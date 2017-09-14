Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 11:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
понятно не я. мені за таке не платять. Мені платять щоб все було згідно і відповідно а якщо ні то не гребе всеодно має. Творець не я. Но символізм зацінив :lol:

В чём символизм и с чьей стороны, если действительно 1488 дней?
дійсно то дійсно, но в інетах шуму більше ніж на 1487 було)
Banderlog
Повідомлень: 5002
З нами з: 24.06.14
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:00

Что поделаешь, если у людей в мозгах шума полно. :)
  flyman написав:.............
бо клікбейт (папріколу)
Ну разве что.
ЛАД
Повідомлень: 39320
З нами з: 31.08.10
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В чём символизм и с чьей стороны, если действительно 1488 дней?

14/88, або чотирнадцять слів (англ. Fourteen Words) — кодове гасло (іноді також уживається як привітання або підпис) неонацистів,[1] білих расистів та «альтернативних правих» https://uk.wikipedia.org/wiki/14/88
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:07

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1488-й день войны
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 марта 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1488-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
личный состав – 1287880 (+940) чел
самолеты – 435 (+0)
вертолеты – 350 (+0)
танки – 11793 (+3)
бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24263 (+1)
артиллерийские системы – 38638 (+30)
системы ПВО – 1336 (+3)
реактивные системы залпового огня – 1694 (+3)
.......
В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.
https://www.newsru.co.il/world/22mar2026/ukr_war_127.html
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:08

війна роботів вже дуже скоро...

Завдяки ударним НРК вже 2026 року можна скоротити чисельність піхоти на передовій на 30%. - Білецький

«Якщо все піде вдало, до кінця року підрозділи, які будуть активно застосовувати НРК, зможуть 30% піхоти з переднього краю забрати. Уявіть, що це в масштабах країни, про яку кількість людей йде мова», — сказав командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

На його думку, 2026 рік стане революційним для ударних наземних роботизованих комплексів. Вони вже зараз уражають ворога з безпечних позицій, а в перспективі разом із БпЛА та засобами спостереження дозволять зняти з піхотинця до 80% завдань, залишивши лише спеціалізовані функції.
Xenon
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 25.02.09
Да это понятно.
Но было 1487 дней, завтра будет 1489, и что, теперь дни не считать?
ЛАД
Повідомлень: 39320
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:14

хід з хрестами на техніці на контрнаступ сильний був. Явно хтось хотів допомогти росіянам мобілізацію провести. ) в нас правда руни були.
Прізрак вікінгів, неоязачництва та рідновірства бродить степами України. Мої зара Махна іще прапор відкопали.
Banderlog
Повідомлень: 5002
З нами з: 24.06.14
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 13:38

Могли бы и ссылку дать.
Например, https://glavred.net/front/tret-pehoty-mogut-ubrat-s-fronta-v-2026-godu-bileckiy-predlozhil-kreativnyy-sposob-10750892.html
Чего-то мне кажется, что Белецкий рисует слишком розовые перспективы.
Так же, как о лазерном оружии Sunray по той же ссылке или здесь - https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-sozdali-lazernuyu-pushku-protiv-rossiyskih-dronov-the-atlantic-10739768.html
Возможно, ошибаюсь
ЛАД
Повідомлень: 39320
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 13:43

хід з хрестами на техніці на контрнаступ сильний був. Явно хтось хотів допомогти росіянам мобілізацію провести. ) в нас правда руни були.
Прізрак вікінгів, неоязачництва та рідновірства бродить степами України. Мої зара Махна іще прапор відкопали.

"Анархия - мать порядка" - это сильно.
ЛАД
Повідомлень: 39320
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 13:47

Трамп проиграл Ирану и отползает в сторону?

❗️Трамп віддав наказ відкласти всі військові удари на 5 днів.

«Я радий повідомити, що США та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного врегулювання нашого конфлікту на Близькому Сході».

.
Ніяких переговорів з Трампом не було, — Іранські ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції.

Пишуть, що він відступив через «страх перед іранською відплатою»

.
Посольство Ирана в Кабуле заявляет, что Трамп отказался от нападений на энергетическую инфраструктуру после "жесткого" предупреждения Ирана.
Xenon
 
Повідомлень: 5798
