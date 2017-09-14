Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:59
sashaqbl написав:
А ухилянти говорять про інше, бо так красіво, якщо Зеленський не хоче миру, щоб лишатися при владі - тоді вони борці з диктатурою, а не жалюгідні ухилянти
не хотілось би вас розчаровувати але є підозра що в сучасному західному світі 95-97% людей підпадають під ваш термін "жалюгідні ухилянти".
Щоб це кардинально змінити доведеться ввести в Україні шаріат, зробити максимально бідними, для всіх зачинити кордон, забовязати флер народжувати по 10 дітей і промивати мозок пропагандою. Тоді років через 60-80, ухилянтів буде лише 30%
Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:04
sashaqbl написав: flyman написав:
Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу
А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир.
І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно.
Ухилянти теж говорять те, що їм зручно.
Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо.
Погоджуюся, він ймовірно просрав шанс на завершення війни взимку 22-23го років. Тоді можливо можна було підписати більш менш адекватний мир, хоча це далеко не факт. А все інше - лайно у ваших головах.
Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше.
А ухилянти говорять про інше, бо так красіво, якщо Зеленський не хоче миру, щоб лишатися при владі - тоді вони борці з диктатурою, а не жалюгідні ухилянти.
На каких-то условиях, возможно, готова. На каких, мы не знаем.
Для того, чтобы зупинити х..., нам все эти годы должны были давать значительно больше оружия и значительно быстрее. Байден и остальные этого не делали. И делать не будут.
Я выкладывал ссылки на расходы США на иранскую войну. Иран всё же послабее РФ. Известны их расходы на Афган. Нам столько не выделяют.
Поэтому, к сожалению, вариант на силовое завершение войны сегодня не просматривается. Разговоры о том, что у РФ не сегодня-завтра закончатся ракеты, оружие, люди, деньги на ведение войны, пока что выглядят, скажем мягко, слабообоснованными. Печально, но факт.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:16
sashaqbl написав:
Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...
Ви вже 2 раз пишете що ШІ лопне. Я вам "як експерт" можу сказати що точно ні. ШІ точно не лопне і навіть більше - ШІ буде ще більше розвиватись і рости.
Про крипту не знаю.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:21
Киев должен немедленно прекратить атаки БПЛА на компрессорные станции и отказаться от энергетического шантажа, в том числе в отношении стран ЕС, — Кремль
Также Кремль надеется, что переговоры будут продолжены.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:23
andrijk777 написав:
Ви вже 2 раз пишете що ШІ лопне. Я вам "як експерт" можу сказати що точно ні. ШІ точно не лопне і навіть більше - ШІ буде ще більше розвиватись і рости.
Про крипту не знаю.
Що значить буде рости? Левова частка потужностей ШІ використовується для малювання красівих відосіків.
Наскільки ця фігня добре монетизується - хз. Якщо її не вдасться добре монетизувати - то ймовірно зменшиться потреба в датацентрах.
