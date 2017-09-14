Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:05

  budivelnik написав:Збільшення проблем тільки для сьогодні живучих....
Тому в тебе більше проблем бо ти сьогодні живеш і ЗМУШЕНИЙ їх виконувати.... і саме тому ТОБІ ЗДАЄТЬСЯ що цей процес нескінченний..

Насправді простий приклад телефонного звязку
Ми (совок/Україна) проспали розвиток провідного звязку і відразу стартували з мобільного ... тепер у нас найдешевший інтернет і мобільний звязок
Інший приклад - Тесла
Не маючи потреби підтримувати моделі випущені десятки років тому ( а німецька трійка, японці і США це були змушені робити) - Тесла рванула..
Сьогоднішній успіх електрокарів Китаю - це просто продовження моделі виробництва Тесла, тільки Тесла не міняє модель , а китайці не підтримують модель довше ніж пару років....

Тому
Якщо війна закінчиться на наших Умовах( навіть з втратою якихось територій, але без політичних обмежень вектору розвитку) - то ми отримаємо Європейські нормативні правила ( а там правило всіх рівняти ) тому перші покоління ПІСЛЯ війни -виграють..
Інше питання це те що ми будемо все одно внизу європейського списку..
Але як на мене
Якщо сьогодні ми в середині африканського... то краще бути внизу європейського.
не тільки для нині живучих. Україна не здатна розрахуватись з боргами і за 30 років, навіть при сьогоденному закінченні війни. Лишити потомків тут це повісити їм на шию кредити.
Війна не закінчиться на наших умовах не ми окупували в них 5 частину країни і знищили 40 відсотків енергетики... і процес іде далі не нашу користь. Вони ще бусифікацію не обявляли а в нас вона вже забуксувала.
Уяви собі що ти пишеш про першу світову. І вже пройшло 4 роки війни. Якби тоді німецький фронт не посипався на чию користь вона б завершилась?
Ні на чию.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что ИИ сыграет очень большую роль. Но вот произойдёт ли это прямо сегодня? Не уверен. Через 20-30 лет? Вполне вероятно. Возможно, и раньше.
На жаль , внаслідок віку ви не в стані побачити зміни які вносить ШІ...
Простий приклад
.......
"На жаль , внаслідок віку ви не в стані" понять, что я написал и начинаете доказывать мне то, с чем я не спорил.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:08

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ти не відповів на питання "Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?" ШІ не потребує так багато "процесорів" як ти думаєш .

Ну бо для будівництва датацентрів потрібне обладнання. А наявні заводи на даний момент не задовільняють попит. Це ж очевидно.
  andrijk777 написав:І ти тим більше примітивний, якщо вважаєш що ШІ В ОСНОВНОМУ "займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків".

Це не я так вважаю, це хтось з топів компаній казав: після навчання моделей найбільше навантаження дає генерація відео та зображень.

Ні, не очевидно.
Можна не будувати нові датацентри а просто збільшити ціну за запит. І все. Не треба нічого будувати.
Це ж елементарне питання попиту-пропозиції. Якщо є новий попит - можна робити більше продукції, а можна збільшити ціну. А можна оптимізувати алгоритми і також не потрібні нові датацентри. Будуть робити те що буде вигідніше - ось це точно очевидно.

Але ми сильно віддалились від початкової теми і взагалі від теми гілки.
andrijk777
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔

"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.

Це не відповідь на поставлене питання.
Если вы чего-то не поняли, то стоит переспросить, а не утверждать, что "це не відповідь".
Или хотя бы объяснить, что вас не устраивает.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:14

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔

"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.

Не помню "занимался" - помню "отказался". И даже в 25м - вместо того, чтобы в ежевечернем видосике просто сказать "мы принимаем План Трампа" - пошли какие-то непонятные торги "а давайте, вы свои войска введете"...
  pesikot написав:
  Hotab написав:Отут гарненно . Піду гляну що там фістінгбомбер «вічнополётнічає» :lol:
https://t.me/robert_magyar/2106

Він написав, що з екіпажем все ок

Там його в коментах і розмотали на це «ок» 🤭🤭
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Україна не здатна розрахуватись з боргами і за 30 років,
В України не має боргів, які б виглядали критично для європейської країни з населенням в 30 млн осіб....
В України є борги які виглядають критично для постсовкової держави якою керують спецпризначенці з педерації.....

