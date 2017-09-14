Додано: Нед 22 бер, 2026 13:51
Видели как пограничники говорят что у них чешутся руки скинуть скид з мавіка на наших же громадян, которые бегут из страны?
Додано: Нед 22 бер, 2026 13:52
Letusrock написав:
ТЦК Закарпаття та правоохоронні органи регіону проводять оперативні заходи з розшуку військовослужбовця, який самовільно залишив місце несення служби. Мова йде про старшого солдата Віталія Леймана, чиє зникнення було зафіксоване наприкінці лютого.
За наявною інформацією, Віталій Лейман (1989 року народження) самовільно залишив розташування батальйону управління військової частини А5006 ще 27 лютого 2026 року.
Що відомо про розшукуваного:
Попереднє місце роботи: обіймав посаду касира (!!) в Ужгородському територіальному центрі комплектування (ТЦК).
Ось що про це пише Іван Белецький (колишній патрульний та АТОшник, якого минулий рік звільнити з поліції та миттєво мобілізували, за те що він злив відео як колеги цього Леймана глузують з ветерана)
Є декілька варіантів ведення людей в бій.
За собою.
Своїм прикладом + примусом.
Лише примусом.
Наша влада обрала останній варіант.
Справжні воїни з відразою дивляться на всю цю керівну ухилянтську систему, яка ховається за посадами з часів януковича.
Тому системі доводиться створювати таких керівників, як Мірзабеков, котрий доріс в ТЦК до підполковника.
В свою чергу Мірзабеков теж шукав між впійманими лише собі подібних.
Так він і підібрав спортсмена Леймана, з яким примудрявся навіть вітати зі святом місцеву поліцію.
Лейману в ТЦК зібрали команду подібних йому бездумних виконавців, яких одразу без відправки на фронт лишили в ТЦК.
Умова одна - виконання всіх вказівок.
Інакше - фронт.
На другому фото частина цієї суперкоманди, яку в ТЦК справжні ветерани називали "паджериками".
Їх примудрились до свята Воїнів відправити на привітання до дітей, хоч жоден з них не мав відношення до бойових дій.
Закарпатська поліція їх виклала на своїй сторінці ФБ, хоч між поліцейськими були куди реальніші ветерани.
Команда Мірзабекова мала шалену "ефективність". Всі їх прогріхи прикривались зверху, тому зухвалість щодня росла.
Кожен кричущий випадок закінчувався тим, що вони на другий день ще нагліше крутили людей.
Найяскравіше ця команда працювала в симбіозі з поліцією щодо масових будівництв в м.Ужгород.
За чесних умов забудовники могли профінансувати не одну школу і не один десяток кілометрів велосипедних доріжок.
Але, систему не цікавить знання і здоров'я людей. Швидкий кеш і тупі хворяки навколо їй куди вигідніші.
Мірзабеков не витримав фінансового успіху. Його дії і поведінка повністю вийшли за межі розумного.
Тому, його змінили.
Леймана відправили у військову частину
Лейман втік в СЗЧ.
Побив горшки з Мірзабековим і підполковник його не захистив.
Стара система створить нових.
П.С.
Цікаву інформацію виклав Глагола Віталій.
Виявляється, Лейман навіть в СЗЧ брав участь у вилові людей.
Думаю, тут він міг отримати добро від своїх друзів з поліції, з якими він і був контактною особою..
Кличка "Паджерики" - бо ці "поранені" займались виловом людей, розправою на активістами,вибиванням грошей з бізнесу на чорному Паджеро-євроблясі
“Pajero “ - “пахеро» - на мексиканском диалекте испанского языка означает пассивный гомосексуалист который в тюрьме так зарабатывает себе какой то выше плинтуса уровень жизни на протяжении заключения
Может они там и пороли друг дружку во время ночных дежурств???
Додано: Нед 22 бер, 2026 14:02
Shaman написав: ЛАД написав:Hotab
Как-то всё сильно и быстро почистили, не знаю, успели вы прочитать мой ответ.
Повторю, в слегка изменённом виде.
