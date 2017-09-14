Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут шмідти верещали «по Москві і елабузі треба срочно пустити всі фламінго». «А навіщо їх тоді робили , якщо їх жалко втрачати під ППО».

Ось трохи огляду лише одне кільце ППО навколо Москви і елабуги.
Я впевнений що ще і авіація чергує , як літаки для перехоплення ракет, так і вертольоти для тихохідніших БПЛА . Ну і всякі там кулеметні групи теж виставлені.

https://defence-ua.com/army_and_war/jak ... trakSlNudg


Чи є сенс палити там свої ракети і далекобійні дрони, як того вимагають позєри шмідти? Чи краще бити туди, де є дірки? Благо у кацапії територія велика, дірки є завжди
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 23:02


Трамп вже не раз заявляв, що ніяка допомога від України їм не потрібна, та Зе все одно лізе у ср***, ослабляючи нашу ППО втягуючи Україну у непотрібне нам протистояння.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 23:43

  sashaqbl написав:Це доводить що ти довбойоб, коли сказав, що в моєму повідомленні мова йшла про фізичну силу.
Мова йшла про ти, чи ти моральне чмо чи ні.

Вам потрібно у дзеркало частіше дивитись, щоб побачити те, про що Ви пишете. Ніхто Вас не призначав моральним компасом нашого суспільства. Мені байдуже що там може робити якась «тендітна» дівчина, бо її риси чи якості жодним чином не мають бути орієнтиром для інших. У світі мільярди хомо сапієнсів і я не можу бути ними всіма.

Я погоджуюсь, що у Вашому повідомленні йшлося не про фізичну силу, але все одно зазначу, що «сильні» люди - не обовʼязково лише ті, хто мають хоробрість воювати.

P.S. Припиняйте з Вашою невгомонною агресією. Усі ті образливі слова роблять саме Вас слабким. Сильна людина не вдається до матів, що довести якусь думку до іншої людини.


  tumos написав:Понимаете Александр, мораль Андрея есть результат государственной политики.
В качестве примера прочтите информацию от МВД.
https://mvs.gov.ua/news/u-mvs-rozpocali ... -liderstva
Одинаковые права для нескольких десятков гендеров. Согласны, что это условие для вступления в ЕС ? Если равные права для гендеров, то Андрей ставит вопрос о моральности отсутствия равных обязанностей для всех этих гендеров. Ваша мораль лежит в плоскости христианских ценностей, где есть два пола.

Я по Вашей ссылке ничего о десятках гендеров не прочитал, но мои убеждения не являются результатом государственной политики. Они начали формироваться ещё при закате СССР в начальной школе.

Странно, что Вы в одном случае употребляете слово «пол», а в другом - «гендер». Первое - биология, второе - социально-культурные роли, придуманные обществом и определяющие что есть «мужским» и «женским». Второе я отметаю и не приемлю. Какое отношение христианство имеет к полу?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 бер, 2026 00:41, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:09

Мне нравятся львовские лавочники, которые после сногсшибательного исторического открытия, что "останні століття метод ГАРЯЧОЇ війни країни не використовують", вместо того, чтобы скромно замолчать, начинает рассказывать, что сообщения ведущих мировых агентств это "білий шум".
Тут 2 варианта - либо он их не читает, либо не может понять. Второе вероятнее.
Хотя возможен и 3 вариант - не читает, потому что не способен понять.
Конечно,проще найти какие-то цифры, которые ему нравятся и при помощи 4 действий арифметики "доказать", например, что Иран уже почти полностью разбомблен и ракет и дронов у него уже практически нет.
Вот свежий пример "несуществующмх" иранских ракет:
В городе Арад на юге Израиля продолжается ликвидация последствий прямого удара баллистической ракеты в центральную часть города между жилыми домами и в один из домов.

По имеющимся данным, система противоракетной обороны не смогла перехватить иранскую ракету. Речь идет о попадании боеголовки с массой взрывчатого вещества около 450 кг. Повреждены несколько зданий, зафиксированы масштабные разрушения.
.....По поступающей информации, число пострадавших превышает 100 человек, среди них есть дети. Сообщается, что среди тяжело раненых - 5-летняя девочка. На месте работают десятки машин скорой помощи, дополнительные бригады направлены из Иерусалима.
https://mignews.com/news/arabisrael/pryamoe-popadanie-rakety-v-centr-arada-bolee-100-postradavshih-idet-evakuaciya.html
И чуть раньше:
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об увеличении числа пострадавших в результате ракетного удара Ирана по Димоне. По обновленным данным, в больницы были доставлены 47 человек.

