Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном.

6 минут назад

16:49 EET



Натаса Бансаги

На вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после заключения соглашения с Ираном, Трамп ответил, что контроль будет осуществляться совместно.



Когда репортер спросил: «Кем?», Трамп ответил: «Возможно, мной. Возможно, мной, мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».



Он заявил, что не считает Моджтабу Хаменеи лидером Ирана. Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, был убит в первый день войны.



«Смена режима происходит автоматически, — сказал он. — Но мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными и надежными. Люди внутри знают, кто они. Они пользуются большим уважением, и, возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».