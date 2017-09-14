Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:43

  Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату.
Даже о котором вчера еще никто не слышал.
Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.


"на пару дней " ? Офис простых решений ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:46

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:И как по заказу - исследование подъехало:
На коммунальные услуги и еду уходит более 70% расходов украинцев.

На расходы первой необходимости украинцы тратят 84% своего бюджета, это в 1,9 раза больше среднего мирового показателя (38%). Данная ситуация не устраивает украинцев, которые считают приемлемым тратить на базовые потребности не более 46% бюджета. Об этом говорится в исследовании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, пишет LIGA.net.

Фінгя це. В індії - 60%. :D :D :D
Ви Індію хоч раз бачили "по телевізору". Точно живуть краще ніж ми. :D :D


А у тебя сколько уходит ?

То-то я смотрю, на дорогах не проехать, дворы заставлены авто ... мабуть ... на последние деньги куплены авто ))

У меня ржака, когда форумчане сидят в интернетах и вообще дупля не отдупляют, что происходит вокруг ))

На улицу, что ли, вышли бы ))
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:51

Стежимо за руками;)

"У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив. Водночас голова Росатому Олексій Ліхачов уже малює апокаліптичні сценарії: на станції 72 т активного палива. Пряме влучання - це другий Чорнобиль. Для Москви "Бушер" - це не лише політика, а й величезні гроші. Роботи призупинено. Іран навряд чи виплатить $600 млн боргу, а перспектива контрактів на нові енергоблоки вартістю $10 млрд просто випарувалася. МЗС РФ уже б'ється в істериці, звинувачуючи Захід у "кричущому нехтуванні безпекою". Поки на АЕС осідає пил, розвідки США та Ізраїлю провели операції "по мізках". 17 березня було вбито Алі Ларіджані - секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану. Його називали головним зв'язковим між Тегераном та Росією. 18 березня список поповнили міністр розвідки Есмаїл Хатіб та командувач "Басідж" Голамреза Сулеймані.
Без цієї трійки новий аятолла Моджтаба Хаменеї залишається слабким і без зовнішньої підтримки. Росія в цій ситуації підважена навіть більше за Іран.
Ларіджані був прихильником "контрольованої ескалації", що дозволяло РФ вести діалог зі США, фактично розмінюючи Іран на Україну. Тепер цей канал зв'язку перерізано."
https://gazeta.ua/articles/politics/_ro ... ni/1246413
fler
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:52

pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 20:08

Під час повторної атаки на Чернігівщині травмовано парамедика «швидкої»
У ніч на 18 березня після повідомлення про обстріл залізниці на місце події виїхали дві бригади Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш)МД. Під час роботи медиків стався повторний приліт.

Про це повідомляє КНП «Чернігівський ОЦЕМД та МК – НТВСМ».

Вибухова хвиля пошкодила автомобіль екстреної медичної допомоги. Попри небезпеку для життя, медики не припинили роботу – бригади продовжили надавати необхідну допомогу людям і відпрацювали свою зміну до кінця. Після завершення зміни одному з парамедиків стало гірше. Він звернувся до лікарні, де під час обстеження було встановлено травму, отриману під час вибуху. Парамедик перебуває на стаціонарному лікуванні й отримує всю необхідну медичну допомогу.


Це звичайна практика рашистів - обстріл, коли приїзжают рятувальники та медики, повторний обстріл

Але у андрійка777 та інших корисних хом"ячків - росія ні до чого, це не росія, це все українська влада ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 20:13