Щодо мови, то я (і не тільки я) теж пишу російською. І можна сказати принципово. Так що цей аргумент у вас слабкий. Сподіваюсь, що ви проросійським мене не вважаєте.
а в чому ж принциповість? он в Естонії вже 35 років живуть в незалежній державі - а досі ПРИНИЦПОВО розмовляють російською. точніше, так й не подужали естонську. чи то мова складна (так й є), чи IQ не дуже. але скоріш - оця імперська зверхність - розмовляйте російською, бо це велика мова. це взагалі щось розповсюджено серед російськомовних - хоч в країнах Балтії, хоч в Україні, хоч в США...
тому те, що я розмовляю українською - це я не зрадив свою мову, це повага до країни, де ти живеш, й до її громадян. й мова має значення.
Недалеко от меня есть киоск. Там торгуют зеленью, овощами и фруктами. Держит сеиья азеобайджанцев.
Не знаю, выучили ли они украинский. Между собой они говорят на родном языке. ЧС покупателями - на русском (азербайджанский у нас как-то не поймут). Жодних проблем.
В любимых вами США миллионы (десятки млн.?) говоря не на английском, а на испанском, итальянском, немецком,...
И тоже жодних проблем. И никаких разговоров о "неповазі до країни".
Вы 30-40 лет говорили по-русски (скорее, 40,но не знаю точно ваш возраст).
Потому что "не поважали країну"? Или потому, что у вас была "оця імперська зверхність" и "це велика мова"? Надесь, что не поэтому.
Так что не прикрывайтесь громкими словами, вы таки зрадили свою рідну мову.
річ я так розумію йде про мене, хоча ЛАД вже боїться називати мене на ім'я?
Я не называл ваше имя не потому, что боюсь.
Просто не хотед, чтобы выглядело как обсуждение конкретно вас. Рассматривад это как более широкий вопрос.
декілька нюансів - ЛАД зі мною в розвідку не пішов би, бо його там й близько не було. тут він правий. а з ким він пішов - з Бетоном? з Бандерлогом? може з хунтером чи Летусроком?
Ну да, в 75 лет в разведку я уже, к сожалению, не гожусь. И в 70+ на начало войны тоже.
И да, я пошёл бы и с Banderlog
"ом, и с Hotab
"ом, и с sashaqbl
, и, кстати, с Letusrock
"ом тоже.
з приводу причин - а хіба я маю звітувати? наче ні
що я кажу, дані оновлені й я не ховаюсь. а інше - ... як тут ухилянти розігнали думку, що проблема в заброньованних... так йдіть на посаду, де є бронь. ні, не можете/не хочете? так які питання...
Да никаких.
Но, простите, экономиста заменить на посаді в военное время точно может и женщина. Экономистов у нас вполне зватает.
але бачите, як вже змінився тон - припускати ви можете, що завгодно - я навіть не буду руйнувати ваші хибні думки
Ничего не изменилось. Я вас не обвинял
в измене или чём-то подобном и раньше. Только допускал возможность.
Вы такое делаете гораздо чаще.
Додано: Нед 22 бер, 2026 14:04
барабашов написав:“Pajero “ - “пахеро» - на мексиканском диалекте испанского языка означает пассивный гомосексуалист
который в тюрьме так зарабатывает себе какой то выше плинтуса уровень жизни на протяжении заключения
Может они там и пороли друг дружку во время ночных дежурств???
бачу в цьому питанні у вас енциклопедичні знання
Додано: Нед 22 бер, 2026 14:05
Schmit
Зе розтрезвонив на весь світ: "США попросили нас про допомогу", а президент США заявляє, що ніяка допомога їм не потрібна
То варіантів тут більше ніж один:
- Трамп, як брехливий шоумен, міг і звертатись, а потім виставив Зе посміховиськом, як намагався це робити вже не раз
- могли звертатись інші, не Трамп, і не до Зе, а до українських представників . Зе про це відомо , він і повідомив. Трамп же скористався шансом принизити Зе. Ну загалом десь які ти тут. Є підстави, нема, ти придумаєш , який у українців негідний президент.
