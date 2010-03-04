Додано: Вів 24 бер, 2026 14:06

_hunter написав: buratinyo написав: Даже не самый современный ядерный реактор на сегодня выключается по сути электрорубильником. Быстро, надежно и безопасно. Подкритичные сборки в реакторах формируют безопасность во всем. Именно поэтому и стали развиваться ММР.

А на Фукусиме чего не выключили? - или то недостаточно современный был?

Не достаточно современный, небезопасный тип реактора. Такой же как и в Чернобыле, в ЗАЭС.Проблема в топливных сборках. Они не подкритичные. Даже при полностью введенных заглушающих графитовых или других стержнях в ядерной зоне она продолжает выделять достаточное тепло, которое нужно отводить с помощью специальной охлаждающей системы. На Фукусиме в результате цунами или графитовые стержни не были полностью выпущены в реакторную зону либо водяные насосы системы охлаждения были затоплены и выведены из строя. Возможно произошло и первое, и второе одновременно. Кто может это точно знать здесь? Поэтому температура в неохлаждаемом уже реакторе начала подниматься и достигла критичного значения, что спровоцировало выброс радиации.ЗАЭС после лишения водохранилища в результате подрыва Каховской ГЭС также получила угрозу перегрева не смотря на выполненную аварийную заглушку своих реакторов, которые сейчас греются хоть и не так сильно, как в обычном рабочем режиме, но достаточно чтобы создать угрозу радиоактивного заражения в случае выхода из строя специальной системы охлаждения заглушенного реактора. Для этой системы охлаждения нужны резервуар с водой прямо на территории станции, насосы для перекачки воды, электроэнергия для этих насосов, обслуживающий персонал. Но это ответственность лежит сейчас на кремлевских оккупантах. Без водохранилища ЗАЭС это как чемодан без ручки, который нельзя выбросить потому что без присмотра он опасен. Вот такая ***, малята.Чуть более современные реакторы работают по другому. Главное это подкритичные топливные сборки, которые фонят слабо, греются слабо в нерабочем состоянии. В рабочее состояние они включаются электрорубильником. В результате чего включается ускоритель элементарных частиц, которые молотят по чему-то и в результате генерируются нейтроны, необходимые для осуществления ядерной реакции деления ядер в топливной подкритичной сборке, которая является источником тепла, необходимого для генерации электроэнергии.Как только пьяный электрик выключит электрорубильник на ускорителеядерный реактор мгновенно перестает работать. Ему ведь нужны нейтроны для деления U-235, а их уже нет, так как ускоритель выключен. И ядерная реакция деления больше не протекает в ТВЭЛах. Это американская разработка, но тоже уже достаточно устарела. Мир не стоит на месте, он развивается.Только в кремле все еще живут рюриковичами.