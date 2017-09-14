Додано: Чет 19 бер, 2026 13:33

]Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные"

Иерархия снабжения: В СССР существовала четкая система категорий снабжения населенных пунктов. Города-миллионники и столицы союзных республик получали фондовые товары в первую очередь, создавая видимость благополучия.

Обеспеченность: В то время как в малых городах продукты питания были в дефиците, в миллионниках (особенно в Москве) ассортимент был шире, а товары первой необходимости — доступнее.

Спецраспределители: Существовала закрытая система распределения товаров (спецпайки, закрытые магазины) для партийной номенклатуры, академиков и других категорий, которая работала лучше, чем общедоступная сеть.

Региональные различия: Снабжение зависело от важности города. Города с развитой промышленностью или оборонными предприятиями снабжались лучше.

80-е годы: К началу 1980-х годов даже в крупных городах дефицит товаров стал ощутимым, что привело к введению талонов на продукты питания.

Ну, насчёт дефицитов и я хорошо помню. Тем не менее, не голодали.. Что касается сегодняшней ситуации, то у вас явное преувеличение.Но не буду спорить. Я писал не о том, как хорошо жили в СССР, а только о том, что, о чём написал будивельник. И привёл сравнение. Всё. Цель былав этом. Если судить по этому показателю, то якість життя в сегодняшней Украине и в УССР 1965 примерно одинакова.P.s. Что касается сегодняшнего дня - если бы не отменили обязанность отслужить 25 лет и вы продолжали бы служить, не имея возможности летать в Африке, у вас "було б усе"?И в Союзе были возможности заработать, даже не становясь "партійним босом, або порушувати закон", но , конечно, не так много, как сегодня. Но и сегодня будивельник правильно пишет, что таких, как он,. Не буду спорить о цифре, возможно, несколько меньше или больше, но в принципе верно. Надеюсь, вы не станете утверждать, что остальные 95% "ледащо і дурачои".[/quote]цю маячню (про повні холодильники) вигадали в місткомі кпрс(у відділі пропаганди)гадаю, ви ще не забули, що у срср була ієрархія:мої батьки (як тільки у нас з'явився транспорт, у 1972р мотоцикл "Іж-планета" з коляскою, а з квітня 1977р ВАЗ-2101) майже кожної суботи ганяли за шмотками в Молдову, а за продуктами у села по Київській трасі(Любашівка, бо там був великий базар і селяни привозили свинину, яловичину, сало, яблука, вставали о 4й ранку, 400км в день-харчів купити), на привоз не їздили, бо там перекупи ціни драли завжди.починаючи з 1980р до розпаду совка був тотальний дефіцит харчів, окрім столиць[/b]у 1979р ми поїхали на авто в Ленінград (у Таллінні були здивовані червоною рибою у відкритому доступі по 3,5р (мати побачила і хотіла купити, а "естонці" кажуть не беріть, ми не купуємо, бо вимагаємо накладні на товар (вчора риба була по 3,30р а сьогодні вже 3,50р), сміливі люди. В Одесі за такі "претензії" продавець казала , що ти п'яний і швидко викликала міліцію (і те були у змові з продавщицями продовольчих магазинів).При ссср великі гроші заробляли або партноменклатура(чи червоні директори заводів/фабрик, голова колгоспу (разом з головним бухгалтером) мав шанси продати частину врожаю наліво (але це вже було після 1980р), до того ОБХСС швидко ловив і 5-6 років на зоні. Можна було в моря, або в армію (краще у підводний флот, чи авіацію), або золотодобувати