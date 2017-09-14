ЛАД написав:"А баба Яга против".э Не вижу больших шансов на мир "на початку 2025". Так же, как и "після контрнаступу(літо 23)". Чем дольше идёт война, тем более неуступчивым будет Путин, добиваясь своих целей. А это, еонечно, не Донбасс. Эйфория после освобождения харьковской области и Херсона в 2022 у меня, конечно, тоже была. Но я до сих пор считаю, что нельзя было разрывать переговоры, которые велись весной 2022. Условия, судя по публикациям, были тяжёлые, но значительно лучше, чем все последующие. При этом разрушений и проблем было гораздо меньше. х... зацікавлений в мирі. Но на своих условиях. Зеленский тоже. Но на своих. Он раньше слишком переоценил Запад, слова, которые там произносили, и аплодисменты, которыми его встречали на Западе. (Это, кстати, Hotab"у к вопросу о словах ). Сегодня он хочет добиться хоть чего-то, хотя бы гарантий будущей безопасности. Но не похоже, что это удастся. Трамп сделал ставку на иранскую войну, но, похоже, просчитался и крепко там увяз. Так что перспективы на мир у нас... мутные.
prodigy написав:.............. які пропозиції, товариш ЛАД (КАЦ) ......
Можете продолжать потужничать и называть капитуляцией всё, что вас не устраивает, обеспечив себе "энергонезависимость" с гарантией личного неучастия в боевых действиях. Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
1. У влади план на 3-4 роки війни. Ні про який мир до тієї пори мови нема. Максимум чого хоче добитись влада це енергоперемирря і на перемиря на вивоз продовольства. Можливо рф на це і піде, но сумніваюсь. А тепер питання якою буде Україна після ще 4х років війни? Тут 2 сценарії. Оптимістичний - північна Корея. Песимістичний - Сирія. Чи можливий вступ в єс цих держав? Лічно мені ні Дике Поле ні Фортеця не нравляться, які інші варіанти майбутнього Ви бачите?
Очень надеюсь, что этого - "ще 3-4 роки війни" - не будет. О других вариантах даже думать не хочу. Особенно о том, что будет "после". Слишком мрачно. Но... "Будем жить!"
якби не операція BLIND FURRY (слепая ярость) були суттєві шанси на мир на початку 2027р
