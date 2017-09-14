Сегодня, по-моему, потратить 2-3 куе значительно проще. Они, например, легко уйдут на обучение и кружки для детей.
От в цьому і справа!)) Сьогодні людина з 2-3 кує може мати якісне життя. Дома сучасна техніка, адекватна машина, а не топова Лада. А тоді … На книжці 80 тис рублів? Саме стільки згоріло у батьків мого чернігівського друга, у якого батько був льотчиком інспектором західного угрупування військ в Німеччині. На старості 2пов. не утеплений будинок (стандарт кінця 80-х) на околиці Чернігова і Волга.
Hotab написав:2 ЛАД: тут іще такий момент . Якщо ми закрили питання «хоча б наїстися» і розглядаємо можливості людей з з/п в 400р в СССР і кілька тисяч дол зараз, то треба зробити ось що. Віднімемо від 400р 150-200р, які потрібні щоб їсти все що схочу (що зміг знайти ) в СРСР , віднімемо від 3 кує сьогодні отой 1 кує на їжу «їв все що хотів». І тепер що маємо? В СССР ще є в місяць 200-250р , але купити нема чого . Нести на книжку хіба. Зараз є 2 тисячі кує зайвих щомісяця, а вибір є , бери що хочеш. Хоч на прекрасну іномарку збирай, хоч на будь яку побутову техніку. Хоч їдь дивись світ де хочеш. Ось про це мабуть вам кажуть, коли кажуть «зараз краще жити».
Ещё раз - я не обсуждал вопрос «зараз краще жити» или нет. Обсуждал только показатель "средняя продолжительность жизни". Примерно о том, что "вибір є, бери що хочеш", я тоже написал в посте выше. Но учтите, что зарплату 400-500 руб в СССР имели очень немногие. И сегодня далеко не все имеют 2-3 куе. При средней довоенной около 500 у.е. Понятно, что тому, кто сегодня зарабатывает 2-3 куе (а лучше 4-5 куе и больше), точно «зараз краще жити». Никаких сомнений. А вот если сравнивать людей со средней зарплатой тогда и сейчас... Возникают вопросы.
у 1988р тур на 3 дні в Москву від сму де працював батько, мені 24, вже рік як закінчив ОВИМУ і працював на пасажирському судні (був у кругосвітній подорожі-114днів-70 портів), стоїмо в аеропорту Внуково чекаємо на літак -я розмовляю з дівчиною (десь років 22-23), вона летить на Ростов(а наші gates поруч), старший нашої групи підсилає когось(кличе мене), питаю -в чому справа? каже-стій поруч з нами, щоб не загубив рейс (а рейс вже відклали на годину і наш і на Ростов), кажу це не твоя справа (у мене квіток в кармані), якщо спізнюся прилечу іншим, я взагалі збираюсь з дівчиною летіти в Ростов(його наче кіндрат схопив, я по прильоту все твоєму батьку доповім), кажу йому- я за кордоном гуляю вулицям Барселони, чи Генуї самотужки і так весь екіпаж 260чел), був у 70+ країнах, не проблема з москви прилетіти.
Тільки за це вже краще жити зараз, щоб з тобою у турі не було якогось помполита (той був профспілковий голова у сму)
Ну, тут проблема больше в том, что они сгорели. Если бы, например, скупал тогда (в СССР) золото в ювелирке, то ситуация, наверно, была бы другая. Может быть, ошибаюсь, золота никогда не имел. Но исчезновение государства, деньгами которого владеешь, это "чёрный лебедь". Такого никто не предвидел и не ожидал. Если бы не это, то за эти "80 тис рублів" он мог бы позволить себе многое. Практически всё, что душе угодно.
Какие-то вы страсти рассказываете! Ездил я и по аналогичной путёвке в Москву. Таких проблем никогда и близко не было. Или я в другом СССР жил? Или вас боялись к девушкам подпускать, что на судне, что в аэропорту?
Так тут послідовність саме в тому, що згоріли вони, бо і витратити нема куди було )) Я був добре з ними знайомий. Так, вони ніколи не були голодні. Але дослівно «ми не бачили життя.. постійно гарнізони , то далекий схід, то жарка середня Азія, нема нічого свого , бо і на місці не сидиш, щоб обростати . Повно грошей на книжці, але толку з них. І ще і на пенсії (а він ще в ССср звільнився, в акурат перед розвалом і осів в Чернігові ) така подлянка, все згоріло.
Ну так это сейчас народ ученый пошел: сразу меняет "получку" на у.е. А вклад в нац-валюте и сейчас в этой стране - за какие-то лет 10 (хоть и без таких же спецэффектов) - превращается в тыкву... Но даже в те времена - при наличии желания, естественно - можно было "вкладываться" в какую-нить нумизматику.
