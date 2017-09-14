Додано: Суб 21 бер, 2026 14:23

ЛАД написав: Человек никак не может, а, скорее, не хочет понять, что пока нет "Мирового правительства" и существуют отдельные независимые национальные государства, несмотря на "сучасність суспільства, рівня рівності, прав, свобод і автономності", ничего не изменится. Будут происходить войны и во время войн будет мобилизация.

ЛАД написав: И те государства, которые не смогут этого сделать, просто погибнут и будут порабощены "отсталыми" и "средневековыми" на его взгляд.

ЛАД написав: Без мобилизации Украина уже давно бы капитулировала без всяких условий.

Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам. Для Андрея это, вероятно, безразлично.

sashaqbl написав: Не знаю, хто автор, але:

Важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи плодять слабких людей. А слабкі люди знову приносять нам важкі часи

sashaqbl написав: Це стосуєтсья і нашого суспільства і західного. Або воно збереться, або знову настануть важкі часи.

sashaqbl написав: Цікаво, що Андрійко робитиме, як мобілізацію оголосять у Канаді?

Войны, наверное, будут, хотя хотелось бы, чтобы их не было, но будет ли ответом на них мобилизация и тем более в том виде, в котором она происходит в Украине - не уверен и также надеюсь, что нет.Эти же "отсталые" и "средневековые" страны имеют намного более высокую рождаемость в то время, как цивилизованные страны, которые достигли высокого уровня "равноправия, свободы и автономности", вымирают. Украина вымирает быстрее всех. Но ни одна из цивилизованных стран не додумалась ввести детородную повинность, ставить женщин на учёт, закрывать границы и вводить штрафы за отказ родить ребёнка. Нации просто вымирают и все принимают это как данность. Единственная мера, которой стараются стимулировать рождаемость - финансовая. Женщин не кормят блевотиной об их "роли", "предназначении" и т.д. Я уже писал, что пора и мужчин прекратить этой блевотиной.Я не знаю капитулировала бы Украина без мобилизации; я - не военный, поэтому в таких вопросах не разбираюсь, но не только лишь условному "Андрею" должно быть небезразлично. Всей стране, всему обществу должно быть небезразлично. Не может часть общества жить в средневековье, а другая часть быть свободной и независимой и жить для себя. "Общественный" договор должен касаться всех. Перед тем, как говорить мне о моих обязанностях, расскажи мне о том, какие обязанности перед государством у тебя. Что ты должен или должна сделать для общества/государства против своей воли по требованию государства? Если ничего не должен/должна, то какой спрос с условного меня? (Это я не о Вас лично, а в общем).На жаль, в українському суспільстві "сильні люди" асоціюються виключно з фізичною силою. Це - не так в реальному житті. В будь-якому випадку, Ви можете бідкатись з приводу того, що я або інші, на Вашу думку, слабкі, але примус жодним чином не змінить природу конкретної людини.Я з Вами згоден про потребу зібратися нашому суспільству. На жаль, влада поводиться так, що вона хоче приватних охоронців для дуже важливих особин. Ось, пару мільйонів потрібно примусити воювати, а інші нехай живуть своїм найкращим життям без обов'язків і боргів. У великій війні так не може бути. Звичайно, люди будуть брикатись і казати, що інші нічим не кращі за них. Це - просте питання справедливості.Нічого Андрійко не буде робити, як нічого він не робитиме і у випадку оголошення мобілізації в будь-якій іншій країні, в якій він не живе, але те, що він знає про Канаду, каже йому, що не буде там такої мобілізації, як в Україні, із закритими кордонами для частини громадян і поділу цих громадян за безліччю штучних критеріїв.