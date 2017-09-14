Додано: Нед 22 бер, 2026 00:09

В городе Арад на юге Израиля продолжается ликвидация последствий прямого удара баллистической ракеты в центральную часть города между жилыми домами и в один из домов.



По имеющимся данным, система противоракетной обороны не смогла перехватить иранскую ракету. Речь идет о попадании боеголовки с массой взрывчатого вещества около 450 кг. Повреждены несколько зданий, зафиксированы масштабные разрушения.

.....По поступающей информации, число пострадавших превышает 100 человек, среди них есть дети. Сообщается, что среди тяжело раненых - 5-летняя девочка. На месте работают десятки машин скорой помощи, дополнительные бригады направлены из Иерусалима.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об увеличении числа пострадавших в результате ракетного удара Ирана по Димоне. По обновленным данным, в больницы были доставлены 47 человек.



Среди пострадавших — маленький мальчик, который находится в тяжелом состоянии после поражения осколками. Также сообщается о женщине около 30 лет с травмами средней степени тяжести, полученными из-за осколков стекла.



Еще 31 человек получил легкие ранения — в основном от осколков либо в результате падений во время попытки укрыться.

Мне нравятся львовские лавочники, которые после сногсшибательного исторического открытия, что, вместо того, чтобы скромно замолчать, начинает рассказывать, что сообщения ведущих мировых агентств это "білий шум".Тут 2 варианта - либо он их не читает, либо не может понять. Второе вероятнее.Хотя возможен и 3 вариант - не читает, потому что не способен понять.Конечно,проще найти какие-то цифры, которые ему нравятся и при помощи 4 действий арифметики "доказать", например, что Иран уже почти полностью разбомблен и ракет и дронов у него уже практически нет.Вот свежий пример "несуществующмх" иранских ракет:И чуть раньше:Но ракет у Ирана уже, конечно, нет.P.s. Кстати, социальной средой для фашизма служили как раз лавочники.