Среди пострадавших — маленький мальчик, который находится в тяжелом состоянии после поражения осколками. Также сообщается о женщине около 30 лет с травмами средней степени тяжести, полученными из-за осколков стекла.

Еще 31 человек получил легкие ранения — в основном от осколков либо в результате падений во время попытки укрыться.
https://mignews.com/news/disasters/pochti-50-ranenyh-posle-raketnogo-udara-irana-po-dimone.html#google_vignette
Но ракет у Ирана уже, конечно, нет.

P.s. Кстати, социальной средой для фашизма служили как раз лавочники.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:29

  tumos написав:.......
Понимаете Александр, мораль Андрея есть результат государственной политики.
В качестве примера прочтите информацию от МВД.
https://mvs.gov.ua/news/u-mvs-rozpocali ... -liderstva
Одинаковые права для нескольких десятков гендеров. Согласны, что это условие для вступления в ЕС ? Если равные права для гендеров, то Андрей ставит вопрос о моральности отсутствия равных обязанностей для всех этих гендеров. Ваша мораль лежит в плоскости христианских ценностей, где есть два пола.

АндрейМ уже написал об этом.
По вашей ссылке нет ничего о нескольких десятках гендеров.
Но вы знаете, при желании и богатой фантазии можно, наверно, придумать и несколько сотен.
Но дело в том, что существование 2 полов это не христианские ценности, а совершенно объективный биологический факт. Наличие гомосексуалистов обоего пола этот факт не отменяет.
А рассуждения Андрея, по-моему, не имеют никакого отношения к государственной политике. Самое обычная попытка оправдания собственной трусости и ухилянства "моральными принципами".
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:32

Трамп вже не раз заявляв, що ніяка допомога від України їм не потрібна, та Зе все одно лізе у ср***, ослабляючи нашу ППО втягуючи Україну у непотрібне нам протистояння.



Саме Трампу, як і Шмідту, можливо нічого не потрібно, крім трибуни для самолюбовання і критики Зе. А от світ який потерпає від обстріляв Ірану, потребує української допомоги.
І її необхідно по можливості надавати. Бо в умовах, коли так багато країн втягнуто у конфлікт і починає озброюватись, Україні конче необхідно показувати свою потрібність і виторговувати за це західне озброєння,

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 22258.html
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:47

  ЛАД написав:А рассуждения Андрея, по-моему, не имеют никакого отношения к государственной политике. Самое обычная попытка оправдания собственной трусости и ухилянства "моральными принципами".

Андрей не считает необходимым за что-то оправдываться. Вы придумали мужчинам и женщинам качества, Вы им и соответствуйте. Вы с таким успехом можете написать, что я оправдываюсь за цвет глаз или свой рост, я их под общество не подстрою, да, и не обязан,
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:48

Да, забыл ещё об "отсутствующих" иранских ракетах.
По сообщениям нескольких американских чиновников, Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по Диего-Гарсии, совместной американо-британской военной базе в центре Индийского океана. Ни одна из ракет не попала в базу, но этот шаг ознаменовал первое оперативное применение Ираном баллистических ракет средней дальности и значительную попытку выйти за пределы Ближнего Востока и угрожать интересам США.

По словам двух источников, одна из ракет вышла из строя в полете, а американский военный корабль выпустил по другой ракете перехватчик SM-3. Один из чиновников заявил, что установить, был ли осуществлен перехват, не удалось.
https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-israel-war-updates-2026/card/iran-targeted-diego-garcia-base-with-ballistic-missiles-rb7MdZW1CfwRTauDYHOt
Расстояние от Ирана до острова Диего-Гарсия 2350 миль или 3800 км.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 бер, 2026 00:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:54

  Hotab написав:
Трамп вже не раз заявляв, що ніяка допомога від України їм не потрібна, та Зе все одно лізе у ср***, ослабляючи нашу ППО втягуючи Україну у непотрібне нам протистояння.



Саме Трампу, як і Шмідту, можливо нічого не потрібно, крім трибуни для самолюбовання і критики Зе. А от світ який потерпає від обстріляв Ірану, потребує української допомоги.
І її необхідно по можливості надавати. Бо в умовах, коли так багато країн втягнуто у конфлікт і починає озброюватись, Україні конче необхідно показувати свою потрібність і виторговувати за це західне озброєння,

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 22258.html

++++
Причём, эта потребность не уменьшится и проблемы с её удовлетворением не исчезнут, даже если война с Ираном закончится завтра.
Все участники будут стараться побыстрее восстановить потраченные запасы, а производство ограничено. Конкуренция за поставки будет высокая.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 00:58

  АндрейМ написав:..........
Андрей не считает необходимым за что-то оправдываться.
.......

Врёте.
Иначе вы здесь так настойчиво свои "идеи" не продвигали.
