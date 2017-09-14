Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю. Зокрема, розглядають угоду, яка має спростити перебування військових обох країн на території одна одної. ... Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».
Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.
гадаю все йде за планом Раші а німці та японці за основу що візьмуть, договори 40х років?
Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства. ... Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.
У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.
Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.
Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
мета схоже - розсваритися з усіма сусідами. подивимось, до чого це призведе...
