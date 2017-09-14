RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17143171441714517146>
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 10:19

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни?
Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим
В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою.

А Трапм не дав жодного. І зняв санкції з російської нафти, піднявши попутно її ціну до стелі. Звісно, що Трамп кращий.

Якщо виходити з припущення що земня вісь проходить через Бердичів, тоді так, Трамп недопрацьовує)).
Але єс та демократи в ролі рибалки, для червяка теж нічим не кращі за щуку
Letusrock
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 10:24

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни?
Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим
В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою.

А Трапм не дав жодного. І зняв санкції з російської нафти, піднявши попутно її ціну до стелі. Звісно, що Трамп кращий.
Трамп кращий тим, що менше ілюзій.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39223
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 10:28

  prodigy написав:автомати цікави, щось там кругле на кінці рожка, бельгійські чи американські?

На конце рожка или на конце рукоятки перед рожком?
Есть вариации Cz 805 с такой рукояткой, которую можно принять за рожок, если тот прикрыт рукой.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21756 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:08

  Сибарит написав:
  prodigy написав:автомати цікави, щось там кругле на кінці рожка, бельгійські чи американські?

На конце рожка или на конце рукоятки перед рожком?
Есть вариации Cz 805 с такой рукояткой, которую можно принять за рожок, если тот прикрыт рукой.


на кінці "рожка" кругла штука




Зображення
prodigy
 
Повідомлень: 13370
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:19

Тільки є один ньаюнс

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни?
Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим
В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою.

А Трапм не дав жодного. І зняв санкції з російської нафти, піднявши попутно її ціну до стелі. Звісно, що Трамп кращий.

Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:24

За ударом по катарскому комплексу в Рас-Лаффане в среду последовал еще один в четверг. Катар сообщил, что разрушения значительные.
.....За ударом по катарскому комплексу в Рас-Лаффане в среду последовал еще один в четверг. Катар сообщил, что разрушения значительные.
.....Два иранских удара уничтожили 17% мощностей комплекса в Рас-Лаффане, и на ремонт уйдет от трех до пяти лет, рассказал агентству Reuters гендиректор госкомпании QatarEnergy Саад аль-Кааби.
.....Более того, Катар должен был в конце года ввести в строй новую очередь Рас-Лаффана, и цены до войны отражали ожидание избытка газа на рынке.

Поэтому европейцы не спешили восполнять подземные хранилища к следующей зиме, рассчитывая на снижение цен летом. Теперь им придется жить в условиях кризиса, больше платить за свет и отопление, а промышленности и энергетике - терпеть убытки, ждать субсидий и жечь уголь, как это было после газовой войны Кремля с ЕС.
.....Теперь все они вынуждены биться за меньший объем, что неизбежно взвинтит цены еще больше, поскольку богатая Европа тоже вступит в эту конкуренцию, несмотря на то, что она покупает сжиженный газ не в Катаре, а в США, а трубопроводный — в Норвегии и Африке.

Аналогичная ситуация сложилась после вторжения России в Украину и решения Кремля перекрыть газ Европе. Тогда цены на газ в Европе взлетали до 300 евро за мегаватт-час, но ЕС постепенно научился жить без российского газа и к иранской войне 2026 года, несмотря на холодную зиму, цены опустились до 20-30 евро.

С началом бомбардировок Ирана в первых числах марта цены выросли примерно до 50 евро. Однако как только угроза временных перебоев с поставками переросла в угрозу уничтожения газовых месторождений и заводов в Персидском заливе, цены взлетели выше 70 евро утром в четверг. Для сравнения — нефть подорожала лишь на 7%.
......Единственный, кто способен быстро увеличить предложение газа на европейском рынке и сбить цены — это Россия. У нее есть действующая нитка «Северного потока — 2» в Европу, газопровод через Украину и мощности для сжижения газа.
......США уже сняли санкции с российской нефти, чтобы сбить мировые цены на нее. В газовом вопросе у России еще больше козырей, поскольку стратегических запасов газа, в отличие от нефти, в мире нет, а возможности быстро нарастить добычу и поставки почти целиком сосредоточены на Ямале.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvglewpnn40o
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39223
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:26

  sashaqbl написав:
  tumos написав:Где-то 3 ведущих производителя - TSMC, Samsung, Intel (собственные мощности).
Самсунг намерен вложить 37 млрд в стоительство завода. Основной потребитель - потребитель Тесла. При этом Маск заявил о желании запустить проект собственного производства микросхем. Общие вложения TSMC предполагают 165 млрд. в производство микросхем. Проблемы - себестоимость изделий значительно выше, чем произведенных на Тайване. Дефицит кадров. Необходима развитая инфраструктура - огромное потребление воды и энергии. Понятно, что хотя Самсунг и TSMC откроют производства на территории США, но их принадлежность остается азиатской. Интел намерен вложить 100 млрд. Но технологий и специалистов равных азиатским у них нет.

"Намерен вложить" і те, що є по факту - то трохи різні речі. За президентство Трампа йому наобіцяли вже з пару десятків трильйонів доларів класти в американську економіку.
Діду кажуть, те що він хоче чути, а не те, що є в реальності.
По факту вклали 20 мільярдів у будівництво одного заводу.
Враховуючи що поведінка Трампа не дуже адекватна, то вкладатимуть по мінімуму, як це зараз і відбувається. Тому про забезпечення ринку США процесорами власного виробництва не може бути й мови найближчі десяток років, так точно. А в раховуючи зростання споживання, я підозрюю що нові заводи не зможуть навіть покривати частку його зротсання.
Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...

Что вы подразумеваете под процессорами собственного производства ? Изделия произведенные на территории США ? Или производителей Broadcom, Intel,
Texas Instruments, Micron Technology, SkyWater с регистраций в США ?
tumos
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу

Червяки за те щоб рибалка їх підтримував до останнього, бо щука у всьому винна. А рибнадзор - агент щуки, бо хоче припинити риболовлю замість того щоб дати товщий гачок :mrgreen: :D
Letusrock
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу

А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир.
І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно.
Ухилянти теж говорять те, що їм зручно.
Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо.
Погоджуюся, він ймовірно просрав шанс на завершення війни взимку 22-23го років. Тоді можливо можна було підписати більш менш адекватний мир, хоча це далеко не факт. А все інше - лайно у ваших головах.
Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше.
А ухилянти говорять про інше, бо так красіво, якщо Зеленський не хоче миру, щоб лишатися при владі - тоді вони борці з диктатурою, а не жалюгідні ухилянти.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:56

  prodigy написав:на кінці "рожка" кругла штука

Круглая штука: https://hunter.rozetka.com.ua/222307495/p222307495/
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21756 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
  #<1 ... 17143171441714517146>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, Xenon, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 447533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1175636
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.