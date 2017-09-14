ЛАД написав:

Производство атомной энергии очень негибкое. АЭС работает на постоянной мощности.

Если говорить о безопасности во время войны, то крупные АЭС достаточно хорошо защищены.

При централизованной системе потребления энергии пики сглаживаются либо использованием более гибких источников энергии, либо переброской энергии между регионами. Как решать эту проблему при децентрализацмм системы и автономности АЭС, я не знаю. Т.е., как минимум, централизованное управление надо сохранить. Но увеличение числа эл-станций резко усложняет управление. А если ставить вопрос об их автономности, то надо создавать какие-то системы аккумулирования энергии.Делать такую же надёжную защиту для пары десятков более мелких станций... Не знаю, может оказаться слишком дорого.