Основные выводы от Bloomberg AI

- Цена на нефтяные фьючерсы подскочила более чем на 50% и составила около 112 долларов за баррель из-за почти полного закрытия Ормузского пролива и атак на энергетические объекты на Ближнем Востоке.

- Стоимость физического объема нефти растет еще быстрее, поскольку цены на такие продукты, как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, повышаются, а нефтеперерабатывающие заводы в Азии закупают партии с высокой премией, чтобы гарантировать себе поставки.

- Разрыв между фьючерсными и физическими ценами на нефть частично объясняется попытками США сдержать рост цен, и аналитики предупреждают, что ценовой шок может усугубиться, если конфликт продолжится, причем некоторые прогнозируют, что фьючерсы могут достичь рекордных максимумов.



Спустя три недели после начала войны в Иране наблюдается постоянно растущий разрыв между ценой нефтяных фьючерсов и предложением, определяющим реальные затраты для потребителей.

.......Разрыв между фьючерсами — которые ежедневно поддерживаются сотнями миллиардов долларов транзакций — и физическими ценами на нефть частично объясняется агрессивными попытками США сдержать рост цен, в том числе путем выпуска экстренных запасов. В действительности мировая экономика страдает от более сильной инфляции, чем предполагают фьючерсы, что усиливает давление на центральных банкиров и администрацию Трампа в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

.......Подчеркивая ажиотаж вокруг реальных объемов нефти, следует отметить, что на этой неделе цена на оманскую нефть марки WTI на Ближнем Востоке превысила 162 доллара за баррель. Цена на нефть марки Murban из Объединенных Арабских Эмиратов превысила 145 долларов. По мере роста этих цен азиатские покупатели скупили больше американской нефти, чем за последние три года, в поисках замены ближневосточным поставкам, которые, судя по всему, будут сокращены на более длительный срок.