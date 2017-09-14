RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17156171571715817159
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 22:55

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Никто не знает, но этот все еще ищет...
Президент Украины считает присутствие международных войск в стране необходимым условием для каких-либо гарантий безопасности.
и в ту же копилку
29 декабря сообщил, что Украина и США на 100% согласовали военный блок гарантий безопасности, которые сейчас рассчитаны на 15 лет.
Вы уже о войсках после войны...
Тут пока с войной бы разобраться.
И просьба к вам.
Откажитесь от местоимений. "Этот", "эта"...
Или это уже не ваша страна и не ваш президент?
Неужели уже получили немецкое гражданство?

Почему "после"? - на переходной период - в том числе. Ровно как те базы в Корее...

После его "прикола" с шашлыки/ЗНО — да, я отказался. Это еще "пятилетку за три года" не вспоминая...
_hunter
 
Повідомлень: 11726
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:12

Краткое содержание
- Вашингтон и Гавана вели переговоры на фоне обострения напряженности между двумя соседними странами.
- В сообщениях СМИ со ссылкой на представителей администрации Трампа говорится, что США хотят, чтобы кубинский президент покинул свой пост.
- Куба заявляет, что политическая система и президент не подлежат обсуждению.
......Куба неделю назад признала, что вступила в переговоры с правительством США, поскольку нефтяная блокада, введенная президентом США Дональдом Трампом, еще глубже погружает коммунистическую страну в экономический кризис, и, как заявил сам Трамп, он может делать с Кубой, своим суверенным соседом, «все, что захочет».
https://www.reuters.com/world/americas/cuba-says-its-presidents-term-not-subject-negotiation-talks-with-us-2026-03-20/
ГАВАНА, 20 марта (Reuters) - Жители кубинской столицы несли ведра и выстраивались в очереди за водой из автоцистерн, поскольку сочетание нехватки топлива и нестабильности электросети оставило тысячи кранов без воды.
Государственная водопроводная компания Aguas de La Habana подтвердила, что графики перекачки и работы по водоснабжению были нарушены из-за отсутствия электроэнергии.
.......Энергетический кризис наступил после усиления давления США на Гавану после захвата в январе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, главного покровителя Кубы.
https://www.reuters.com/business/energy/cubans-queue-water-havana-amid-fuel-power-crisis-2026-03-20/Где шаман пропал?
Мне интересно его мнение - для светоча демократии такие требования и действия достаточны или с клятыми коммуняками пожёстче нужно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:24

Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Мы очень близки к достижению наших целей, и рассматриваем возможность сокращения наших значительных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима в Иране.

Мы полностью нанесли удар по ракетным возможностям Ирана, по пусковым установкам и всему, что с ними связано. Мы уничтожили оборонно-промышленную инфраструктуру Ирана. Ликвидировали флот и военно-воздушные силы Ирана, включая системы ПВО. Мы предотвратили ядерный потенциал Ирана любой ценой и гарантировали, что у США есть возможность быстро и мощно отреагировать, если такая ситуация разовьется. Мы обеспечили высочайший уровень защиты нашим союзникам на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и других»
Xenon
 
Повідомлень: 5794
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:25

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
❗️За СЗЧ буде строк більше, ніж за вбивство та тероризм: це покарання від 8 до 10 років ув'язнення, — нардепка Бобровська
))) тюрем не вистачить.
Слушне зауваження.
Вот что говорит ИИ:
- Общая вместимость: Примерно 78,7 тыс. мест (в прошлые годы возможности превышали 150-200 тыс.)
- Фактически заключено: Около 42 902 — 44 024 человек.
- Снижение населения: Количество заключенных сократилось более чем в 4 раза по сравнению с 2004 годом (~192 тыс.).
- Война: Часть учреждений оказалась на оккупированных территориях, также отмечается освобождение части заключенных для службы в ВСУ.
Данные за 2023 год.
Прижётся срочно восстанавливать закрытые и выходить на уровень 2004 года.
Наверно, всё равно будет недостаточно с учётом последнего пункта.
И ещё вопрос безопасности - большие скопления людей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:31

ЛАД
Тут же треба ще розділяти які «тюрми». Щодо СЗЧ, тут мова про трудові табори/поселення. Копати руду в горішніх плавнях за копійки. А не сидіти в камері. Або в Чорнобилі там щось будувати. Там нема жорсткого режиму. Просто безкоштовна праця, і відповідно нема необхідності в «місцях». Можна жити і в кинутих сільських хатах.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18238
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:39

  Xenon написав:
Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Мы очень близки к достижению наших целей, и рассматриваем возможность сокращения наших значительных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима в Иране.

