Надо понимать, что ситуация у противника намного хуже чем у нас, но устойчивости и ресурсов у него достаточно, чтобы продолжать воевать еще пару лет точно даже в его нынешнем положении, а при увеличении поддержки живой силой и вооружением - счёт идёт на многие годы.

Разумеется мы каждый день войны теряем больше чем Украина. По сути Украины уже нет. Полностью внешнее управление, внешнее финансирование, уничтоженная промышленность и сельское хозяйство, вымирание населения, бегство молодежи, ликвидация конституционных прав и свобод граждан и отсутствие перспектив на какое-то нормальное будущее.

А у нас это все пока еще есть. Поэтому нам каждый день встаёт дороже.