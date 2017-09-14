Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю. Зокрема, розглядають угоду, яка має спростити перебування військових обох країн на території одна одної. ... Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».
Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.
гадаю все йде за планом Раші а німці та японці за основу що візьмуть, договори 40х років?
Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства. ... Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.
У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.
Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.
Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
мета схоже - розсваритися з усіма сусідами. подивимось, до чого це призведе...
У разі атак США на енергетику країни влада Ірану націлиться на енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу. ... «Критично важлива інфраструктура, а також енергетична та нафтова інфраструктури в усьому регіоні вважатимуться законними цілями і будуть незворотно знищені»
у відповідь на атаку США Іран буде бити по арабам. навіть не знаю, яка цитата більше підходить. тепер зрозуміло, чому Ірану не можна надавати навіть можливості мати ядерну зброю?..
й що ж тоді мають думати сусіди? може про те, що треба знищити взагалі загрозу - як з Німеччиною в 45 році...
Тупость вашей пропаганды имеет хоть какие-то пределы? Базы США где находятся? В космосе или на территориях этих самых арабских стран Близького Сходу? Или вы думаете, что ВВС США летают на бомбёжки прямо из Флориды, а корабли ВМС стоят где-то у Диего-Гарсия? Да, арабские страны не принимают прямого участия в войне и не обстреливают Иран, но предоставляют такие возможности США. Не напомните, сколько раз здесь возмущались тем, что Беларусь фактически пособник Путина и росс. войска входили к нам, в т.ч., и через Беларусь, а мы не отвечаем и не обстрелваем Беларусь. Вам не кажется, что ситуация очень похожая? Но мы не делаем этого, чтобы избежать ещё и прямого участия Беларуси в войне против нас, а Ирану терять нечего. Он призывал арабов запретить США пользоваться их базами, а лучше убрать их вообще. Не захотели. Ну что ж...
вже писав - якби на Раші не було ядерної зброї
вже писав - якби на Раші не було ядерної зброї, яка їм досталася в спадок (в тому числі й українська частина), то з Рашею було б як з Іраком або з Іраном... й путін коли його б спіймали, був би схожий на свого кума
fler написав:Єгипет і Катар повідомили США та Ізраїлю, що Іран зацікавлений у переговорах, але на дуже жорстких умовах. Так, Іран вимагає припинення вогню, гарантії, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації. США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань: відмова від ракетної програми на п’ять років; нульове збагачення урану; виведення з експлуатації ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфагані й Фордо; суворий протокол зовнішнього контролю за створенням і використанням ядерних центрифуг і пов’язаного обладнання; угоди про контроль над озброєннями з країнами регіону з обмеженням ракет до 1000 одиниць; припинення фінансування «Хезболли» в Лівані, хуситів в Ємені або Хамас в Секторі Гази.
На перешоворы по ядерным вопросам Иран шёл и до начала войны. Не соглашался на ограничения ракетной программы. Так, может, надо было продолжать переговоры, а не начинать войну?
Во-первых, не Иран, а посол Ирана в Великобритании Али Мусави. И это не официальное заявление Ирана, а прозвучало в интервью, опубликованном в пятницу китайским информационным агентством Синьхуа. Во-вторых, стоит подождать разъяснений кто считается не " пов’язаним з "ворогами Ірану". Может, это окажутся, например, только Китвй и Япония. И, главное, как это будет выглядеть на практике.