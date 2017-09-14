sashaqbl написав:......... Тут ви вже неправі. Є дві комерційні діючі установки: російська і китайська. Але по факту є купа діючих ММР: корабельні установки. Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням.
Забыл о технологиях. Как раз, когда говорят о микромодульных реакторах, то речь идёт именно о новых технологиях. О другом топливе и другом охлаждении. Так что, "технологія не є супер нова" это точно ошибка. Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь. Иначе это уже давно сделали бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 бер, 2026 22:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь.
Напевно все таки не так Один Гігават стандартної великої АЕС - 5-6 млрд___________200 000 м2 Один гігават SMR - ___________________4 млрд____________20 000 м2
Перевага не стільки у ціні, скільки в тому що зменшення потужності зосередженої в одній точці в рази - збільшує безпеку в десятки разів + краще 10 станцій кожна з яких буде забезпечувати 100 км навколо себе, ніж одна станція яка повинна забезпечити 300 км навколо себе...
ЛАД написав:Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь.
Напевно все таки не так Один Гігават стандартної великої АЕС - 5-6 млрд___________200 000 м2 Один гігават SMR - ___________________4 млрд____________20 000 м2
Перевага не стільки у ціні, скільки в тому що зменшення потужності зосередженої в одній точці в рази - збільшує безпеку в десятки разів + краще 10 станцій кожна з яких буде забезпечувати 100 км навколо себе, ніж одна станція яка повинна забезпечити 300 км навколо себе...
flyman написав:Славко: подивитись в дзеркало на яких умовах пропетляє Іран
Эта серия негодяща. "як пропітляє Іран, то десь так пропетляє і Україна з цієї війни" - ничего общего. У Ирана есть Ормузский пролив и а запасе ещё и Персидский залив, а у его соседей нефть, которая нужна всему миру. У нас вместо всего этого дырка от бублика. Я уж не буду о "братній нам народ Ірану" и пр.
Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ. Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. https://www.iaea.org/ru/newscenter/news ... aktory-mmr Как бы определение не содержит указаний на допустимые размеры/ габариты. Есть промышленная эксплуатация ММР - да, есть. На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленная эксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл). Микрореакторы есть разновидность ММР и предназначенны для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.). Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет.
ЛАД написав:Можно покупать где-то и это "не коштує якихось величезних грошей". А вы поинтересовались ценами? Между прочим, Украина тратили на это ежегодно 500+ - 600 млн. долл. (https://epravda.com.ua/rus/news/2019/08/19/650744/ - данные за 2012-2018 гг.). Не так уж и мало.
А заробити на виробленій електиці можна 8.1 – 9.9 млрд $ на рік. Менше 10% - це означає "не коштує якихось величезних грошей".
sashaqbl Посмотрел ещё. Если вам интересно: - Китай действуют 59 реакторов, строится - 28, установл. мощность - 62 ГВт; - США, соответственно, 94 - 0 - 97 ГВт. Т.е. после окончания строительства Китай примерно сравняется с США и сейчас достаточно активно развивает ядерную энергетику. Интересно, что показатели Франции очень близки к китайским (за исключением того, что нет нового строительства) - 57 - 0 - 63 ГВт. Цифры отсюда - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country#:~:text=By%20far%20the%20largest%20nuclear,by%20China%20with%20417%2C518%20GWh.. Получается, что Трамп хочет вчетверо увеличить мощность АЭС - с 97 до 400 ГВт, но хоть срок называет нормальный - до 2050.
И ещё интересно. В Филиппинах ещё 40 лет назад компанией Westinghouse была построена АЭС Батаан (коррупция там была, правда, чуть ли не больше нашей ). Но после Чернобыля она не была запущена в работу. Сейчас ведутся споры о её использовании. Правда, не знаю, было ли в неё загружено топливо. Похоже, что нет, но не знаю. Т.е., может быть, немцы всё же смогли бы заново запустить свои АЭС. Было бы желание. Ну, пусть думают.