RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1714717148171491715017151>
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:04

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.

Це ти плутаєш. Технологія буде, без сумніву.
Але я писав саме про фінанси. І про попит на електроніку. Датацентри, які генерують відосіки, можуть не окупитися. Їхні власники збанкрутувати. І тоді попит на електроніку знизиться на певний час. Можливо навіть кардинально.
В будь-якому разі, виробники не дуже активно інвестують в будівництво нових заводів, тобто не вірять в довготривалий попит.

Ти про фінанси, а я про технологію. Фінанси це тимчасово, технології - навічно.
Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:15

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
якби не операція BLIND FURRY (слепая ярость) були суттєві шанси на мир на початку 2027р
........

Мне очень нравятся фразы со словом "якби". :)
Шансы то ли были, то ли нет, то ли "суттєві", то ли не очень.
А операция BLIND FURY.


операція США проти Ірану маж назву:EPIC FURY
операція не має конкретного плану завершення, тому в США журнал економист назвав її
BLIND FURY (слепа ярость), тому що без плану

ще є такий боевик 1989р
prodigy
 
Повідомлень: 13376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:15

  TUR написав:
  buratinyo написав:А кто это может вообще подсчитать?
Таких людей даже теоретически единицы и они точно в инете данные не публикуют.

Поэтому типичный вброс.

Точно? И у нас, через пару часов после атак не публикуют подробно количество ракет и их типов + количество дронов + что сбили?
Тоже вбросы??


Мое замечание было направлено на тот факт, что информация из Ирана необъективна по сути и имеет манипуляционный характер. Нет никаких данных на источник и слова: "два раза больше" - являются верным признаком классического вброса. :!: Тем более Иран это зона интересов кремля, а значит лживость публикуемой информации о нем бесспорна.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:22

❗️Мобілізаційний капкан: для чого державі розшук мільйона чоловіків та тотальне скорочення броні?

В Україні розпочинається масштабна ревізія мобілізаційного ресурсу, яка зачепить сотні тисяч громадян.

Влада офіційно оголосила про розшук близько 1 мільйона чоловіків, які досі не оновили свої дані в державних реєстрах. Одночасно з цим уряд готує «ніж» для системи бронювання: статус захищеності планують відібрати у працівників культурної сфери, медіа та значної частини державних службовців, які не виконують критично важливих оборонних завдань.

Мета операції – повна інвентаризація тих, хто може бути залучений до оборони країни. Система перевірок стане жорсткішою, а цифрові бази даних дозволять встановлювати місцезнаходження ухилянтів у режимі реального часу. Експерти наголошують, що статус «заброньованого» більше не є автоматичним і потребуватиме підтвердження за новими, значно суворішими критеріями. Час «тихого тилу» закінчується, і держава переходить до політики максимального залучення всіх наявних кадрів.
Xenon
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:30

  ЛАД написав:Через 20-30 лет?

3 роки!
3 роки тому я вперше спілкувався з ЧатЖПТ. Він був відверто тупий. В основному він класно шукав інфу і все. Сьогодні Клод - реально розумніший за мене в ІТ.
Це дуже швидкий прогрес. І головне - є результат.
Від польотів на Місяць і "термояду" був якийсь результат? :D :D :D Хіба у ваших фантазіях.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:33

  andrijk777 написав:Ти про фінанси, а я про технологію. Фінанси це тимчасово, технології - навічно.

Ну бо ти відповідав на моє повідомлення. Відоповідно, як ти закидав недавно будівельнику, ти перекрутив МОЇ слова. Бульбашка і банкрутство - це про поточну бізнес модель ШІ компаній. Тим більше, що я писав в контексті попиту за обладнання.
  andrijk777 написав:Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?

Довго пояснювати щось людині, для якої ШІ - це сторінка в браузері.
Але спробую.
ШІ - це компютерна програма. Вона працює на процесорі - це така штучка кремнієва всередині компютера. Коли ти відкриваєш чат гпт - то ти бачиш тільки його обличчя - інтерфейс.
А сама програма - вона працює десь далеко в датацентрі на процесорах. І от, ШІ компанії, як от Anthropic чи OpenAI - вони будують багато датацентрів, щоб там працювали і "вчилися" їхні моделі. І через те, що вони будують багато датацентрів - є проблема з здорожчанням процесорів та памяті, бо попит значно перевищує пропозицію. Та навіть з оптоволокном проблеми.
Недавно подібний попит "гріли" майнингові ферми.
Але основна маса тих датацентрів займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків. І це не особливо приносить їм грошиків. Якщо ці компанії не зможуть навчитися отримувати прибуток від ШІ - то вони збанкрутують, і розвивати ШІ буде наступне покоління компаній, які не будуть так розкидуватися грошима наліво й направо. Або ті хто ту біг ту фейл - як Епл чи Гугл.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 20 бер, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:36

  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что ИИ сыграет очень большую роль. Но вот произойдёт ли это прямо сегодня? Не уверен. Через 20-30 лет? Вполне вероятно. Возможно, и раньше.
На жаль , внаслідок віку ви не в стані побачити зміни які вносить ШІ...
Простий приклад
а - в мене цікаві алгоритми для аналітики... які не зрозумілі 99,99% оточуючих, але їм змушені довіряти найближче оточення бо для них вони ДІЄВІ
б - саме ці алгоритми проиводять до потреби співпраці з фахівцями у різних галузях ( при чому фахівці це не студент який книжку читав, але нічого не робив) , але ці фахівці не мають великого бажання щось пояснювати від Адама... бо не розуміють кінцеву мету...

Так от
ШІ- ідеальний співрозмовник, який нагенерує на твої питання десятки відповідей ( з яких 90% нафік нікому не потрібні) , але маючи доступ до статистики і стандартних варіантів які використовуються в обробці матеріалів, фізичних /хімічних законів, економічних данних і так далі - можна різко звузити кількість питань які ПОТІМ можна задати людині-фахівцю.

Звідси висновок
а - людська творчість ШІ не обмежується
б - з меншими фінансовими/часовими затратами можна проаналізувати для початку з точністю два ліктя по карті ту чи іншу ідею
в - найсмішніше те, що АНАЛІЗ все одно залишиться в памяті ШІ і той хто прийде до чогось подібного на другій половині світу - зможе не набивати шишки перших кроків... тобто швидкість розвитку ідей здатних створити нові товари/послуги - буде рости лавинообразно.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28200
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:38

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔

"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.

Це не відповідь на поставлене питання.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:39

  ЛАД написав:Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.

Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28200
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.

Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?

Війна не вирішує проблему а тільки додає нові. Від зруйнованої інфраструктури до боргів та сотень тисяч калік.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4981
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1714717148171491715017151>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 447621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1175787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.