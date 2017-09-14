Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:04
ЛАД написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...
Ви вже 2 раз пишете що ШІ лопне. Я вам "як експерт" можу сказати що точно ні. ШІ точно не лопне і навіть більше - ШІ буде ще більше розвиватись і рости.
Про крипту не знаю.
Вы не помните "пузырь доткомов", надутый в конце 90-х?
В начале 00-х он громко лопнул, очень многие разорились.
Интернет, конечно, продолжил развитие, но новый рост начался ужн в 10-х годах.
Нет большой уверенности в том, что нечто аналогичное не произойдёт с ИИ. Сегодняшние ожидания, похоже, несколько завышены.
Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені
. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:13
andrijk777 написав:
Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.
Це ти плутаєш. Технологія буде, без сумніву.
Але я писав саме про фінанси. І про попит на електроніку. Датацентри, які генерують відосіки, можуть не окупитися. Їхні власники збанкрутувати. І тоді попит на електроніку знизиться на певний час. Можливо навіть кардинально.
В будь-якому разі, виробники не дуже активно інвестують в будівництво нових заводів, тобто не вірять в довготривалий попит.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:23
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
"Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше." - це ключова ваша помилка. Такого не буде ніколи. У вас є надія на чудо-хепіенд. Але чудо-хепіенду вже не буде.
Проблема в тому, що Росія не буде підписувати мир ні на яких умовах. Хіба дуже вже хороших.
х... просто не зацікавлений в мирі. Всі ці переговори - це проста гра на публіку. І пох що там хоче Зеленський.
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:24
"А баба Яга против".э
Не вижу больших шансов на мир "на початку 2025".
Так же, как и "після контрнаступу(літо 23)".
Чем дольше идёт война, тем более неуступчивым будет Путин, добиваясь своих
целей. А это, еонечно, не Донбасс.
Эйфория после освобождения харьковской области и Херсона в 2022 у меня, конечно, тоже была. Но я до сих пор считаю, что нельзя было разрывать переговоры, которые велись весной 2022. Условия, судя по публикациям, были тяжёлые, но значительно лучше, чем все последующие. При этом разрушений и проблем было гораздо меньше.
х... зацікавлений в мирі. Но на своих условиях.
Зеленский тоже. Но на своих. Он раньше слишком переоценил Запад, слова, которые там произносили, и аплодисменты, которыми его встречали на Западе. (Это, кстати, Hotab
"у к вопросу о словах
). Сегодня он хочет добиться хоть чего-то, хотя бы гарантий будущей безопасности. Но не похоже, что это удастся. Трамп сделал ставку на иранскую войну, но, похоже, просчитался и крепко там увяз.
Так что перспективы на мир у нас... мутные.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:36
andrijk777 написав:
............
Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені
. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.
Не путаю.
Доткомы это тоже технология - интернет.
Но развитие любых технологий это вопрос финансов.
Интернет тоже сильно изменил мир, но позже. Когда он спокойно, без ажиотажа развился и позволил получать прибыль.
Не сомневаюсь, что ИИ сыграет очень большую роль. Но вот произойдёт ли это прямо сегодня? Не уверен. Через 20-30 лет? Вполне вероятно. Возможно, и раньше. А, может, и позже.
50-60 лет назад верили, что полёты на Луну, Марс, появление там поселений это перспектива очень недалёкого будущего.
Точно так же верили в термояд. Его освоение было бы не менее революционным. Но, как видите, до сих пор...
Любая технология должна дозреть до практического применения. По крайней мере, для широкого применения. Технологии ИИ, по=моему, пока... сыроваты.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:45
ЛАД написав:
Так что перспективы на мир у нас... мутные.
1. У влади план на 3-4 роки війни.
Ні про який мир до тієї пори мови нема.
Максимум чого хоче добитись влада це енергоперемирря і на перемиря на вивоз продовольства.
Можливо рф на це і піде, но сумніваюсь.
А тепер питання якою буде Україна після ще 4х років війни?
Тут 2 сценарії.
Оптимістичний - північна Корея.
Песимістичний - Сирія.
Чи можливий вступ в єс цих держав?
Лічно мені ні Дике Поле ні Фортеця не нравляться, які інші варіанти майбутнього Ви бачите?
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:48
дякую, не бачив раніше таких, 60 патронів
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:51
_hunter написав:
.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔
"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеоегский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:07
Banderlog написав:
А тепер питання якою буде Україна після ще 4х років війни?
Тут 2 сценарії.
Оптимістичний - північна Корея.
Песимістичний - Сирія.
головне ж що не білорусь чи грузія))
