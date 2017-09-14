RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17137171381713917140>
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:23

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Та ти шо ... це який Трамп нещодавно влаштував істерику, що йому всі повинні допомагати )
Чи це був геть зовсім інший Трамп ? ))
))) той самий, тільки то була не істерика а іздєватєльство над єс, яка не здатна відстоювати свої інтереси. Якби б там було нормальне політичне керівництво вони б почали сухопутну операцію в ірані.

"Перетворив на шмаття" Трамп, але так перетворив, що Европа повинна себе захистити )

Це ж - конгеніально )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:24

теж за 3 дні

  sashaqbl написав:Ніхто його не вижене.
А от демократів шанс взяти під контроль обидві палати парламенту восени доволі високий.
Для нас це означає гризню між демократами і республіканцями, в якій ми опинимось на ще більшій периферії ніж зараз. На жаль...
А для Китаю це шанс окупувати Тайвань. Тож не дарма прогнозували 27 рік...

теж за 3 дні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42595
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:25

  sashaqbl написав:
  fler написав:У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив.

Ну такої х..., як скинути авіабомбу на АЕС - навіть русня не чудила. Максимум 120ми мінами обстрілювали.

Еще немного и на форуме с доменом на .ua будет звучать следующая риторика. Трамп агрессор и террорист, а путин защитник мира на земле. :mrgreen: Уже вон даже неделю обсуждают старые пердуны как хорошо жилось им в ссср, путая праведное с грешным, а вернее свою горячую молодость с тухлой старостью.

Что на самом деле происходит в Иране знать не может никто, кроме нескольких человек, управляющих военной компанией. А верить кремлевским ботам и типа случайным свидетелям, делающих глубокомысленные выводы из примитивных картинок, я не приветствую.

Трамп, пытаясь избежать прямой войны с росией по вопросу гарантий по Будапештскому соглашению, с самого начала своего президентства начал реализовывать стратегию по изоляции кремлевской росии от других государственных режимов, с которыми кремль мог спеться при осуществлении своей оккупационной деятельности. Но кремль традиционно силен в вопросах контрабанды и сотрудничества с террористическими режимами. Поэтому следующим шагом этой стратегии стало постепенная подготовка США к скоротечным войнам против ключевых союзников кремля, а по совместительству давних недругов США.

Иран, союзник кремля, создал проблему с Ормузским проливом и вызвал рыночную нестабильность цен нефти и газа в ответ на удары по своим ядерным объектам. Мотивация нового руководителя Ирана, отдавшего распоряжение нанести удары по нефтедобывающим объектам в Азии после гибели членов его семьи, вполне ясна. Но вот является ли это неожиданностью для Трампа и США - большой вопрос!!! Подозреваю, что Трамп этого добивался для каких-то целей. Почему? Нефть и газ уже имеют в достаточном количестве различные товары-заменители в мире, которые и безопаснее, и удобнее, и комфортнее в использовании. И больше всего это относится именно к развитым экономикам, в том числе американской, которая к тому же очень гибкая и мощная. А для чего Трампу может быть выгодны высокие цены на нефть и ее неожиданный дефицит?

Первое, что приходит на ум - это нужно для демократизация Кубы и превращение ее в здоровую ментально страну, где государственной коммунистической пропагандой не стираются жизнеутверждающие ценности и правительство которой не разместит термоядерные боеголовки на своей территории для шантажа соседних стран, в том числе США, как это было ранее в ее истории.

Во вторых, это удар по кремлю, против которого растет недовольство в росии. Россияне традиционно замечают только свою инфляцию, от которой их просто разрывает от злости. Импорт подорожает заметно, но россияне будут думать что это только у них подорожало и начнут это связывать с войной, которую развязал кремль, как это было уже в 90-х.

Но это тактические выгоды. Далее идут более реальные, существенные и важные для США причины. Пока помолчим.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 19 бер, 2026 20:26, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:25

  ЛАД написав:Но это с точки зрения Трампа и, возможно, государства.
А вот для рядовых американцев это не так. По крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе при продолжении войны. Доя них это рост цен на топливо (в первую очередь) и на всё остальное с некоторой задержкой. Инфляция, сэр.
Вряд ли они будут этим довольны. А это повлияет на выборы. Осенние точно. И, в зависимости от сроков и результатов, возможно, на будущие президентские, хотя до них ещё далеко. Для Трампа это важно.
ви переоцінюєте тиск палива на гаманець американця. Що це не популярне рішення спорити не буду, але америці потрібні конкурентні переваги щоб повернути виробництво... для економіки сша ріст цін на енергію і продовольство в світі вигідний. Думаю сухопутну операцію сша не почне.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Середня за галон- $3.884, в гривнях за 1 літр 46.17

Пишуть, що вже до 5 доходить. Тобто вдвічі майже зросли.
І що важливіше - для більшості американців ціна на бензин - це маркер стану економіки. В нас пересічні дивляться на табло на обміннику, а в них - на табло на заправці.
А як закінчилися вибори для Тимошенко, коли при її прємєрстві долар підскочив удвічі?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Во вторых, это удар по кремлю, против которого растет недовольство в росии. Россияне традиционно замечают только свою инфляцию, от которой их просто разрывает от злости. Импорт подорожает заметно, но россияне будут думать что это только у них подорожало и начнут это связывать с войной, которую развязал кремль, как это было уже в 90-х.

Ну так, зняття санкцій і подорожчання нафти - це пи** який удар по Кремлю.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:28

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:..... а смисл вас всіх мирити трампу? В чом вигода вкладати гроші америки в безпеку європи чи ізраелю?
Некоторая выгода есть - ему нужны рынки сбыта.

А тут все несколько интересно: я не уверен, но продажа "всего" одного Патриота выглядит не менее выгодной, чем сотни F-150 (условно).
_hunter
 
Повідомлень: 11718
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:28

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но это с точки зрения Трампа и, возможно, государства.
А вот для рядовых американцев это не так. По крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе при продолжении войны. Доя них это рост цен на топливо (в первую очередь) и на всё остальное с некоторой задержкой. Инфляция, сэр.
Вряд ли они будут этим довольны. А это повлияет на выборы. Осенние точно. И, в зависимости от сроков и результатов, возможно, на будущие президентские, хотя до них ещё далеко. Для Трампа это важно.
ви переоцінюєте тиск палива на гаманець американця.

Та ти шоо ... в країни, де все зав"язано на паливо - особисті авто, перевезення траками ...

Дійсно, ніякого впливу не буде ... ))

Потім будуть писати ... все же було добре, але чомусь респи програли довибори ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:28

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, понятно, что Иран полностью разгромлен и у него ракет и дронов осталось на один день. Или уже на полдня?

Та, визнаю, американців я сильно переоцінив.
Та дійсно , 2500000 км2 , 90 млн населення і за 15 днів їх не знищили......
Саша - ти скільки витримаєш після 100% припинення постачання? Тиждень-Два?
Потім перейдеш в партизани і так як на дворі +/- теплішає то до зими зможеш пропартизанити.....
А чого ж ти думаєш що Іран так не може?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28194
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 20:30

  pesikot написав:
"Перетворив на шмаття" Трамп, але так перетворив, що Европа повинна себе захистити )

Це ж - конгеніально )
не тужся. Щоб зрозуміти тут треба думати а воно тобі не дано.
Трамп підставив ізраель та його мусульманських союзників но кінцево постраждає єс через здорожання енергоресурсів та наплив мігрантів з африки і азії.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 17137171381713917140>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.