найточніший індикатор якості життя -тривалість життя

1 _____ Монако Монако ___________________ 89.8
2 _____ Сінгапур Сінгапур ___________________ 86.7
3 _____ Макао Макао ___________________ 85.3
4 _____ Японія Японія ___________________ 85.2
5 _____ Канада Канада ___________________ 84.2
5 _____ Сан-Марино Сан-Марино ___________________ 84.2
7 _____ Гонконг Гонконг ___________________ 84.0
7 _____ Ісландія Ісландія ___________________ 84.0
9 _____ Швейцарія Швейцарія ___________________ 83.9
10 _____ Андорра Андорра ___________________ 83.8
11 _____ Ліхтенштейн Ліхтенштейн ___________________ 83.3
12 _____ Австралія Австралія ___________________ 83.2
13 _____ Південна Корея Південна Корея ___________________ 83.0
14 _____ Норвегія Норвегія ___________________ 82.7
15 _____ Італія Італія ___________________ 82.7
16 _____ Швеція Швеція ___________________ 82.6
17 _____ Іспанія Іспанія ___________________ 82.6
18 _____ Франція Франція ___________________ 82.5
19 _____ Монако Монако ___________________ 82.5
20 _____ Ізраїль Ізраїль ___________________ 82.3
21 _____ Кайманові Острови Кайманові Острови ___________________ 82.3
22 _____ Гернсі Гернсі ___________________ 82.3
23 _____ Мальта Мальта ___________________ 82.2
24 _____ Нова Зеландія Нова Зеландія ___________________ 82.2
25 _____ Ірландія Ірландія ___________________ 82.1
26 _____ Австрія Австрія ___________________ 81.9
27 _____ Фінляндія Фінляндія ___________________ 81.8
28 _____ Люксембург Люксембург ___________________ 81.8
29 _____ Нідерланди Нідерланди ___________________ 81.7
30 _____ Греція Греція ___________________ 81.5
31 _____ Бельгія Бельгія ___________________ 81.4
32 _____ Данія Данія ___________________ 81.4
33 _____ Німеччина Німеччина ___________________ 81.3
34 _____ Велика Британія Велика Британія ___________________ 81.3
35 _____ Португалія Португалія ___________________ 81.1
36 _____ Сейшельські Острови Сейшельські Острови ___________________ 81.0
37 _____ Кіпр Кіпр ___________________ 80.9
38 _____ Тайвань Тайвань ___________________ 80.9
39 _____ Сальвадор Сальвадор ___________________ 80.8
40 _____ Джерсі Джерсі ___________________ 80.8
41 _____ Словенія Словенія ___________________ 80.7
42 _____ Острів Мен Острів Мен ___________________ 80.7
43 _____ Бруней Бруней ___________________ 80.6
44 _____ Чилі Чилі ___________________ 80.6
45 _____ Кувейт Кувейт ___________________ 80.6
46 _____ Катар Катар ___________________ 80.4
47 _____ Коста-Рика Коста-Рика ___________________ 80.1
48 _____ США США ___________________ 80.0
49 _____ Чехія Чехія ___________________ 79.8
50 _____ Естонія Естонія ___________________ 79.8
51 _____ Чорногорія Чорногорія ___________________ 79.8
52 _____ Пуерто-Рико Пуерто-Рико ___________________ 79.7
53 _____ ОАЕ ОАЕ ___________________ 79.6
54 _____ Польща Польща ___________________ 79.6
55 _____ Панама Панама ___________________ 79.3
56 _____ Хорватія Хорватія ___________________ 79.2
57 _____ Албанія Албанія ___________________ 79.1
58 _____ Барбадос Барбадос ___________________ 79.1
59 _____ Литва Литва ___________________ 79.1
60 _____ Аргентина Аргентина ___________________ 79.0
61 _____ КНР КНР ___________________ 79.0
62 _____ Оман Оман ___________________ 79.0
63 _____ Домініканська Республіка Домініканська Республіка ___________________ 78.9
64 _____ Багамські Острови Багамські Острови ___________________ 78.7
65 _____ Словаччина Словаччина ___________________ 78.7
66 _____ Уругвай Уругвай ___________________ 78.7
67 _____ Еквадор Еквадор ___________________ 78.5
68 _____ Бахрейн Бахрейн ___________________ 78.4
69 _____ Угорщина Угорщина ___________________ 78.4
70 _____ Ямайка Ямайка ___________________ 78.4
71 _____ Латвія Латвія ___________________ 78.4
72 _____ Беліз Беліз ___________________ 78.3
73 _____ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина ___________________ 78.2
74 _____ Сербія Сербія ___________________ 78.2
75 _____ Болгарія Болгарія ___________________ 78.1
76 _____ Мексика Мексика ___________________ 78.1
77 _____ Перу Перу ___________________ 78.1
78 _____ Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго ___________________ 78.1
79 _____ Саудівська Аравія Саудівська Аравія ___________________ 78.0
80 _____ Таїланд Таїланд ___________________ 78.0
81 _____ Шрі-Ланка Шрі-Ланка ___________________ 77.9
82 _____ Туніс Туніс ___________________ 77.8
83 _____ Туреччина Туреччина ___________________ 77.5
84 _____ Вірменія Вірменія ___________________ 77.0
85 _____ Йорданія Йорданія ___________________ 77.0
86 _____ Бразилія Бразилія ___________________ 76.9
87 _____ Молдова Молдова ___________________ 76.9
88 _____ Румунія Румунія ___________________ 76.9
89 _____ Маврикій Маврикій ___________________ 76.8
90 _____ Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини ___________________ 76.8
91 _____ Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда ___________________ 76.7
92 _____ Колумбія Колумбія ___________________ 76.7
93 _____ Ліван Ліван ___________________ 76.7
94 _____ Північна Македонія Північна Македонія ___________________ 76.7
95 _____ Іран Іран ___________________ 76.5
96 _____ Грузія Грузія ___________________ 76.3
97 _____ В'єтнам В'єтнам ___________________ 76.3
98 _____ Сент-Люсія Сент-Люсія ___________________ 76.2
99 _____ Сирія Сирія ___________________ 76.2
100 _____ Домініка Домініка ___________________ 76.0
101 _____ Гренада Гренада ___________________ 75.9
102 _____ Парагвай Парагвай ___________________ 75.9
103 _____ Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс ___________________ 75.8
104 _____ Малайзія Малайзія ___________________ 75.8
105 _____ Україна Україна ___________________ 75.7
106 _____ Білорусь Білорусь ___________________ 75.6


Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 20:32

Свято наближається?

Пишуть, що за вчора кацаповтрати становили 1710 осіб (200+300). Тобто якщо так щодня, то за 30 днів (місяць) це буде 51300. Хто там казав, що "Знищення 50 тисяч живої сили на місяць є стратегічною ціллю, яка має підірвати спроможність ворога вести наступальні дії та змусити Кремль до реальних переговорів"?
fler
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 22:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату.
Даже о котором вчера еще никто не слышал.
Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Не знаю, насколько точны результаты опроса, но, думаю, вы очень сильно ошибаетесь.

Та ладно, ви напевно далекі від простого народу. Якщо буде хоча б тиждень агітації і обговорення кандидатів(тобто чесні вибори) то Зеленський з тріском програє будь-кому.
Саме тому ніяких виборів не буде(до закінчення війни), навіть не надійтесь.

Может, я далёк, а может, вы. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 22:50

  budivelnik написав:1 _____ Монако Монако ___________________ 89.8
2 _____ Сінгапур Сінгапур ......

Теперь становится понятно - почему настолько массово народ из страны выезжа(ет)л...
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 23:07

  flyman написав:Бінго!
А ще: "США програло Ірану"

Так. А РФ в 2022 програло Україні!
andrijk777
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 241725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 446421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1173864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

