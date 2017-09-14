Letusrock написав:тілька вчора тут писали про "помри сьогодні а я завтра"
активно обговорюють слова Арахамії з внутрішнього чату «Слуг народу» про те, що переговорний трек зривається і попереду довга війна — мовляв, потрібен новий договір. Я про це говорю постійно. Я ніколи не оперую інсайдерською інформацією — лише логічними міркуваннями. Я вже неодноразово пояснював, що Україна не погодиться віддати агресору території, а агресор не погодиться відмовитися від цієї вимоги. Для України гарантією безпеки є війська НАТО, для Росії — зміна політичного режиму в Україні на нейтральний або проросійський. Ці лінії не перетинаються. .......
Тільки от наші еліти під новим договором вважають : більше красти, більше поліції та прикордонників, більше пропаганди і більше терору проти цього "бракованого" народу
Я не знаю, кто это писал. И не знаю, какой новый договор нужен. Любой общественный договор предусматривает защиту страны от внешней агрессии. ......
Речь про вторую половину - "обязанности сторон" вот это все..
ЛАД написав:Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.
Ваш "фінський" варіант в сучасному виконанні: це Грузія і Білорусь. На мою думку, це несе не нижчі ризики для майбутнього країни, ніж поточна війна.
Білорусь вже не буде, залишилася Грузія (при варіанті зміни влади на проросійську). А які ще можуть бути варіанти майбутнього країни? Чекаєте війска нато на ЛБЗ, вступ в Євросоюз на наступний день після закінчення бойових дій і 100500 денг на відновлення? а, ще є варіант Придністров'я, яке нафіг нікому не здалося ( крім влади придністров'я). Але для цього ще треба повоювати пару років
Немає "Вашого "фінського" варіанту". Є варіант яким пішла Фінляндія в 40/44 роках. Шлях поступки території. Ми пішли іншим шляхом - шлях вічної війни. Грузія і Білорусь - так вони самі обрали свою владу в свій час на чесних виборах. Ми в свій час також обрали Януковича і Зеленського. Чи може в цьому також путін винуватий?
В принципе, да. Но даже Грузия и Беларусь отличаются. И я сомневаюсь, что, глядя на нас, грузины жалеют о том, что Тбилиси не обстреливают как Киев, Харьков, Запорожье, Херсон... А майбутнє залежить від нас. Финны сумели хорошо распорядиться теми возможностями, которые у них были. Сумеем ли мы, не знаю, но это зависит и от нас. Что может быть более рискованным для страны и общества, чем длительная кровопролитная война, не знаю. Энергосистема уже разрушена и восстановление потребует больших (очень больших) расходов. Экономика разрушена. Огромные потери населения. Большие потери убитыми и большое количество инвалидов (цифры не известны). Как следствие, большая нагрузка на систему соцстраха, которая и так трещит. О моральных проблемах и милитаризации страны и общества даже не говорю. О проблемах детей, которые уже 4 года растут в условиях войны и многие не видят отцов (отцы в армии), тоже. Может быть, на западе это не чувствуется, не знаю. Но запад это не вся Украина. Знаю военнослужащих, которые, пользуясь льготами, пошли сегодня учиться в вузы. Дипломы они получат. Но будут ли хорошими специалистами?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 бер, 2026 12:00, всього редагувалось 1 раз.