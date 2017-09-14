Додано: Чет 19 бер, 2026 00:41

budivelnik написав: найточніший індикатор якості життя -тривалість життя

Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд

За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема,2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року,2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.

У 1950 р. тривалість життя в Україні становила 61,3 роки у чоловіків і 69,7 років у жінок, то у 1955 р. вона відповідно становила 65,4 роки і 72,2 роки, а у 1960 р. — 67,4 роки у чоловіків і 73,9 років у жінок, у 1965 р. — 67,9 років у чоловіків і 74,6 років у жінок.

Несколько вопросов.1. Что это за таблица? Откуда?Потому что в ней для Украины приведена цифрагода, в то время, как здесь -, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года -; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.Есть ещё и такое:И ещё.Если руководствоваться вашей фразой, вынесенной в заголовок, то не очень понятно, за что так проклинают советские времена. По объективным данным в УССР жили весьма неплохо, не хуже, чем в независимой Украине:Т.е. в 2019 женщины стали жить немного дольше, зато мужчины немного меньше, чем 1965.С 2023 даже сравнивать не буду.И раз уж затронули демографию, то добавлю.Рождаемость продолжает падать. Понятно, не так сильно, как в 2022, но тем не менее.Количество новорожденных за год с 2022 по 2025 - 206 032; 187 387; 176 679; 168 778. Данные отсюда -. Здесь же есть данные о смертности - превышение числа смертей над числом рождений примерно стабильно - 310-320 тыс. в год (это именно превышение, а не смертность).