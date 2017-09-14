Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
рівень життя на кубі при дотації від ссср 2-3млрд на рік був не гірший за ссср(майже)
рівень життя в белораші за дотації від рф не гірший за калугу або белгород, а якщо тільки на власні гроші розраховувати, то буде як в молдові

Не был в Молдове, не могу сравнивать лично, но ВВП(ППС) на душу в Украине - 18550, в Молдове - 18716 долл.
Кстати, в "белораші" - 33006 долл.
Ви знову звязуєте ВВП і якість життя?
Скільки можна....
Ви реально вважаєте що білорус живе в 2 рази краще українця?
Тому чому ж тоді педераційники атакували Україну а не Білорусь ?

Предложите другой показатель.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:01

  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.

2. Он еще и не сильно меньший - импортер...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 18 бер, 2026 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:08

  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.
1 Ти з нав що в саудитів є нафтопровід потужністю в 7 млн/барелів доба через пустелю в Червоне море?
2 Ти знав що 90% нафти Ірану йде в Китай... це десь 2 млн барелів/доба через протоку

Тому твої озаріння- трошки попахують дитинством..
1 Так, Трамп воюючи з Іраном розглядав варіант послаблення Китаю
2 Так , Трамп не врахував що ціна скочить настільки високо
3 Ні, для США не проблема парутижнів/місяців високі ціни на нафту по тій простій причині, що вони є виробником і експортером нафти
4 Так, висока цінан на нафту- є політичною проблемою для Трампа і якщо він це не вирішить у нього можуть зявитись політичні проблеми.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:11

  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.

просто гигант мысли, МЕГАэксперт-международник!!! :mrgreen:
в МИМО лекции читать уже пригласили?
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:17

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.

2. Он еще и не сильно меньший - импортер...


Скільки нафти США експортує і скільки імпортує:
Якщо брати найсвіжіші доступні дані (≈2025 рік), картина така:

📊 США: експорт vs імпорт нафти
🔹 Сирa нафта (crude oil)

Експорт: ~ 4.0 млн барелів/день

Імпорт: ~ 6.3–6.6 млн барелів/день

👉 Тобто по сирій нафті США все ще чистий імпортер
(імпортують більше, ніж експортують).
-------------------------------------------
🔹 Вся нафта + нафтопродукти (бензин, дизель тощо)

Експорт: ~ 10.7 млн барелів/день

Імпорт: ~ 7.9 млн барелів/день

👉 А от тут США вже чистий експортер
(експортують більше, ніж імпортують приблизно на +2.8 млн барелів/день).
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не был в Молдове, не могу сравнивать лично, но ВВП(ППС) на душу в Украине - 18550, в Молдове - 18716 долл.
Кстати, в "белораші" - 33006 долл.
Ви знову звязуєте ВВП і якість життя?
Скільки можна....
Ви реально вважаєте що білорус живе в 2 рази краще українця?
Тому чому ж тоді педераційники атакували Україну а не Білорусь ?

Предложите другой показатель.
Я його вже сто разів показував
1 Час, витрачений на виробництво того чи іншого продукту який споживається...
2 Якщо перестати гнатись за тим що цікаво 1% (політики/науковці) і зосередитись на тому що цікаво 99% (мінімум витрат часу на роботу, максимум наявного часу на дозвілля) - тоді стає зрозумілим кінцівка анекдоту
.....
але ми і так лежимо і їмо банани....
Саме ОЦЕ і є найважливішим для як мінімум 70% населення усіх країн....
А те що цікаво 1% - це швидкість прогресу....
От тільки нюанс
Якщо прогрес додає 2 роки життя на протязі покоління... але забирає 10 років життя у вигляді додаткової праці - то чи цікавий цей прогрес для тих в кого він ЗАБИРАЄ ?
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:33

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.
1 Ти з нав що в саудитів є нафтопровід потужністю в 7 млн/барелів доба через пустелю в Червоне море?
2 Ти знав що 90% нафти Ірану йде в Китай... це десь 2 млн барелів/доба через протоку

І що?
Нафта подорожчає і подорожчає і саудівська нафта! Китай буде платити умовно в 2 рази більше за всю нафту, а не тільки іранську. Це величезний удар по Китаю.
Не розумієш таких елементарних речей?
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:37

  andrijk777 написав:Нафта подорожчає і подорожчає і саудівська нафта! Китай буде платити умовно в 2 рази більше за всю нафту, а не тільки іранську. Це величезний удар по Китаю.
Не розумієш таких елементарних речей?

І в 2 рази подорожчає бензус в самих США, що дуже не сподобається умовному Джону.

(
Якого тут згадував sashaqbl.
До речі, багато тоді умовний Джон пришле хамві за власний кошт ?
)

І все це непередодні довиборів в США

Ти просто "геній думки" ))
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:50

Ще забув дописати 3 пункт:
3.Розпил бабла. Під воєнну операцію можна виділити багато бабла "кому треба", тобто своїм. Давно вже в США таким чином не пиляли бабки.