Тому ще раз
У нас на особу зараз менше ніж в наступних країнах
1 Люксембург _____________ 6968000
2 ПалауПалау _____________ 846000
3 МонакоМона _____________ 434000
4 Нідерланди _____________ 265400
5 СінгапурСі _____________ 231000
6 МальтаМаль _____________ 223000
7 ШвейцаріяШ _____________ 213100
8 МаврикійМа _____________ 148000
9 Велика Бри _____________ 127000
10 НорвегіяНо _____________ 117000
11 БельгіяБел _____________ 112000
12 КіпрКіпр _____________ 97200
13 ШвеціяШвец _____________ 94500
14 ФінляндіяФ _____________ 87500
15 ФранціяФра _____________ 87200
16 ДаніяДанія _____________ 85700
17 АвстріяАвс _____________ 73100
18 ІсландіяІс _____________ 72700
19 КатарКатар _____________ 68100
20 НімеччинаН _____________ 65600
21 АвстраліяА _____________ 60800
22 СШАСША _____________ 58200
23 КанадаКана _____________ 52300
24 ІрландіяІр _____________ 49000
25 ІспаніяІсп _____________ 48700
26 Пуерто-Рик _____________ 47800
27 Багамські _____________ 44200
28 Португалія _____________ 43300
29 ГреціяГрец _____________ 42800
30 ІталіяІтал _____________ 42300
31 Нова Зелан _____________ 40300
32 Бермудські _____________ 39700
33 ЯпоніяЯпон _____________ 28200
34 Сейшельськ _____________ 26200
35 СловеніяСл _____________ 24000
36 ОАЕОАЕ _____________ 23500
37 ЛатвіяЛатв _____________ 21200
38 Фарерські _____________ 18400
39 Словаччина _____________ 15900
40 Тринідад і _____________ 15700
41 ЕстоніяЕст _____________ 15700
42 БарбадосБа _____________ 15700
43 УгорщинаУг _____________ 15000
44 БахрейнБах _____________ 14900
45 ГонконгГон _____________ 14 820
46 Острови Ку _____________ 13400
47 ЧехіяЧехія _____________ 13000
48 ЛитваЛитва _____________ 12700
49 КувейтКуве _____________ 11700
50 ІзраїльІзр _____________ 10700

То чому ти вирішив що ці 50 країн з таким боргом на душу можуть жити припіваючи а для нас це буде проблемою якщо ми будемо СЕРЕД цих країн рівноправним партнером?
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:понять, что я написал
А що ти написав?
Для тебе якщо питання термояду не вирішено , або політ на марс не запланований. або в сомалі соціалізм не будується - це ПРОВАЛ..

Але світ живе за межами цих твоїх фантазій.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:25

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Недавно подібний попит "гріли" майнингові ферми.

Ось вони гріли і перестали гріти, а ТОП1 по капіталізації компаній в світі займає NVIDIA. Чого ж NVIDIA не впала після того як перестали "гріти".
Видно NVIDIA тупа(або розумна), не будувала нових заводів :D :D :D :D

Так Nvidia вроде создана и работает как бесфабричная компания. Уж точно старых заводов она не строила.
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.

Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?
"Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих" моих детей и внуков.
Возможно, во Львове это чувствуется не так сильно. Но на востоке юге это чувствуется очень хорошо.
Моя внуча узе 4 года из 9, т.е. почти полжизни живёт в условиях войны, постянных воздушных тревог и прилётов. Внук уже больше половины.
И это происходит сегодня. Что будет через 10 или 20 лет, я не знаю. И вы тоже.
"Завтраками" меня за мою жизнь накормили по самое горло.
Но вы, конечно, можете мечтать, как мы войдём в Европу и счастливо заживём.
"Але світ живе за межами цих твоїх фантазій."
Это кроме того, что вам написал Banderlog.
