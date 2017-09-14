Додано: Нед 22 бер, 2026 12:31

ЛАД написав: prodigy написав: ...

де себе зараз рахую 7000-8000 грн на місяць (і це при тому що влітку фрукта своя) ...де себе зараз рахую 7000-8000 грн на місяць (і це при тому що влітку фрукта своя) Тоже примерно так и оцениваю.

Можно, конечно, уложиться и в меньшую сумму, можно и в бОльшую, но средняя где-то так.

На семью из 4 человек выйдет примерно 30 тыс. При 2 работающих со средней зарплатой 27 тыс. доходы семьи будут 54 тыс. и расходы на еду составят 56%. Это я посчитал доходы "грязными", а не на руки и в семье 2 работающих. Т.е. дети уже подросли и ходят в детсад и, желательно, редко болеют (фантастика). В Харькове, правда, детсады не работают. Только частные. Но они, понятно, платные и стоят не 5 копеек.

треба закрити гештальтЛАД, а чому ви то в гуглі шукаєте, то напосилаєтесь? у вас немає власного досвіду, ви не витрачаєте на їжу? й те саме про мову - ви не знаєте, як вивчили мову в Німеччині ваші рідні? гадаю, ви не наводите власний досвід, бо він лише підтвердить мої вислови- не показовий приклад, він не людина з мінімальними доходами - але людина обмежена по кількості їжі, їй не потрібно багато, особливо якщо самостійно готувати.тепер з приводу харчування - моя оцінка витрати на їжу для людини з доходом 20 т грн - 5 тис грн. тому 50% ніяк не буде. далі ЛАД натягує про дітей. так, якщо в сім'ї двоє дітей й дохід обох батьків по 20 т грн - то так, вийде 50%. наче ЛАД правий. але - 20 т грн - це вже мінімальна зп для більшості робіт. тому коли люди вже деякий час працюють, то мають не 20 т грн. посилання на офіційну зп не спрацьовує, бо вона недостовірна зараз - казав неодноразово. реальна зп значно вище. а якщо доход на сім'ю - лише 40 т грн - то вибачте, там далеко не завжди двоє дітей. sad but true.тому реальні витрати на їжу - 30% й менше. це все одно багато, й так Україна - бідна країна, я це не заперечую. просто ЛАД в своєму бажанні показати, як погано в Україні завжди перебільшує - умовно в два рази. й два висновки - навіть при таких поганих розкладах, рівень витрат на їжу зараз нижче, ніж за часів срср - чи не так, ЛАД? я вже не кажу про доступність більшості продуктів...й другий висновок - в США набагато все краще. так чого, коли ми розмолвяємо про рівень країн, то ЛАД миттєво перевзувається, й розповідає, що країни типу срср живуть не набагато гірше? труси-хрестик ЛАД. це просто пов'язані речі. й якщо зараз почнуться розмови, що США грабує світ - то такий рівень життя не лише в США. й в Німеччині, й в Японії, й в Кореї. а кого Австралія пограбувала? отожв розвинених країнах є купа своїх проблем. й їх можна обговорити. але для цього має бути об'єктивність. а її немає, поки є оці розповіді про Іран, Кубу чи срср. все, соціалістичний експеримент сконав, й зараз лише останні конвульсії - Венесуела, Куба та КНДР - нікого не забув?якось так