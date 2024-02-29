

У загальній логіці військового планування такі цілі вважаються одними з найпріоритетніших.



Якщо спростити ієрархію, то зверху зазвичай стоїть не просто «будь-яка техніка», а саме те, що:

1. може завдати найбільшої шкоди

2. має обмежену кількість

3. важко замінюється

4. ще не застосоване



Стратегічні ракети на землі перед пуском якраз підпадають під усі ці критерії:

• максимальний потенційний ефект (особливо якщо це далекобійні або з великою бойовою частиною);

• дорогі і штучні — їх не тисячі;

• вразливість у момент підготовки — це коротке «вікно», коли вони менш захищені, ніж у шахті або вже в польоті;

• запобігання удару замість перехоплення — знищити на землі зазвичай ефективніше, ніж ловити в повітрі.



Тому в багатьох доктринах це називають логікою “left of launch” — діяти до запуску.



Але є важливі обмеження, через які це не завжди №1 у реальному житті:

• розвіддані: треба точно знати місце і момент підготовки (це складно);

• час реакції: інколи вікно — лічені хвилини;

• доступність засобів ураження: не завжди є чим дістати (дальність, ППО, укриття);

• ризики ескалації, особливо якщо мова про стратегічні/ядерні носії.





Коротко:

👉 знищення ракет до пуску — це один із найефективніших і бажаних варіантів, але він сильно залежить від розвідки і «вікна можливості».



Якщо хочеш, можу розкласти по рівнях пріоритету (типу: що вище — ракети, авіація, склади, командні пункти) і чому саме так.



