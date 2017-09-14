Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:13

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:а Германия, у которой нефти вообще нет, закрыла последнюю АЭС. Думаю, теперь уже жалеет.

Cамое главное что они расписываются в собственном бессилии, когда признают что восстановить атомную энергетику не в состоянии. И после этого некоторые еще верят что Европа нам видбудует лучше чем было
Не знаю, насколько сложно и реально заново запустить остановленную АЭС.
Может быть, и возможно.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:14

ЛАД
Мерц говорит что нет
https://www.dw.com/ru/a-sozaleu-ob-etom ... a-76309539
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:40

дивитися Китаю, ПСА, СА та еміратам і т.п.

  Xenon написав::mrgreen:


Иран приготовил несколько сюрпризов для Трампа, поэтому в ближайшее время ему стоит "смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть", — иранское агентство Tasnim

але дивитися Китаю, ПСА, СА та еміратам і т.п., так як криза із нафтою та газом із БС б"є по ним в першу чергу
flyman
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:43

стук копит

стук копит
flyman
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:44

Трамп заявив про "досягнення згоди" з Іраном щодо 15 пунктів, – CNN
За словами президента, обговорення пройшли успішно і дають підстави для обережного оптимізму. У розмові з журналісткою CNN він заявив, що сторони нібито досягли згоди щодо 15 пунктів, однак конкретно назвав лише один із них – зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю.

Щось це мені нагадує ... 10 пунктів Трампа по Україні
Потім 28 пунктів ...

Но фотка, фотка безподобна ...

D.J. Венс - взагалі пустий погляд ...

Рубіо - б***, як стриматись, щоб Трампу не втащити по мармизі ...

Хегсет - про щось почав здогадуватись ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:46

мерцание реликтового света умирающей цивилизации
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:49

Там не очень понятно - невозможно по техническим причинам или из-за отсутствия политического консенсуса (СДПГ категорически против, "зелёные", само союой, тоже).
Кстати, тут относительно недавно пропагандировали малые модульные реакторы (ММР) и обвиняли меня в неграмотности и ретроградстве.
О них говорят уже десятилетия, но ММР не стали прорывом, и вместо этого сторонники таких проектов по-прежнему борются за госсубсидии, указал Шнайдер.
Действительно, недавно Маркус Креббер (Markus Krebber), глава крупнейшего немецкого поставщика электроэнергии - концерна RWE - также скептически отозвался об этой технологии. "На данный момент инвестиции в ММР для частной компании не представляются возможными", - сообщил он новостному порталу Político. По словам Креббера, сейчас в мире нет ни одной компании, которая могла бы предложить поставки ММР в фиксированные сроки и по согласованным ценам. Глава RWE тем самым дал понять: у частного бизнеса нет денег на такие малые реакторы.


И до кучи:
ВАШИНГТОН, 4 марта (Reuters) - Американский ядерный регулятор заявил в среду, что одобрил строительство малого ядерного реактора TerraPower в Вайоминге, финансируемого Биллом Гейтсом. Это первое разрешение на строительство станции, которая, как ожидается, будет работать на специальном, более обогащенном урановом топливе.
Одобрение, первое за почти десятилетие для коммерческого реактора, выданное Комиссией по ядерному регулированию США, касается запланированного компанией TerraPower натриевого реактора мощностью 345 мегаватт, который будет построен в Кеммерере, в западной части штата. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
........Президент Дональд Трамп, который хочет, чтобы к 2050 году мощность атомных электростанций в США увеличилась в четыре раза, до 400 гигаватт, в прошлом году издал указы, направленные на ускорение процесса выдачи разрешений Комиссией по ядерному регулированию (NRC), стремясь сократить многолетний процесс до 18 месяцев.
.......Реактор Natrium будет работать на топливе, называемом high-assay low-enriched uranium, or HALEU, что, по словам разработчиков, повысит эффективность использования топлива. ВНОУ, традиционно производимый в России, обогащается почти до 20%, в отличие от 5%, которые используются для урана сегодня.
https://www.reuters.com/business/energy/us-approves-construction-gates-backed-terrapower-reactor-wyoming-2026-03-04/
Название топлива оставил на англ., т.к гуглоперевод не нравится, а как правильно,не знаю.
Здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/TerraPower - оно называется "низкообогащенный уран высокой пробы".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 бер, 2026 20:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:54

Німеччина в процесі відмови від АЕС становила граничний вік реакторів 32 роки.
Таким чином, станом на зараз вік закритих у 2010 вже 47 років, а закритих у 22 - 37 років.
Навіть якщо припустити, що їх не розбирали, запустити їх буде непросто і недоцільно. А нові могли б будувати...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:57

поїзд ЄС, як не тушкой: комуна остановка

мерцание реликтового света умирающей цивилизации

зато в послєдній голубий вагон уходящєго поїзда ЄС, як не тушкой то хоч на криші шапоклякою




комуна остановка
flyman
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:00

  ЛАД написав:Кстати, тут относительно недавно пропагандировали малые модульные реакторы (ММР) и обвиняли меня в неграмотности и ретроградстве.

Якщо я правильно памятаю, то ви перекручуєте. ММР розглядалися як хороше рішення вля розгалудження генерації, щоб зробити її менш залежною від великих точок генерації, відповідно, більш стійкою до російських обстрілів.

  ЛАД написав:Президент Дональд Трамп, который хочет, чтобы к 2050 году мощность атомных электростанций в США увеличилась в четыре раза, до 400 гигаватт, в прошлом году издал указы, направленные на ускорение процесса выдачи разрешений Комиссией по ядерному регулированию (NRC), стремясь сократить многолетний процесс до 18 месяцев.

Тим часом Китай за минулий рік ввів у експлуатацію 315 ГВ сонячної і 120 ГВ вітрової генеруючих потужностей.
sashaqbl
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 245602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 450504
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1184290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

