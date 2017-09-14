Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:37

О, и Андрей объявился.
Давно не было.
Но песня всё та же.
Человек никак не может, а, скорее, не хочет понять, что пока нет "Мирового правительства" и существуют отдельные независимые национальные государства, несмотря на "сучасність суспільства, рівня рівності, прав, свобод і автономності", ничего не изменится. Будут происходить войны и во время войн будет мобилизация.
И те государства, которые не смогут этого сделать, просто погибнут и будут порабощены "отсталыми" и "средневековыми" на его взгляд.
Без мобилизации Украина уже давно бы капитулировала без всяких условий.
Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам. Для Андрея это, вероятно, безразлично.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 01:02

Banderlog

но срок 8 - 10 років? Не особо з таким сроком є шо втрачати, особливо якшо тобі під 50.


Так через половину терміну УДОшечка ж 😅. Та і сам термін така собі профанація. А поки йде війна, так можна себе гріти думками «хай працюю безкоштовно, зате живий» 🤭
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 07:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так через половину терміну УДОшечка ж

Країна Зеків? Це ж було вже.
BIGor
єтодругоє

  BIGor написав:
  Hotab написав:Так через половину терміну УДОшечка ж

Країна Зеків? Це ж було вже.

єтодругоє
flyman
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 09:18

Патриарх Кирилл в 70-х годах был агентом КГБ в Швейцарии, —

  Banderlog написав:Сталін окрім держави, збудував релігію і сам зайняв місце апостола Павла.)


хер.майор, дуже прикро, що ти проживши значну частину свого життя (поза основним хобі-контрабас) не знайшов часу трошки почитати про релігію (і християнство теж)

Сталін і релігія
після жовтневого перевороти більшовики (100% безбожники), вирішили відірвати народні маси від церков/мечетей/синагог

виявилось, що новостворену країну не визнає не тільки Захід, але і всі країни світу, одна з- причин заборона релігії (головна причина -терор), так "диктатура пролетаріату"(по факту, купки терористів комуністів) з перших днів стала на шлях терору.
у 1922р (Ленін ще не вмер, сидів в Горках і слал в цк письма, до керівництва страною його сталін не допускав).
У сталіна виникла ідея створити "нову" Живу Церкву повністю підпорядковану цк вкп(б)

Обновле́нчество (официальное самоназвание — Российская православная церковь; позднее — Православная церковь в СССР, также Обновле́нческий раско́л, Жива́я Це́рковь, живоцерко́вничество) — раскольническое движение в Русской православной церкви в 1922—1940-е годы. Возникло в мае 1922 года, когда по инициативе и при активном участии органов государственной власти Советской России группа православного духовенства, взявшая название «Живая церковь», попыталась отстранить от церковного управления предстоятеля Русской церкви патриарха Московского и всея России Тихона, для чего ими было образовано «Высшее церковное управление» (ВЦУ). Арест патриарха Тихона, прекращение функционирования патриаршего церковного управления и поддержка советской власти (в том числе её репрессивных органов[2]) привели к быстрому росту обновленчества. В 1922—1923 годах более половины российского епископата и приходов находились в подчинении обновленческих структур. Однако освобождение патриарха Тихона из заключения летом 1923 года вызвало массовое возвращение духовенства и мирян в патриаршую церковь.


для чого звільнили Тихона-цього вимагали дипломати країн Франції, США, Британії.
більшовики після закінчення Громадянської почали нещадно грабувати церкви і монастирі-
треба було розраховуватись перед німцями за опломбований вагон ленін і гроші , які генштаб кайзера дав Парвусу на революцію в РосІмперії. Вагонами гнали майно через Естонію, золоті обклади з ікон і самі ікони на комуністів не мали цінності.

з початком "великої індустріалізації" -коли Гулаг постачав достатньо рабів на риття Беломорканала (ім Сталіна) і канал Москва-Волга і будівництва заводів , Днепрогесу
-сталін втратив інтерес до обновленцев і частина з ієрархів пустили під ніж.e] (1935 почалося-1939 закінчилось), тобто до початку Другої Світової цар Іосіф(не закрив проект "РПЦ".

після ганебних поразок 1941р і 4,5млн війковополонених, комуняки шукали спонсорів, США довго думали на чийому боці вступити у ДСВ, але Перл Харбор зняв питання

у 1943р (коли на фронті справи значно покращились, Сталінград, Курська дуга)-цар Іосиф знов повертається до теми релігії (до того, на окупованих територіях вже 2 роки як працюють церкви, німці розуміли, що це впливовий фактор для населення)
Сталін дає наказ Абакумову знайти по тюрмам вцілілих митрополитів, швидко за місяць провести у москві собор-вибрати Патріарха і розпочати бізнес, але проблема в священнослужителях, духовні семінарії вже 10 років як закриті, не проблема-3місячні курси і 9 тисяч молодих лейтенантів МГБ вдяглися у ряси.
під час перестройки Горбачова-серед журналістів і прогресивних попів лунав заклик-розсекретити агентуру КГБ серед духовенства, бо фактами Алексій Другий (агент Дрозд), Кірило Гундяєв (агент Михайлов) у 28 років був агентом в Швейцарії (жив в Женеві)



https://focus.ua/world/548466-patriarh-kirill-v-70-h-godah-byl-agentom-kgb-v-shveycarii-smi#google_vignette

Патриарх Русской православной церкви Кирилл, в миру Владимир Гундяев, в 1970-х был советским шпионом, который плотно сотрудничал с КГБ и работал в Швейцарии. Об этом, ссылаясь на рассекреченные архивы спецслужб, сообщает швейцарская газета Sonntags Zeitung. Журналисты издания опубликовали большой материал о Гундяеве, в котором рассказали о его швейцарских друзьях и о том, как он связан с этой страной.

В материале говорится, что псевдонимом священнослужителя была кличка "Михайлов". Его шпионская деятельность осуществлялась с 1969 года по 1989 гг., после чего он вернулся в СССР и начал быстро расти в церковной иерархии. В РПЦ от комментариев отказались. Во Всемирном совете церквей заявили, что не располагают информацией по этому поводу.
prodigy
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 09:23

  Hotab написав:ЛАД
Як вам?)

https://www.facebook.com/share/v/1FisAi ... tid=wwXIfr


масовка скачат под фанеру , там "поют 2 человека"
prodigy
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:понятно, отже Ви думаєте, що робити ставку на вибивання особового складу і виснаження техніки ми можем а вони не можуть? І це тільки на тійипідставі що в обороні стояти легше?
З чого Ви рішили, що вони виснажуються більше за нас?
Нехай навіть облишим тили. Візьмем чисто армії.
В якій складовій в нас нарощується перевага перед ними?

Скоріш скорочуєтсья відставання.
По розвідувальним безпілотникам.
По броні.
По мідлстрайку.
sashaqbl
