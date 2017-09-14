RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1717217173171741717517176>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Кстати, социальной средой для фашизма служили как раз лавочники.


не все так однозначно, Лад

prodigy
 
Повідомлень: 13394
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:33

Трамп буде обирати з 3х варіантів

Повідомлень: 13394
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:40

Schmit


Балістики типу Khorramshahr-4


Ну тобто з «аналог орєшніка» вже все зрозуміло? Нові варіанти накидаємо?
Ну так до цього ж балістику не збивали ніколи, так? Вперше прилетить до Києва?
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У нас проблема з мобілізацію, бо штурмовик мріє про філіпіни . 12 років вже. А обіцяного бойового робота замість себе не відправив воювати. :oops:

https://www.facebook.com/share/v/18JRD6 ... tid=wwXIfr
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:50

  Hotab написав:Schmit


Балістики типу Khorramshahr-4


Ну тобто з «аналог орєшніка» вже все зрозуміло? Нові варіанти накидаємо?
Ну так до цього ж балістику не збивали ніколи, так? Вперше прилетить до Києва?

А, то якщо не аналог орєшніка, то й не страшно. Всього лиш півтори тонни вибухівки (можливо в касетному виконанні) — хотьпоржом. У нас же зенітні дрони — зіб'ємо.
Повідомлень: 5479
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:54

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit


Балістики типу Khorramshahr-4


Ну тобто з «аналог орєшніка» вже все зрозуміло? Нові варіанти накидаємо?
Ну так до цього ж балістику не збивали ніколи, так? Вперше прилетить до Києва?

А, то якщо не аналог орєшніка, то й не страшно..

Я не знаю що саме тобі зараз страшно. Це ж твоє, воно в тобі.
Я відповідаю на ті страхи , які ти озвучуєш.
За «аналог орєшніка» ти все зрозумів, чи ні? Чи далі будеш розказувати про покладуть туди вибухівку??

По звичайній балістиці. Ще раз питаю, це вперше (може) вона полетить по Києву? Що необхідно відмовитись від військового співробітництва з тими, хто нам дає зброю?
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 10:28

Schmit


Балістика з півтори тонни вибухівки по нам ще не летіла


Ну так і нема про що казати. 500 кг летіла, ти від неї вже не мовишся. 1.5 не летіла, ти вже мокрий.

З іншої сторони якщо вже і допомагати, то тихо, без подробиць і гучного піару,


А де піар?
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 10:43

  Hotab написав:У нас проблема з мобілізацію, бо штурмовик мріє про філіпіни . 12 років вже. А обіцяного бойового робота замість себе не відправив воювати. :oops:

https://www.facebook.com/share/v/18JRD6 ... tid=wwXIfr

Основна проблема з мобілізацією це :
-військові пенсіонери ( до 60 років)
-Національна поліція — ~135–140 тис чого забагато на реальних 28 млн населення це в два рази більше ніж в багатьох країнах Європи.
- Податкова (ДПС) — ~40–50 тис
- Митниця — ~10–15 тис
-Прикордонна служба (ДПСУ) — ~50 Тис
- Прокуратура — ~15 тис
- Судді + апарати судів — ~25–30 тис
- Центральні органи влади — ~169 тис
- місцеве самоврядування (ОТГ, облради, виконкоми) — ще ~200–250 тис ( нах стільки ???)

Фінальна оцінка
ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60 :
≈ 200 тисяч осіб

Переполовинити і ось вам 100 тис ,
Підсумок
👉 100 000 осіб це приблизно:
🪖 20 – 33 бригади
🪖 125 – 250 батальйонів
🧠 Щоб відчути масштаб
👉 100 тис — це:
фактично повноцінний корпус/велике оперативне угруповання
або половина великої армії європейської країни

Сюди не увійшли:
держ спец звязок 15 тис
Пенітенціарна система (в’язниці, СІЗО)
Державна кримінально-виконавча служба
охорона, конвої, персонал ≈ 40 тис

Додам ще багато ховається в :
держпідприємствах
інфраструктурі
медицині/освіті
Тут можна теж прорідити на 50% як мінімум
Повідомлень: 5347
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9249 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мне нравятся львовские лавочники, которые после сногсшибательного исторического открытия, что "останні століття метод ГАРЯЧОЇ війни країни не використовують", вместо того, чтобы скромно замолчать, начинает рассказывать, что сообщения ведущих мировых агентств это "білий шум".
Я ж тебе відразу попередив
Не треба приводити приклади де фігурують диктаторські режими які вирішили весь світ раком поставити
За останні 100років
Приклади коли неадеквати а-ля пуйло вирішували повоювати
Північна корея з допомогою китай педерація воювала з південною
Китай напав на Вьєтнам
СРСР на Афганістан
Іран Ірак
Ірак напав на Кувейт.. і отримав по зубам від коаліції
Сербія на оточуючих її і отримала по зубам від коаліції
Росія- Чечня
Росія-Грузія
Росія(іран)-Сірія
Росія-Україна

Війни які вибиваються з цього ряду
Франція а потім США - Вєтнам
Франція-Алжір
Бельгія - Конго
Британія-Аргентина (фолкленди)

Війна в якій араби вирішили знищити Ізраїль
А тому періодично Ізраїль нищить арабів...
Так для довідки
Завжди перед гарячою фазою війни Ізраїля - по Ізраїлю бють бомби/ракети ... а по арабам ні...
Потім починається зворотнє коли вже Ізраїль лупить.

Тому парторг , запамятай, якщо є айятола ментально в 1300 році , чи пуйло з кімом і сяопіном ментально в 1900 з томиком маркса - то такі ІД.ІОТИ будуть воюювати , але це не тому що інші вже 100 років як зрозуміли що гаряча війцна не їх метод
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28222
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 10:55

  prodigy написав:..................
трамп вимагає у арабських шейхів Перської затоки 5трлн за продовження війни, або 2,5трлн за припинення. ви за який варіант?

Не очень понял связь вашего замечания с моим постом.
Ну да ладно.
Я понимаю, что вы, в основном, не читатель, а писатель, но всё же прочитайте viewtopic.php?p=5941990#p5941990. Я там в конце писал: "Очень похоже на российский вброс". Возможно, иранский.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 бер, 2026 10:55, всього редагувалось 1 раз.
2
 
Повідомлень: 39303
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1717217173171741717517176>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10999)
22.03.2026 12:06
Ощадбанк (1125)
22.03.2026 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.