огромные потери населения.
Большие потери убитыми и большое количество инвалидов (цифры не известны). Как следствие, большая нагрузка на систему соцстраха, которая и так трещит.
О моральных проблемах и милитаризации страны и общества даже не говорю. О проблемах детей, которые уже 4 года растут в условиях войны и многие не видят отцов (отцы в армии), тоже. Может быть, на западе это не чувствуется, не знаю. Но запад это не вся Украина.
Знаю военнослужащих, которые, пользуясь льготами, пошли сегодня учиться в вузы. Дипломы они получат. Но будут ли хорошими специалистами? :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 бер, 2026 12:00, всього редагувалось 1 раз.