Мы полностью нанесли удар по ракетным возможностям Ирана, по пусковым установкам и всему, что с ними связано. Мы уничтожили оборонно-промышленную инфраструктуру Ирана. Ликвидировали флот и военно-воздушные силы Ирана, включая системы ПВО. Мы предотвратили ядерный потенциал Ирана любой ценой и гарантировали, что у США есть возможность быстро и мощно отреагировать, если такая ситуация разовьется. Мы обеспечили высочайший уровень защиты нашим союзникам на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и других»
Угу.
Но при этом:
ВАШИНГТОН/ДУБАЙ, 20 марта (Reuters) - Вооруженные силы США направляют на Ближний Восток еще тысячи морских пехотинцев, сообщили в пятницу агентству Reuters официальные лица, в то время как президент Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в трусости из-за их нежелания направить войска для содействия в открытии Ормузского пролива.
.......Новый опрос Reuters/Ipsos показал, что почти две трети американцев считают, что Трамп отдаст приказ о вводе войск в крупномасштабную наземную войну, и лишь 7% поддерживают такой шаг.
В пятницу израильские военные заявили о нанесении двух крупных волн авиаударов по Тегерану и центральному Ирану, направленных на объекты по производству оружия и склады пусковых установок баллистических ракет и их компонентов. По данным израильских военных, Израиль подвергся нескольким волнам ракетных ударов со стороны Ирана, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и Иерусалиме, где были слышны взрывы от перехваченных ракет.
В пятницу осколки иранской ракеты попали в Иерусалим, сообщили военные. Согласно фотографии, опубликованной полицией, ракета упала недалеко от Старого города, который является священным для христиан, евреев и мусульман. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало.
Государственная нефтяная компания Кувейта сообщила, что ее нефтеперерабатывающий завод в Мина-эль-Ахмади подвергся многочисленным атакам беспилотников, в результате которых загорелись некоторые установки. Это последний из энергетических объектов, пострадавших от действий Ирана за последние дни.
.......Два официальных лица заявили, что решение о направлении войск в сам Иран еще не принято, но на этой неделе американский чиновник и три человека, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что американские войска потенциально могут высадиться на иранском побережье или на острове Харг, являющемся центром экспорта нефти.
.......На своей странице в социальных сетях Трамп заявил, что страны, жалующиеся на высокие цены на нефть, отказываются помочь открыть Ормузский пролив. «Им так легко это сделать, с таким минимальным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!» — написал он.
https://www.reuters.com/business/energy/trump-tells-israel-not-repeat-strikes-iranian-energy-crisis-deepens-2026-03-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 23:46

  Hotab написав:ЛАД
Тут же треба ще розділяти які «тюрми». Щодо СЗЧ, тут мова про трудові табори/поселення. Копати руду в горішніх плавнях за копійки. А не сидіти в камері. Або в Чорнобилі там щось будувати. Там нема жорсткого режиму. Просто безкоштовна праця, і відповідно нема необхідності в «місцях». Можна жити і в кинутих сільських хатах.
))) а охраняти хто буде в покинутих хатах? Я колись був біля одної зоні, там відпускали тих в кого срок короткий і з безобідними статтями на зарібки. Можно було за недорого купити на день пару рабів на плантацію кулубніки)
но срок 8 - 10 років? Не особо з таким сроком є шо втрачати, особливо якшо тобі під 50.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4991
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:00

  Hotab написав:Або в Чорнобилі там щось будувати.

Тюрьмы?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9406
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21756 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:22

  Letusrock написав:не хотілось би вас розчаровувати але є підозра що в сучасному західному світі 95-97% людей підпадають під ваш термін "жалюгідні ухилянти".
Щоб це кардинально змінити доведеться ввести в Україні шаріат, зробити максимально бідними, для всіх зачинити кордон, забовязати флер народжувати по 10 дітей і промивати мозок пропагандою. Тоді років через 60-80, ухилянтів буде лише 30%

Цілковито згоден!

Я про це вже писав. Для того, щоб діяли "обов'язки", вони мають бути у всіх. Усе суспільство повинно бути занурено у середньовіччя чи умовний "Афганістан". На те договір і "суспільний" - в ньому беруть участь і мають зіставні обов'язки усі громадяни. "Легко" деяким казати "жодна війна у світі не проходила без мобілізації". Мабуть так, але жодне сучасне суспільство, яке досягло нашого рівня рівності, прав, свобод і автономності, ще не воювало. Ми - перші. Навіть з часів Другої світової суспільства змінились кардинально. Нав'язування "боргів" та "обов'язків" декільком мільйонам громадян з десятків мільйонів цих громадян - звичайна експлуатація.
АндрейМ
 
Повідомлень: 800
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:24

  Hotab написав:ЛАД
Тут же треба ще розділяти які «тюрми». Щодо СЗЧ, тут мова про трудові табори/поселення. Копати руду в горішніх плавнях за копійки. А не сидіти в камері. Або в Чорнобилі там щось будувати. Там нема жорсткого режиму. Просто безкоштовна праця, і відповідно нема необхідності в «місцях». Можна жити і в кинутих сільських хатах.

Banderlog прав.
При сроках 8-10 лет ни о каких поселениях речь идти не может.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17156171571715817159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4469)
20.03.2026 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.