Оновлено 01:25: За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, було пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. В результаті ворожої атаки вникли пожежі, які оперативно ліквідовані.
ИРАН • 18 марта были атакованы части иранского газового месторождения Южный Парс и перерабатывающий центр Асалуйе , однако масштабы ущерба остаются неясными, сообщили государственные СМИ. • Иран прекратил поставки природного газа в Ирак после того, как перенаправил его на внутреннее потребление, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иракский чиновник. • Ранее Израиль наносил удары по топливным складам на территории материкового Ирана, в то время как Соединенные Штаты наносили удары по своим военным целям на острове Харг, главном нефтеэкспортном терминале Ирана.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ • 19 марта беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод SAMREF, принадлежащий компаниям Aramco и Exxon. Размер ущерба оценивается, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии. • Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, до приблизительно 8 миллионов баррелей в сутки, после снижения производства на двух морских месторождениях. • Королевство также приостановило работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре мощностью 550 000 баррелей в сутки и перенаправило часть экспорта сырой нефти в Красное море. • Саудовская система ПВО перехватила баллистическую ракету, нацеленную на Янбу, ныне единственный экспортный пункт страны по сырой нефти. Погрузки там были ненадолго приостановлены .
КУВЕЙТ • 19 марта беспилотники атаковали оперативные подразделения нефтеперерабатывающих заводов Kuwait Petroleum Corporation в Мина-аль-Ахмади и Мина-Абдулле, вызвав пожары на обоих объектах. • Кувейт уже сократил добычу нефти и объявил форс-мажорные обстоятельства. КАТАР • В результате ракетных ударов, нанесенных рано утром 19 марта, были повреждены несколько объектов QatarEnergy LNG, что составляет 17% от экспортных мощностей компании. • Компания Shell сообщила о приостановке производства на своем заводе по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Рас-Лаффане после получения повреждений. • Катар приостановил работу установок по производству СПГ еще 2 марта и объявил форс-мажор в отношении поставок СПГ 4 марта, что нарушило поставки, эквивалентные примерно 20% мирового объема торговли СПГ.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ • Газоперерабатывающий комплекс «Хабшан», один из крупнейших в мире, мощностью 6,1 миллиарда стандартных кубических футов в сутки, был остановлен 19 марта после инцидентов, вызванных обломками перехваченных ракет.
• Нефтяное месторождение Баб также стало целью атаки. • Добыча нефти в ОАЭ, третьем по величине производителе в ОПЕК, сократилась более чем вдвое . Компания ADNOC закрыла нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе мощностью 922 000 баррелей в сутки, а экспортный терминал в Фуджейре неоднократно подвергался нападениям . • 12 марта компания TotalEnergies сообщила о потере 15% своей добычи на Ближнем Востоке, включая шельф ОАЭ. ИРАК • Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил добычу на своих основных южных нефтяных месторождениях на 70% — с 4,3 млн баррелей в сутки до примерно 1,3 млн баррелей в сутки. • Во вторник Багдад заключил соглашение о возобновлении экспорта нефти с месторождений Киркука на севере страны по трубопроводу в Турцию. БАХРЕЙН • 9 марта бахрейнская компания Bapco Energies объявила о форс-мажоре после нападения на свой нефтеперерабатывающий завод Sitra мощностью 380 000 баррелей в сутки.
ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ • Цены на нефть марки Blyeast достигли рекордных максимумов . • Цены на дизельное топливо в США превысили 5 долларов за галлон лишь во второй раз за всю историю наблюдений, а цены на бензин поднялись выше 3,70 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года. • Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Японии , сократили объемы переработки или объявили форс-мажорные обстоятельства на фоне нехватки сырья, такого как нафта. • Китай запретил экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива. • В Индии призвали потребителей экономить энергию и избегать панических закупок. • Южная Корея впервые за 30 лет установила предельные внутренние цены на топливо и ограничила экспорт нафты. • Международное энергетическое агентство рекомендовало высвободить 400 миллионов баррелей из мировых запасов — это крупнейший подобный шаг в его истории. • Вашингтон временно ослабил санкции в отношении российской нефти. Репортаж
Z-блогер Ілля Ремесло, який два дні тому "підірвав" Рунет визнанням того факту, що Володимир Путін є "воєнним злочинцем і злодієм", вже відправлений до психіатричної лікарні. Про це повідомляють інші Z-блогери та ЗМІ.
"З місць повідомляють, що Іллю Ремесло, який вчора бешкетував на всю Телегу, вчора ж увечері госпіталізували до пітерської Психіатричної лікарні № 3. (...) Мабуть, найлогічніший крок. У тому випадку, коли ваша циркова мавпочка зірвалася з ланцюжка і сипле революційними гаслами", – пише блогер Олександр Картавих.
Провладний паблік Baza повідомляє, що блогер перебуває у стаціонарі 16-го відділення, куди направляють чоловіків із "симптомами психотичного розладу, що проявилися вперше".
В Рас-Лаффане перерабатывается около пятой части мирового объема сжиженного природного газа. Также было совершено нападение на главный порт Саудовской Аравии на Красном море, куда страна смогла перенаправить часть экспорта, чтобы избежать закрытия Ираном Ормузского пролива в Персидском заливе. Кажущиеся точными удары подчеркнули сохраняющуюся способность Ирана взимать высокую цену за американо-израильскую кампанию, а также ограниченность возможностей противовоздушной обороны в защите одного из наиболее ценных и стратегически важных энергетических ресурсов региона Персидского залива. .......Цены на газ в Европе выросли на 25%, а фьючерсы на нефть марки Brent — почти на 6%, достигнув отметки в 113 долларов к 13:00 по Гринвичу после кратковременного скачка примерно на 10%. С начала войны 28 февраля цены на газ в Европе подскочили более чем на 60%.
Трамп заявляет, что Израиль действовал в одиночку при нападении на газовое месторождение. Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имели предварительной информации об атаке Израиля на газовое месторождение Ирана и что Катар — близкий партнер США и место расположения крупнейшей американской авиабазы в Персидском заливе — не был в этом замешан. «Израиль, разгневанный произошедшим на Ближнем Востоке, жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране», — написал Трамп в своем аккаунте X. Он заявил, что Иран «неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского газоперерабатывающего завода по производству сжиженного природного газа». Три израильских источника заявили, что нападение было совершено с его согласия, но вряд ли повторится .
